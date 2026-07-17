ETV Bharat / state

1 अगस्त से बिना 'पिंक कार्ड' नहीं मिलेगी महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, ब्लू कार्ड पर मिलेगी 10% छूट, जल्द बनने शुरू होंगे ऑरेंज कार्ड

नई तकनीक के साथ दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक नए व बेहद सुरक्षित युग में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

दिल्ली में 1 अगस्त से मुफ़्त बस यात्रा के लिए 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' ज़रूरी
दिल्ली में 1 अगस्त से मुफ़्त बस यात्रा के लिए 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' ज़रूरी (फाइल फोटो)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 17, 2026 at 4:37 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह डिजिटल, सुरक्षित व पारदर्शी बनाने की दिशा में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (DTC) एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है. आगामी 1 अगस्त 2026 से दिल्ली की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर की व्यवस्था पूरी तरह से डिजिटल व पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड (पिंक कार्ड) पर आधारित हो जाएगी. इस तारीख के बाद बिना पिंक कार्ड के महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा का लाभ नहीं मिल सकेगा. इसके साथ ही पुरुष यात्रियों के लिए किराये में छूट देने वाला ब्लू कार्ड और विशेष श्रेणी के यात्रियों के लिए ऑरेंज कार्ड लाने की तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है. आइए जानते हैं इस नई व्यवस्था से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण जानकारी...

क्यों पड़ी इस नए डिजिटल सिस्टम की जरूरत ?

दिल्ली सरकार के निर्देश पर 2 मार्च 2026 से दिल्ली की निवासी महिलाओं के लिए पिंक कार्ड बनाने का काम शुरू किया गया था. इससे पहले बसों में सफर करने वाली महिलाओं को एक साधारण पिंक पेपर टिकट दिया जाता था. इस पेपर टिकट व्यवस्था में सबसे बड़ी कमी यह थी कि इससे केवल यात्रियों की कुल संख्या का पता चलता था, लेकिन यह डेटा नहीं मिल पाता था कि किस महिला ने कहां से कहां तक सफर किया. किस महिला ने कितनी बार सफर किया. इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि दिल्ली में कितनी महिलाएं व अन्य यात्री कितना सफर करते हैं, इसका एक सटीक डिजिटल रिकॉर्ड रखा जा सके. इससे न सिर्फ परिवहन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी, बल्कि भविष्य में रूट व बसों की संख्या तय करने में भी आसानी होगी. महिला सुरक्षा पुख्ता करने में भी मदद मिलेगी.

अब तक का प्रोग्रेस कार्ड: 15.46 लाख से अधिक कार्ड जारी

डीटीसी के डिप्टी सीजीएम अमन देव छिकारा ने बताया कि दिल्ली में 16 जुलाई 2026 तक कुल 15,46,900 स्मार्ट कार्ड बनाए जा चुके हैं. इस पूरे आंकड़े में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक रही है. कुल आंकड़ों में से 15.32 लाख (15,32,000) से अधिक कार्ड दिल्ली की रहने वाली महिलाओं ने बनवाए हैं, जबकि पुरुषों के लिए जारी होने वाले ब्लू कार्ड की संख्या 14,900 है, जो अभी काफी कम है.

कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को तेज करने व लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत दिल्ली में केंद्रों की संख्या 58 से बढ़ाकर 74 कर दी गई है. इन केंद्रों पर पिंक कार्ड व ब्लू कार्ड बनाने का काम तेजी से चल रहा है, जिससे 1 अगस्त की समय सीमा से पहले सभी पात्र लोग अपना कार्ड बनवा सकें. केंद्रों की सूची डीटीसी ने अपनी वेबसाइट पर डाली हुई है, जिससे लोग अपने घर के नजदीक के केंद्र पर जाकर स्मार्ट कार्ड बनवा सकें.

