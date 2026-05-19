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दिल्ली में 8.40 लाख से अधिक महिलाओं का बना पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड, जुलाई से स्मार्ट कार्ड जरूरी!

DTC की बसों में ‘सहेली पिंक कार्ड’ से ही करें सफर ( ETV Bharat )