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SPECIAL: सोन नदी के पानी का हुआ बंटवारा! पलामू-गढ़वा को कैसे मिलेगा जल? पाइपलाइन परियोजना पर टिकी सभी की निगाहें

पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी ने ईटीवी भारत को फोन पर बताया कि बहुत ही पुरानी यह परियोजना है. 89-90 में इसकी आधारशिला रखी गई थी. झारखंड में सोन नदी के पानी के अपना हक मांगा था.

1990 में बिहार विधानसभा में हुए विवाद के बाद इस परियोजना पर कोई भी कार्य नहीं शुरू हुआ था. जिस जगह पर बांध प्रस्तावित है, वहां से बिहार का इंद्रपुरी बराज गरीब 70 KM दूर है. 2016 में डैम निर्माण को लेकर चर्चा शुरू हुई थी. 2018 में बिहार सरकार ने प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट तैयार किया था. 2022 में विवाद के बाद इस रिपोर्ट को वापस ले लिया गया था, लेकिन झारखंड के साथ पानी के बंटवारे के विवाद के बाद यह स्थगित हो गया था. 2000 में कधवन जलाशय योजना का नाम बदल कर इंद्रपुरी जलाशय योजना हो गया.

1990 में अविभाजित बिहार के दौर में गढ़वा के कधवन के इलाके में डैम की आधारशिला रखी गई थी. बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने डैम की आधारशिला रखी थी. उस दौरान इसे कधवन जलाशय परियोजना का नाम दिया गया था. डैम के एक तरफ केतार प्रखंड का खैरवा गांव है जबकि दूसरी तरफ बिहार के रोहतास के नौहट्टा प्रखंड के मतियांव गांव मौजूद है.

झारखंड गठन के बाद से ही बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था. बाणसागर समझौते के अनुसार, अविभाजित बिहार को 7.75 MAF (मिलियन एकड़ फीट) पानी मिलना था. अगस्त समझौता के अनुसार, झारखंड को अब 2 MAF पानी मिलेगा. इस समझौता से पलामू, गढ़वा के एक बड़े भाग को सिंचाई के लिए आसानी से पानी उपलब्ध होगा. इस समझौता से गढ़वा का केतार, खरौंधी, भवनाथपूर, कांडी, मझिआंव और पलामू के हैदरनगर और मोहम्मदगंज प्रखंड को सिधे तौर पर फायदा होगा.

पलामू: 31 अगस्त को नई दिल्ली में बिहार एवं झारखंड के बीच सोन के पानी के बंटवारे को लेकर समझौता हुआ है. 1973 में सोन नदी के पानी के बंटवारे को लेकर बिहार, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच बाणसागर समझौता हुआ था. 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था.

सोन नदी के पानी के बंटवारे को लेकर 26 सालों से झारखंड- बिहार के बीच चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है, लेकिन पलामू और गढ़वा को सोन नदी से पानी कैसे मिलेगा, यह साफ नहीं हुआ है. अधिकारी और जनप्रतिनिधि समझौते के विस्तृत मसौदा का इंतजार कर रहे हैं. जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के अनुसार, डैम का निर्माण किया जाना है और इसके लिए डीपीआर तैयार हो रहे हैं. फिलहाल सोन नदी से पलामू और गढ़वा को पाइपलाइन के माध्यम से जोड़ने के लिए परियोजना पर कार्य चल रहा है.

गढ़वा के इलाके में सोन कनहर पाइपलाइन परियोजना 1276 करोड़ खर्च होने है, जबकि पलामू में सन पाइप लाइन परियोजना करीब 900 करोड़ खर्च होने है. दिसंबर 2026 तक परियोजना का पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इस परियोजना से गढ़वा में 22 हजार हेक्टेयर जबकि पलामू में 48 हजार हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी.

1973 में बाणसागर समझौता हुआ था. इस समझौता और इस निर्णय के बाद पलामू-गढ़वा के एक बड़े इलाके को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जाएगा. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों ने पानी के बंटवारे को लेकर समझौता किया है. इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद थे. समझौता के बाद से परियोजना को लेकर इंप्लीमेंटेशन शुरू हो गया है और कई बिंदुओं पर कार्य होंगे: विष्णुदयाल राम, सांसद

क्या था बाणसागर समझौता? जमीन पर क्या है स्थिति?

16 सितंबर 1973 को बिहार, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के बीच सोन नदी के पानी के बंटवारे को लेकर बाणसागर समझौता हुआ था. उस दौरान मध्यप्रदेश को 5.57 MAF, बिहार को 7.75 MAF, उत्तरप्रदेश को 1.25 MAF पानी मिलना था. 2000 में झारखंड के गठन के बाद से ही सोन नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हो गया. 1990 में जिस जगह पर बांध की आधारशिला रखी गई थी, वहां शिलापट्ट आज भी मौजूद है. करीब 26 सालों के बाद एक बार फिर से कधवन जलाशय योजना की चर्चा शुरू हुई है और इलाके के लोग परियोजना को लेकर चर्चा कर रहे हैं.

भवनाथपुर के रहने वाले सुरेश वर्मा ने ईटीवी भारत को बताता कि एक बार फिर से परियोजना को लेकर उम्मीद जागी है लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इलाके में विस्थापन को लेकर है. डैम का निर्माण होता है, तो विस्थापन भी एक बड़ी समस्या बनेगी. अभी तक स्थानीय ग्रामीणों के बीच जनप्रतिनिधि या अधिकारी इन बातों को लेकर नहीं पहुंचे है. लोगों के बीच कई सवाल उठ रहे हैं डैम बनेगा या पानी लिफ्ट करके इलाके के किसानों को दिया जाएगा.

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