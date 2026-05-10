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मौत को मात! 13 साल के सत्यम का साहस, तेंदुए से भिड़कर पकड़ ली गर्दन, बचाई अपनी जान

तेंदुए से भिड़कर 13 साल का सत्यम सत्यम ठाकुर ने बताया कि, ''वह खेत के कुएं के पास खेल रहा था, तभी झाड़ियों से निकलकर तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया. जान बचाने के लिए उसने हिम्मत दिखाई और तेंदुए की गर्दन पकड़ ली. संघर्ष के दौरान तेंदुए के नाखून उसके पेट और पैरों में लग गए.'' सत्यम के शोर मचाने पर उसके पिता और गांव के लोग मौके पर पहुंचे. इसी बीच बच्चे ने तेंदुए को जोर लगाकर पीछे धकेल दिया, जिसके बाद तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया.

पिपरिया: नर्मदापुरम के पिपरिया में 13 साल के एक बच्चे ने साहस और सूझबूझ दिखाते हुए तेंदुए के हमले से खुद की जान बचा ली. घटना शनिवार शाम पिपरिया फॉरेस्ट बीट के कुर्सी खापा गांव की है, जहां आठवीं में पढ़ने वाले सत्यम ठाकुर पर खेत के पास अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया. सत्यम ने बिना किसी डर के हिम्मत दिखाकर तेंदुए की गर्दन पकड़ ली और जोर से चिल्लाया. सत्यम के प्रहार से तेंदुआ दूर जाकर गिर गया. इसी बीच परिवार वालों का शोर सुनकर तेंदुआ घने जंगल की तरफ भाग गया.

पिता बोले- बेटे की बहादुरी से बची जान

सत्यम के पिता महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि, ''हमारा खेत जंगल से सटा हुआ है. घर से करीब 40 मीटर दूरी पर एक कुआं बना हुआ है. यहां शाम को बच्चा कुछ लेने गया था और वहीं खेलने लगा. इसी दौरान पेड़ और झाड़ियां के बीच में से आया तेंदुआ बेटे के ऊपर हमला करने लगा. शाम करीब 7 बजे अचानक उसकी चीख सुनाई दी. मौके पर पहुंचकर देखा तो तेंदुआ बच्चे से झूम रहा था. परिवार और ग्रामीण डंडे लेकर दौड़े और शोर मचाया. इसी दौरान सत्यम ने तेंदुए की गर्दन पकड़कर उसे दूर धकेल दिया. उन्होंने कहा कि, ''ईश्वर की कृपा और बेटे की बहादुरी से उसकी जान बच सकी.''

जंगल में दिखे तेंदुए के पगमार्क (ETV Bharat)

वन विभाग ने पहुंचाया अस्पताल

वन विभाग की टीम ने घायल बच्चे को सरकारी वाहन से अस्पताल पहुंचाया. रेंजर रेखा ठाकुर और वन रक्षक बरवेंद्र शाह उईके ने बताया कि, ''इलाज के लिए तत्काल एक हजार रुपए की सहायता राशि दी गई है. आगे भी विभाग की ओर से इलाज में मदद की जाएगी.'' डॉ. सैयद करीम के मुताबिक, ''बच्चे का प्राथमिक उपचार कर दिया गया है और उसकी हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है.''

क्षेत्र में बढ़ी तेंदुओं की संख्या

पिपरिया से लगे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जंगलों में तेंदुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है. पिछले तीन महीना के दौरान पिपरिया सर्कल में 20 से अधिक तेंदुए देखे गए हैं. रिजर्व के अधिकारियों ने बताया कि, जो तेंदुए दिख रहे हैं वह ग्रामीण क्षेत्र के आसपास ज्यादा दिखाई दे रहे हैं. जंगल के घने क्षेत्र में इनकी संख्या और ज्यादा हो सकती है.