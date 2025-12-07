ETV Bharat / state

कलियुग की मीराबाई; बदायूं की पिंकी शर्मा ने बांके बिहारी को बनाया जीवन साथी, पूरे विधि-विधान से हुई शादी

पिंकी की तुलना मीराबाई से कर रहे गांव के लोग: जनपद मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर ब्यौर कासिमाबाद है. इस अनोखी शादी की पूरे इलाके में चर्चा है. गांव वाले उसे पिंकी को मीरा कहने लगे हैं. यह विवाह का शनिवार को हुआ. रविवार सुबह के समय विदाई हुई और पिंकी अब अपने घर में ही रह रही हैं. शनिवार को पिंकी शर्मा का घर पूरी तरह सजाया गया. पास में ही मंडप बनाया गया. पिंकी के जीजा कार लेकर आए, फिर सवा सौ बाराती तैयार हुए. श्रीकृष्ण की मूर्ति को दूल्हे की तरह संवारा गया. बारात जब पिंकी शर्मा के घर पहुंची, तो द्वार पूजा हुई.

मां ने शुरुआत में इसका विरोध किया था: इस्लामनगर थाना क्षेत्र के ब्यौर कासिमाबाद गांव में 28 साल की पिंकी शर्मा ने श्रीकृष्ण की मूर्ति के साथ विवाह कर लिया. जीजा का परिवार बाराती बनकर आया. पूरे गांव ने घराती की भूमिका निभाई गई. परिवार ने विवाह की सभी रस्में निभायीं. पिंकी ने कान्हा की प्रतिमा को गोद में लेकर सात फेरे भी लिए. पिंकी पोस्ट ग्रेजुएट हैं और श्रीकृष्ण की बचपन से ही भक्त हैं. मां ने शुरुआत में इसका विरोध किया था. मगर बाद में बेटी की खुशी के लिए वह मान गयीं.

बदायूं: बदायूं में इस्लामनगर थाना क्षेत्र के ब्यौर गांव में शनिवार को हुई अनोखी शादी चर्चा में है. गांव की एक युवती ने भगवान कान्हा की मूर्ति से विवाह रचाकर सभी को चौंका दिया. यह शादी पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुई. सामान्य शादी की तरह सभी रस्में निभाई गईं. इसमें बकायदा कन्यादान, फेरे और हर अनुष्ठान विधिवत कराये गए. इस अनोखी शादी में गांव के लोग और रिश्तेदार शामिल हुए.

वृंदावन से आए कलाकारों ने नृत्य किया: पहले पिंकी ने श्रीकृष्ण की मूर्ति को जयमाल डाला, फिर श्रीकृष्ण को दूसरा माला चढ़ाकर खुद पहना. इस दौरान वृंदावन से आए कलाकारों ने नृत्य किया. शादी को लेकर घर सजाया गया था. घर में रिश्तेदारों की भीड़ जमा थी. पिंकी शर्मा के पिता सुरेश चंद्र शर्मा से बताया कि पिंकी उनकी सबसे छोटी संतान है. वह बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की रही है. पिंकी उनके साथ अक्सर वृंदावन जाती थी. लौटकर आने पर कुछ महीने बीतते ही फिर से जाने की जिद करने लगती थी.

प्रसाद में मिली सोने की अंगूठी: धीरे-धीरे वह मन में कान्हा को ही अपना सब कुछ मान बैठी. सुरेश चंद्र शर्मा की पांच संतानें हैं, जिनमें तीन बेटे और दो बेटियां हैं. सबसे बड़ा बेटा योगेंद्र (40), अन्नू शर्मा (36), मुनेंद्र शर्मा (32), निखिल शर्मा (30) और सबसे छोटी पिंकी शर्मा (28) है. करीब चार महीने पहले बांके बिहारी मंदिर में पिंकी ने ऐसा अनुभव हुआ, जिसने उनका जीवन बदल दिया. प्रसाद लेते समय उनके आंचल में शुद्ध सोने की अंगूठी आ गई. पिंकी ने इसे कान्हा का आशीर्वाद माना और उसी दिन तय कर लिया कि वह किसी मानव से नहीं, केवल कान्हा से ही विवाह करेंगी.

विवाह समारोह पारंपरिक तरीके से हुआ: कुछ समय पहले बीमारी के दौरान पिंकी ने ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को चौंका दिया. भारी विग्रह को गोद में लेकर वृंदावन और फिर गोवर्धन की परिक्रमा पूरी की. चमत्कारिक रूप से उनकी तबीयत भी सुधर गई. शनिवार को गांव में पूरा विवाह समारोह पारंपरिक तरीके से हुआ. बारात भी आई. दावत भी हुई और सभी रस्में निभाई गईं. पिंकी के चचेरे जीजा इंद्रेश कुमार ने कान्हा की ओर से दूल्हे पक्ष की भूमिका निभाई.

पिंकी ने कहा- अब कान्हा ने जीवन की डोर संभालेंगे: पूरा गांव इस अनोखी शादी का साक्षी बना. पिंकी शिक्षा-शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट पिंकी है. उन्होंने कहा कि कान्हा ने ही यह मार्ग दिखाया वही अब जीवन की डोर संभालेंगे. पिता सुरेश चंद्र ने अपनी बेटी की खुशी में पूरा समर्थन दिया और बेटों की तरह ही प्रॉपर्टी में हिस्सा देने का ऐलान किया. मां रामेन्द्री ने कहा कि शुरू में थोड़ा अजीब लगा, पर बेटी का फैसला भक्ति से भरा था, इसलिए खुशी-खुशी शादी करा दी. चाचा-ताऊ, भाई-बहन सभी ने पिंकी के इस निर्णय को स्वीकार किया.



