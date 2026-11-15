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उधम सिंह नगर में अमोनिया गैस लीक से 5 घंटे तक मची अफरा-तफरी, प्लांट किया गया सील

अमोनिया गैस लीक होने के बाद घटनास्थल पर अधिकारी ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र के पिपलिया में अमोनिया गैस का रिसाव होने के बाद फ्रोजन मटर प्लांट को सील कर दिया गया है. फैक्ट्री संचालक को दो दिन के भीतर टैंक में बची गैस की डी-गैसिंग प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, गैस लीक होने से लोगों को सांस लेने से लेकर आंखों में जलन की समस्या हुई.

फ्रोजन मटर प्लांट में अमोनिया गैस लीक: जानकारी के मुताबिक, बीती रात पिपलिया स्थित फ्रोजन मटर प्लांट में मशीनों की मरम्मत का कार्य चल रहा था. इसी दौरान अचानक प्लांट में अमोनिया गैस का रिसाव शुरू हो गया. आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. गैस की दुर्गंध और धुंध फैलने से ग्रामीणों को सांस लेने में परेशानी होने लगी. जबकि, कई लोगों ने आंखों में जलन की शिकायत की.