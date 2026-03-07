ETV Bharat / state

पिंकाथॉन इंडिया 2026: दिल्ली में 8 मार्च को ट्रैफिक डायवर्जन, सुबह 3 से 9:30 बजे तक कई रास्तों पर प्रतिबंध

नई दिल्ली: दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च को जेएलएन स्टेडियम में “पिंकाथॉन इंडिया 2026” का आयोजन किया जाएगा. इस कार्यक्रम को देखते हुए दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में सुबह 3 बजे से 9:30 बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन और प्रतिबंध लागू रहेंगे. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी कर यात्रियों से पहले से अपनी यात्रा की योजना बनाने की अपील की है.

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, पिंकाथॉन रन के दौरान यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए जेएलएन स्टेडियम के आसपास कई स्थानों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा. लोधी कॉलोनी मिनी मार्केट और जेएलएन मार्ग से आने वाला ट्रैफिक जेएलएन गेट नंबर 17 के पास से लाला लाजपत राय मार्ग की ओर मोड़ दिया जाएगा.

मेहरचंद मार्केट सिग्नल पर सेवा नगर, जोरबाग और आईएनए की तरफ से आने वाले वाहनों को चौथी एवेन्यू रोड और सेवा नगर मार्केट रोड के रास्ते अरबिंदो मार्ग की ओर डायवर्ट किया जाएगा. वहीं, कोटला रेड लाइट पर गुरुद्वारा कोटला मुबारकपुर, डिफेंस कॉलोनी मार्केट और एंड्रयूज गंज से आने वाले वाहनों को डिफेंस कॉलोनी मार्केट रोड की ओर भेजा जाएगा.

इसके अलावा, जोरबाग के सेकेंड एवेन्यू रोड क्रॉसिंग पर खन्ना मार्केट और लोधी कॉलोनी के रिहायशी इलाकों से आने वाले वाहनों को लोधी रोड पर जाने की अनुमति नहीं होगी और उन्हें जोरबाग रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा. इसी तरह फोर्थ एवेन्यू रोड-जोरबाग क्रॉसिंग पर सेवा नगर और जोरबाग से आने वाले वाहनों को भी लोधी रोड पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि जेएलएन स्टेडियम रेड लाइट से लेकर पूरे बी.पी. मार्ग तक भारी वाहनों की आवाजाही पर 8 मार्च को सुबह 3 बजे से 9:30 बजे तक रोक रहेगी. इस दौरान बी.पी. मार्ग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स रोड, सेकेंड एवेन्यू और फोर्थ एवेन्यू रोड पर भारी ट्रैफिक का दबाव देखने को मिल सकता है. हालांकि दिल्ली पुलिस, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को ड्यूटी के दौरान प्रतिबंधित मार्गों पर भी आने-जाने की अनुमति होगी.

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या अस्पताल जाने वाले यात्री समय से पहले निकलें और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें. साथ ही मोटर चालकों से ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करने और अपडेट के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल्स पर नजर रखने की सलाह दी गई है.