जानिए चारों तरह के स्मार्ट कार्ड व उनके फायदे

  • पिंक कार्ड (शून्य केवाईसी): ये सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड विशेष रूप से सिर्फ दिल्ली की रहने वाली महिलाओं के लिए जारी किया जा रहा है. इसे बनवाने के लिए महिलाओं को कोई शुल्क नहीं देना है. ये कार्ड सिर्फ मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर के आधार पर तुरंत जारी कर दिया जाता है. इस कार्ड की मदद से महिलाएं दिल्ली की बसों में पहले की तरह पूरी तरह से मुफ्त सफर कर सकेंगी.
  • पिंक कार्ड (100% केवाईसी): यह सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड भी महिलाओं के लिए ही जारी होने वाला पिंक कार्ड है, लेकिन यह पूरी तरह से नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) तकनीक पर आधारित है. इस कार्ड पर महिला की फोटो व उनके अन्य आवश्यक विवरण दर्ज होंगे. इस कार्ड की खासियत यह है कि यह बस के अलावा मेट्रो, नमो भारत ट्रेन और सामान्य एटीएम कार्ड की तरह भी काम करेगा.
  • ब्लू कार्ड: डीटीसी द्वारा ब्लू कार्ड उन यात्रियों के लिए बनाया जा रहा है जो मुफ्त सफर के पात्र नहीं हैं, जैसे पुरुष यात्री और दिल्ली से बाहर की रहने वाली महिला यात्री. यह कार्ड भी 100% केवाईसी आधारित एनसीएमसी (NCMC) कार्ड होगा. इसे बनवाने के लिए उपभोक्ताओं को मामूली शुल्क देना होगा. इस कार्ड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे बसों के किराये में 10 प्रतिशत की सीधी छूट मिलेगी. इसके साथ ही इसे एटीएम से पैसे निकालने व ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, क्योंकि यह सीधे बैंक खाते से लिंक होगा.
  • ऑरेंज कार्ड: डीटीसी की तरफ से ऑरेंज कार्ड विशेष वर्ग के लोगों के लिए जारी किया जाएगा. इस श्रेणी में दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक (बुजुर्ग), सांसद, पूर्व सैनिक, मान्यता प्राप्त पत्रकार व अन्य छूट प्राप्त यात्री शामिल होंगे. इन कार्डों को सिर्फ डीटीसी के उन कार्यालयों पर ही बनाया जाएगा, जहां पर पास बनते थे. अधिकारियों के मुताबिक, वर्तमान में सबसे पहली प्राथमिकता पिंक व ब्लू कार्ड को दी जा रही है, इसलिए अगस्त महीने से ऑरेंज कार्ड बनाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा.

बस में ऐसे काम करेगा यह नया सिस्टम

जब भी कोई महिला या यात्री बस में सवार होगा तो सफर शुरू करने के लिए प्रक्रिया अपनानी होगी. यात्री को बस में चढ़ते ही अपना कार्ड कंडक्टर के पास मौजूद ऑटोमैटिक टिकटिंग मशीन पर टैप करना होगा. कार्ड टैप होते ही मशीन कार्ड को रीड कर लेगी. इसके बाद कंडक्टर यात्री से पूछेगा कि उन्हें कहां जाना है और मशीन में वह गंतव्य टाइप कर देगा. गंतव्य दर्ज होते ही मशीन से एक यात्रा पर्ची (टिकट) आएगी. इस पर्ची पर यात्री का नाम, कार्ड नंबर और यात्रा का पूरा विवरण लिखा होगा.

पिकं कार्ड को लेकर समय सीमा का नियम

पिंक कार्ड के गलत इस्तेमाल या धोखाधड़ी को रोकने के लिए डीटीसी ने एक खास नियम बनाया है. एक बस में एक बार कार्ड टैप करने के बाद उसी बस में दोबारा टैपिंग केवल 1 घंटे के बाद ही हो सकेगी. हालांकि यदि यात्री बस बदलता है, तो वह अलग-अलग बसों में बिना किसी समय सीमा के प्रतिबंध के जितनी बार चाहे कार्ड टैप कर सकता है.

भविष्य में पूरी तरह कैशलेस होगा सफर

डीटीसी के डिप्टी सीजीएम अमन देव छिकारा का कहना है कि यह डिजिटल कार्ड सिस्टम लागू होने के बाद दिल्ली का सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह कैशलेस व आधुनिक हो जाएगा. चूंकि ये नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यात्रियों के बैंक खातों से जुड़े होंगे, इसलिए यह न सिर्फ सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करेंगे बल्कि यात्रियों को अपनी जेब में नकद पैसे या कई तरह के कार्ड रखने के झंझट से भी मुक्ति दिलाएंगे. इस नई तकनीक के साथ दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक नए व बेहद सुरक्षित युग में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

ये भी पढ़ें:

  1. DTC बसों में महिलाओं के फ्री सफर पर आया नया नियम, इस दिन से 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' होगा अनिवार्य
  2. DTC की बसों में ‘सहेली पिंक कार्ड’ से ही करें सफर, महिलाओं से अपील शुरू, अब तक 7.67 लाख कार्ड जारी
  3. दिल्ली सरकार की पिंक कार्ड योजना का दायरा तेजी से बढ़ा, रोज बन रहे 12,500 सहेली पिंक कार्ड

TAGGED:

DELHI TRANSPORT CORPORATION
DELHI DTC FREE BUS PINK TICKET
FREE BUS FOR WOMAN IN DELHI
PINK SAHELI SMART CARD IN DELHI
DTC BUS PINK CARD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.