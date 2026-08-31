17 सितंबर तक जारी रहेगा महिलाओं के लिए 'पिंक टिकट', इसके बाद भी बनते रहेंगे 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड'
डीटीसी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने वाली मौजूदा पेपर-बेस्ड ‘पिंक टिकट’ व्यवस्था को 17 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया.
Published : August 31, 2026 at 10:25 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बसों में सफर करने वाली महिलाओं के लिए अच्छी खबर है. दिल्ली सरकार ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने वाली मौजूदा पेपर-बेस्ड ‘पिंक टिकट’ व्यवस्था को 17 सितंबर 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है. सरकार ने ये निर्णय ‘पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड’ व्यवस्था में सुचारू बदलाव व आगामी त्योहारों के दौरान महिला यात्रियों को किसी तरह की परेशानी से बचाने के लिए लिया है. दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने सोमवार को इसकी घोषणा की.
परिवहन मंत्री ने डीटीसी को आदेश जारी कर कहा कि 17 सितंबर तक महिलाएं डीटीसी बसों में पिंक टिकट के जरिए मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाती रहेंगी. इसके बाद मुफ्त यात्रा की सुविधा के लिए ‘पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड’ व्यवस्था को पूरी तरह लागू किया जाएगा. पहले इस व्यवस्था के लिए 1 सितम्बर की तारीख निर्धारित थी. 17 सितंबर के बाद भी महिलाओं के लिए स्मार्ट कार्ड का रजिस्ट्रेशन व कार्ड जारी करने की प्रक्रिया बंद नहीं होगी.
दिल्ली सरकार ने DTC बसों में महिलाओं के लिए मुफ़्त पिंक टिकट व्यवस्था 17 सितंबर 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।— Pankaj Kumar Singh (@drpankajbjp) August 31, 2026
माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती @gupta_rekha जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आगामी त्योहारों के दौरान माताओं, बहनों और बेटियों की सुगम एवं परेशानी-मुक्त यात्रा सुनिश्चित…
अब तक करीब 19 लाख महिलाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन
दिल्ली सरकार के मुताबिक ‘पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड’ को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला है. अब तक करीब 19 लाख महिलाओं ने स्मार्ट कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली की माताओं व बहनों ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन महिलाओं ने अभी तक कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे 17 सितंबर के बाद भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगी. स्मार्ट कार्ड बनाने व जारी करने की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी. महिलाएं बस डिपो और बस टर्मिनल सेंटरों पर निर्धारित स्थानों से अपना ‘पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड’ बनवा सकेंगी.
त्योहारों को देखते हुए बढ़ाई गई अवधि
पिंक टिकट व्यवस्था की अवधि ऐसे समय बढ़ाई गई है, जब राजधानी में जन्माष्टमी, तीज, गणेश चतुर्थी समेत कई महत्वपूर्ण त्योहारों की तैयारियां चल रही हैं. इन धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक अवसरों के दौरान महिलाओं और परिवारों की आवाजाही सामान्य दिनों की तुलना में बढ़ जाती है. ऐसे में सरकार ने मौजूदा पिंक टिकट व्यवस्था को जारी रखने का फैसला किया है, जिससे स्मार्ट कार्ड व्यवस्था में बदलाव के दौरान महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा में किसी तरह की बाधा का सामना न करना पड़े.
परिवहन मंत्री ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और इसी दिन से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ‘सेवा पखवाड़ा’ की शुरुआत होती है. उन्होंने कहा कि पिंक टिकट व्यवस्था का विस्तार महिला यात्रियों की सुविधा व सेवा की भावना के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
आधुनिक बसों को लेकर महिलाओं से सकारात्मक प्रतिक्रिया
परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है. उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में महिलाएं दिल्ली की बसों में सफर कर रही हैं और विशेष रूप से आधुनिक इलेक्ट्रिक बसों को लेकर महिला यात्रियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है.
परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को बेहतर सुविधाएं, आधुनिक बसें व पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार-मुक्त व्यवस्था उपलब्ध कराना है. सरकार सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ, सुविधाजनक, आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में काम कर रही है. दिल्ली सरकार ने सभी पात्र महिला यात्रियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द ‘पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड’ के लिए रजिस्ट्रेशन कराकर कार्ड प्राप्त कर लें.
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