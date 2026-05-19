दिल्ली में 8.40 लाख से अधिक महिलाओं का बना पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड, जुलाई से स्मार्ट कार्ड जरूरी!
एक जुलाई से सिर्फ पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड से फ्री सफर का नियम लागू हो सकता है.
Published : May 19, 2026 at 7:48 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में राजधानी की महिलाओं के लिए सुरक्षित, आधुनिक और बाधा-मुक्त सार्वजनिक परिवहन सुनिश्चित करने की दिशा में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है. दिल्ली सरकार व दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की महत्वाकांक्षी ‘पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड’ योजना के तहत अब तक 8.40 लाख से अधिक स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं. सरकार एक जुलाई से सिर्फ पिंक कार्ड से ही महिलाओं के फ्री सफर के नियम को लागू कर सकती है. जिन महिलाओं के पास पिंक कार्ड नहीं होगा उन्हें बस का किराया चुकाना होगा.
शिक्षा, रोजगार व आत्मनिर्भरता को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा,''सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा व आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देते हुए निरंतर कार्य कर रही है.‘पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड’ केवल मुफ्त यात्रा की एक सुविधा मात्र नहीं बल्कि ये महिलाओं को सम्मानजनक, सुरक्षित व डिजिटल रूप से सशक्त यात्रा अनुभव प्रदान करने का एक बड़ा माध्यम बन चुका है. जब सार्वजनिक परिवहन सुरक्षित, सुलभ व तकनीक आधारित होता है, तब महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार व आत्मनिर्भरता के अवसर स्वतः बढ़ जाते हैं. ये योजना हमारी बहनों को सुविधा के साथ-साथ आत्मविश्वास व स्वतंत्रता का अहसास करा रही है.''
मुख्यमंत्री गुप्ता ने ये भी कहा कि सरकार का लक्ष्य राजधानी की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह महिला हितैषी, स्मार्ट व विश्वस्तरीय बनाना है. डिजिटल गवर्नेंस व आधुनिक तकनीक के माध्यम से परिवहन सेवाओं को अधिक पारदर्शी, कुशल व सुरक्षित बनाया जा रहा है, जो कि एक विकसित व सशक्त दिल्ली की पहचान है.
पारदर्शी व आधुनिक ‘टैप-एंड-गो’ तकनीक
‘पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड’ नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) आधारित ‘टैप-एंड-गो’ तकनीक से संचालित है. इसके माध्यम से महिलाओं और ट्रांसजेंडर नागरिकों को डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है. अब यात्रियों को कंडक्टर से कागजी टिकट लेने की आवश्यकता नहीं होती बल्कि ई-टिकटिंग मशीन (ईटीएम) पर कार्ड टैप करते ही यात्रा डिजिटल रूप से दर्ज हो जाती है.
यह स्मार्ट कार्ड भविष्य में मेट्रो व अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में भुगतान आधारित उपयोग के लिए भी पूरी तरह सक्षम है. कार्ड को ऑनलाइन आसानी से रिचार्ज किया जा सकता है. यात्रा का डिजिटल रिकॉर्ड भी उपलब्ध रहता है, जिससे पूरी प्रक्रिया बेहद पारदर्शी व सुविधाजनक बन गई है. यह योजना 5 वर्ष से अधिक आयु की दिल्ली की सभी महिलाओं व ट्रांसजेंडर निवासियों के लिए है.
आर्थिक बचत व परिवारों को मजबूती
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा,''इस डिजिटल पिंक कार्ड की सुविधा से महिलाओं को प्रति माह लगभग 1,200 रुपये से लेकर 2,400 रुपये तक की सीधी बचत हो रही है. इस आर्थिक मदद से कामकाजी और छात्र वर्ग की महिलाओं के परिवारों को वित्तीय मजबूती मिल रही है. सार्वजनिक बसों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से बसों का माहौल भी पहले से कहीं अधिक सुरक्षित व सहज बना है.''
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिंक कार्ड को तेजी व बिना किसी बाधा के बनाने के लिए सरकार ने पूरी दिल्ली में एक व्यापक अभियान चला रखा है. विभिन्न रिहायशी कॉलोनियों से लेकर सरकारी कार्यालयों तक में लगातार विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि ये कैंप पूरी दिल्ली में लगातार जारी रहेंगे, जिससे कोई भी पात्र लाभार्थी इस सुविधा से वंचित न रहे.
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड की प्रगति
- महिलाओं की मुफ्त यात्रा सुविधा को स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से 2 मार्च से ‘पिंक सहेली एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड’ निःशुल्क जारी किए जा रहे हैं.
- ‘वन नेशन, वन कार्ड’ पहल के तहत शुरू किया गया यह जीरो केवाईसी कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक व बायोमेट्रिक/दस्तावेजी सत्यापन (सेंसिटिव आईडी वेरिफिकेशन) के बाद जारी किया जा रहा है.
- 18 मई 2026 तक पूरी दिल्ली में कुल 8,40,618 पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं. कार्ड बनाने की प्रक्रिया जारी है.
- वर्तमान में दिल्ली के भीतर 36 डीटीसी पास सेक्शन, 17 डीएम और एसडीएम कार्यालयों और 20 विशेष कैंपों सहित कुल 73 केंद्रों के माध्यम से कार्डों का वितरण युद्धस्तर पर किया जा रहा है.
- यह कार्ड आगामी समय में टॉप-अप (रिचार्ज) के बाद डीटीसी के साथ-साथ दिल्ली मेट्रो, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) और देश के अन्य सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में भी प्रयोग किया जा सकेगा.
- दिल्ली सरकार के मुताबिक फिलहाल दिल्ली की बसों में पुराने पिंक पेपर टिकट व नए पिंक स्मार्ट कार्ड दोनों पूरी तरह से मान्य हैं.
- आने वाले समय में मुफ्त यात्रा की यह सुविधा सिर्फ 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' के माध्यम से ही उपलब्ध कराई जाएगी. ऐसे में सभी महिलाएं जल्द यह कार्ड निःशुल्क प्राप्त कर लें.
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