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जमानत पर बाहर आए अपहरण के आरोपी की हत्या, पीड़िता के परिवार ने आंखों फोड़ कुएं में फेंका

मध्य प्रदेश के पिपरिया में परिवार पर बेटी का अपहरण करने वाले की हत्या का आरोप, कुएं से बरामद हुआ निवस्त्र शव.

PIPARIYA KIDNAPPING CASE
पिपरिया में अपहरण के आरोपी की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 11:21 AM IST

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Updated : April 17, 2026 at 11:42 AM IST

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पिपरिया: मध्य प्रदेश के पिपरिया में जमानत पर जेल से बाहर आए अपहरण के आरोपी की हत्या. पीड़िता के परिजन पर मर्डर के आरोप लगे हैं. जानकारी के मुताबिक, बनखेड़ी के ग्राम अन्हाई में शादी का झांसा देकर एक युवक को घर से बुलाकर सुनसान स्थान पर ले जाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. इसके बाद आरोपियों ने मृतक को कुएं में फेंक दिया और फरार हो गए. इस मामले में बाप बेटे और दो दामाद शामिल रहे. पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया.

लड़की को परेशान करने से नाराज था परिवार
विवेचना अधिकारी एसआई मनमोहन ठाकुर ने बताया कि, ''विश्वास उर्फ छोटू गुर्जर (उम्र 24 वर्ष) की हत्या चार लोगों ने मिलकर की है. मृतक विश्वास लंबे समय से आरोपी की बेटी को परेशान कर रहा था. पूर्व में मृतक ने लड़की को घर से जबरन ले जाकर शादी की थी, लेकिन लड़की वापस आ गई थी. इस मामले में मृतक पर मामला दर्ज हुआ था. जेल से आने के बाद भी आरोपी लड़की को परेशान कर रहा था. इसी बात से नाराज होकर आरोपियों ने उसकी हत्या की योजना बनाई.''

पुलिस ने कुएं से बरामद किया शव (ETV Bharat)

मृतक से कहा, शादी करेंगे घर चल
पुलिस ने बताया कि, ''12 अप्रैल की रात को लड़की के पिता और उसके जीजा ने विश्वास को उसके घर से यह कहकर बुलाया कि, घर चल तेरी विधि विधान से शादी करवा देंगे. तू लड़की को बार-बार परेशान मत करना. इसके बाद मृतक को स्विफ्ट कार से ग्राम अन्हाई से करीब 35 किलोमीटर दूर नंदवाड़ा ले गए. वहां पहुंचकर आरोपियों ने मिलकर विश्वास पर हमला कर दिया. दो लोगों ने मृतक के हाथ पकड़ लिए, जबकि दो लोगों ने डंडों से उसकी पिटाई की. उसके चेहरे पर कई बार वार किए यहां तक की उसकी आंखें भी फोड़ दी. इसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपियों ने शव को नग्न कर सुखदेव रझड के खेत के कुएं में फेंक दिया.''

Pipariya murder Case
पुलिस ने किया आरोपियों को गिरफ्तार (ETV Bharat)

हनुमान धाम मंदिर में छिपे थे आरोपी
हत्या के बाद चारों आरोपी गांव से फरार हो गए और ग्राम छींद स्थित हनुमान धाम मंदिर में जाकर छिप गए. आरोपी तीन दिन तक मंदिर में ही रुके रहे और वहां चल रहे भंडारे में भोजन करते रहे. मृतक के भाई राज गुर्जर ने अपहरण की शिकायत बनखेड़ी थाने में दर्ज कराई थी. इसी के बाद से पुलिस लगातार आरोपियों की खोज में लगी थी. पुलिस को शक होने पर जब आरोपियों के घर की महिलाओं से पूछताछ की गई तो उन्होंने पहले पुलिस को गुमराह किया.

बाद में सख्ती करने पर महिलाओं ने आरोपियों के छींद में छिपे होने की जानकारी दी. इसके बाद पुलिस ने बुधवार को छींद से चारों आरोपियों को पकड़कर थाने लाकर पूछताछ की. पूछताछ में उन्होंने हत्या कर शव को कुएं में फेंकने की बात कबूल कर ली. पुलिस ने आरोपियों की निशान देही पर कुएं से मृतक का शव बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम कराया. इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. वहीं, आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया गया.

Last Updated : April 17, 2026 at 11:42 AM IST

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