ETV Bharat / state

खटीमा में 7 लाख में बना पिंक टॉयलेट, उद्घाटन के बाद एक साल से लटका है ताला, महिलाएं परेशान

खटीमा शहर में पिंक टॉयलेट के निर्माण में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड का गलत इस्तेमाल साफ दिख रहा है. मार्च 2025 में लोकल फैक्ट्री पॉलीप्लेक्स कॉरर्पोरेशन ने स्थानीय प्रशासन के निर्देश पर CSR फंड से साढ़े सात लाख रुपये की लागत से खटीमा शहर में पिंक टॉयलेट बनवाया था.

खटीमा : उधम सिंह नगर जिले के खटीमा शहर में महिलाओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने एक लोकल कंपनी के साथ मिलकर पिंक टॉयलेट बनवाए थे. पिंक टॉयलेट को बनाने में करीब सात लाख रुपये का खर्च आया. इसे बने हुए 12 महीने बीत चुके हैं. पिंक टॉयलेट का उद्घाटन भी कर दिया गया था, लेकिन आज भी पिंक टॉयलेट पर ताला लगा हुआ है. जानिए ऐसे क्यों हुआ.

पिंक टॉयलेट के लिए खटीमा तहसील प्रशासन ने खटीमा सितारगंज रोड पर पुराने अस्पताल परिसर में जमीन दी थी, लेकिन उद्घाटन के 11 महीने बाद भी पिंक टॉयलेट में ताला लगा हुआ है. महिलाओं के सम्मान के लिए शहर में बनाए गए पिंक टॉयलेट सफेद हाथी बने हुए हैं. पिछले 12 महीनों से न तो प्रशासन और न ही नगर निगम ने धूल भरे पिंक टॉयलेट को खुलवाने की जहमत उठाई है. 3 मार्च, 2025 को खटीमा के तत्कालीन SDM रविंद्र सिंह बिष्ट ने पिंक टॉयलेट का उद्घाटन किया था, लेकिन तब से वे बंद पड़े हैं.

जब खटीमा के तहसीलदार वीरेंद्र सिंह सजवान से पिंक टॉयलेट बंद होने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि प्रशासन ने CSR फंड से महिलाओं की सुविधा के लिए पिंक टॉयलेट बनाने का काम लोकल कंपनी पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन को दिया था. प्रशासन ने उन्हें चलाने के लिए नगर निगम को सौंप दिया था, लेकिन वे अभी तक चालू नहीं हुए हैं. SDM ने EO को पब्लिक सुविधाओं का ठीक से संचालन करने का निर्देश दिया है.

पढ़ें---