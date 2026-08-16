पीपलकोटी टनल हादसे के घायल श्रमिकों से मिले मदन कौशिक, बोले-इलाज में नहीं होगी कोई कमी
कैबिनेट मदन कौशिक ने बताया जिला अस्पताल गोपेश्वर में फिलहाल 11 श्रमिक उपचाराधीन हैं. चिकित्सकों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 16, 2026 at 2:54 PM IST|
Updated : August 16, 2026 at 3:11 PM IST
चमोली/ गोपेश्वर: चमोली पीपलकोटी टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल हादसे में घायल श्रमिकों के उपचार को लेकर सरकार ने निगरानी बढ़ा दी है. शनिवार को आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक जिला अस्पताल गोपेश्वर पहुंचे. जहां उन्होंने हादसे में घायल श्रमिकों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना. उन्होंने श्रमिकों से बातचीत कर स्वास्थ्य की जानकारी ली. चिकित्सकों से उनके उपचार की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली.
कैबिनेट मंत्री ने कहा घायल श्रमिकों के इलाज में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सभी घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. जरूरत के अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं और अन्य आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.
11 श्रमिक अस्पताल में भर्ती: कैबिनेट मदन कौशिक ने बताया जिला अस्पताल गोपेश्वर में फिलहाल 11 श्रमिक उपचाराधीन हैं. चिकित्सकों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है. उन्होंने अस्पताल के चिकित्सकों से प्रत्येक घायल की स्वास्थ्य स्थिति और अब तक दिए गए उपचार की जानकारी ली.
उन्होंने कहा हादसे में घायल हर श्रमिक के स्वास्थ्य को सरकार गंभीरता से ले रही है. उपचार के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए. आवश्यकता पड़ने पर श्रमिकों को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.
चमोली के पीपलकोटी में प्रभावित टनल में जाकर बचाव अभियान का निरीक्षण किया एवं गोपेश्वर स्थित जिला अस्पताल में आपदा के घायल श्रमिकों से मिलकर स्वास्थ्य की जानकारी ली।— Madan Kaushik (@madankaushikbjp) August 15, 2026
माननीय मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami जी के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों… pic.twitter.com/X2XcsvW46i
चिकित्सकों को दिए जरूरी निर्देश: कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने अस्पताल प्रबंधन से कहा घायलों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए. उपचार में आवश्यक संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाए. उन्होंने कहा सरकार की प्राथमिकता घायल श्रमिकों को जल्द स्वस्थ कर सुरक्षित उनके परिवारों तक पहुंचाना है.
टनल हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान के साथ अब घायलों के उपचार पर भी प्रशासन की नजर बनी हुई है. जिला अस्पताल में भर्ती श्रमिकों की चिकित्सकीय निगरानी लगातार की जा रही है.
चमोली के पीपलकोटी में प्रभावित टनल में पहुँचकर बचाव अभियान का निरीक्षण किया। इसके साथ ही गोपेश्वर जिला अस्पताल में आपदा में घायल श्रमिकों से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली।— Madan Kaushik (@madankaushikbjp) August 16, 2026
कठिन घड़ी में सभी श्रमिक भाइयों एवं प्रभावित परिवारों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि माननीय… pic.twitter.com/SBomlxiVrO
इस दौरान थराली विधायक भूपाल राम टम्टा, भाजपा महामंत्री विनोद कनवासी, जिलाधिकारी गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार, अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश और मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. राजीव पाल समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे.
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