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164 साल बाद सतपुड़ा के जंगल में बारहसिंगा की छलांग, बोरी रेंज में 300 पहुंची आबादी

सतपुड़ा में कान्हा से लाए थे बारहसिंगा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 10 सालों के दौरान कान्हा टाइगर रिजर्व से धीरे-धीरे बारहसिंगा शिफ्टिंग का काम हुआ है. इस दौरान करीब 120 बारहसिंगा बोरी रेंज में विस्थापित किए गए. धीरे-धीरे बारहसिंगा की संख्या बढ़कर 300 के आसपास हो चुकी है. अब बोरी रेंज से बारहसिंगा (12 मादा और 3 नर) को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के ही दूसरे स्थान धारगांव में शिफ्ट किया जा रहा है. जिससे कि बारहसिंगा वहां के वातावरण में ढल सके. कुछ समय बाद इन्हें खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा.

पिपरिया: सतपुड़ा के देनवा क्षेत्र से 164 साल पहले विलुप्त हुए बारहसिंगा अब फिर उसी स्थान पर कुलाचे मारेंगे. जिसकी शुरुआत सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मटकुली रेंज स्थित धारगांव में 15 बारहसिंगा को छोड़ने के साथ हो गई है. देनवा नदी के नजदीक यह वही स्थान है जहां सन 1862 में बारहसिंगा अंतिम बार देखा गया था. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने बारहसिंगा के कुनबे को बढ़ाने के लिए बोरी रेंज से धारगांव के मैदानी क्षेत्र में तार फेंसिंग का बाड़ा बनाकर शिफ्टिंग की है, जिन्हें वातावरण के अनुकूल होने के बाद खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा.

1862 में अंतिम बार दिखे थे बारहसिंगा

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में कान्हा में पाए जाने वाले हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा बड़ी संख्या में पाए जाते थे. कई रिसर्च और सतपुड़ा में मिले शैलचित्रों में यह साबित भी हुआ है. लेकिन अंतिम बार 1862 में अंग्रेज अधिकारी जेम्स फोर्सिथ ने पचमढ़ी यात्रा के दौरान देनवा किनारे जंगल में बारहसिंगा देखे थे. सतपुड़ा में अंतिम बार देखे गए बारहसिंगा का उल्लेख उन्होंने 1871 में अपनी पुस्तक "द हाइलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया" में किया था. सतपुड़ा में दोबारा बारहसिंगा को विस्थापित करने और संरक्षित करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है.

1862 में अंतिम बार दिखे थे बारहसिंगा (ETV Bharat)

बारहसिंगा से बढ़ाएंगे पर्यटन

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मटकुली क्षेत्र में वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ाने की कवायद चल रही है. इस क्षेत्र में वन्य प्राणियों के लिए जंगल का गलियारा बढ़ाया जा रहा है. जंगल में घास वाले मैदान विकसित किए जा रहे हैं. पगडंडियों के आसपास उच्च गुणवत्ता वाली घास और दूसरी वनस्पतियां लगाई जा रही है. अधिकारियों की माने तो यहां भविष्य में पर्यटन गतिविधियां बढ़ाई जाएगी. सफारी भ्रमण से यहां पर्यटन बढ़ेगा. पर्यटकों को बारहसिंगा दिखाई देंगे तो ज्यादा से ज्यादा पर्यटक क्षेत्र में आएंगे, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकेगा.

सतपुड़ा के जंगल में बारहसिंगा की छलांग (ETV Bharat)

संख्या संतुलित करने किया विस्थापन

बोरी अभ्यारण्य में बारहसिंगा की लगातार संख्या बढ़ रही है. इनकी संख्या को संतुलित करने के लिए दूसरे स्थान पर विस्थापन किया गया है. बोरी में बने विशेष बाड़े से बारहसिंगों को अत्याधुनिक बोमा तकनीक के जरिए पकड़ा गया था. वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में वाहन के माध्यम से सुरक्षित धारगांव लाया गया. बारहसिंगा का झुंड नए स्थान पर उछल कूद करता हुआ दिखाई दिया. अधिकारियों के अनुसार कुछ महीनों तक इसी बाड़े में पानी और हरियाली के बीच रखा जाएगा, ताकि वे नए परिवेश में ढल सकें, जिसके बाद इन्हें खुले जंगल में आजाद कर दिया जाएगा.

बारहसिंगा को रिलीज करने पहुंची थी वन विभाग की टीम (ETV Bharat)

पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहेंगे बारहसिंगा

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पिपरिया के सहायक संचालक आशीष खोबरागड़े ने बताया कि, ''परिक्षेत्र मटकुली के धारगांव बाड़े में छोड़े गए 15 बारहसिंगा के लिए लंबी घास, अनुकूल रहवास और विचरण के लिए बड़ा क्षेत्र है. इस विस्थापन से न केवल जैव-विविधता बढ़ेगी, बल्कि यह पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का मुख्य केंद्र बनेगा. इस स्थान पर 164 साल पहले भी बारहसिंगा हुआ करते थे. अब यहां फिर बारहसिंगा को खुले जंगल में छोड़ने की तैयारी की जा रही है.''