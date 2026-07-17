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1 अगस्त से बिना 'पिंक कार्ड' नहीं मिलेगी महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, ब्लू कार्ड पर मिलेगी 10% छूट, जल्द बनने शुरू होंगे ऑरेंज कार्ड

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह डिजिटल, सुरक्षित व पारदर्शी बनाने की दिशा में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (DTC) एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है. आगामी 1 अगस्त 2026 से दिल्ली की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर की व्यवस्था पूरी तरह से डिजिटल व पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड (पिंक कार्ड) पर आधारित हो जाएगी. इस तारीख के बाद बिना पिंक कार्ड के महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा का लाभ नहीं मिल सकेगा. इसके साथ ही पुरुष यात्रियों के लिए किराये में छूट देने वाला ब्लू कार्ड और विशेष श्रेणी के यात्रियों के लिए ऑरेंज कार्ड लाने की तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है. आइए जानते हैं इस नई व्यवस्था से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण जानकारी...

क्यों पड़ी इस नए डिजिटल सिस्टम की जरूरत ?

दिल्ली सरकार के निर्देश पर 2 मार्च 2026 से दिल्ली की निवासी महिलाओं के लिए पिंक कार्ड बनाने का काम शुरू किया गया था. इससे पहले बसों में सफर करने वाली महिलाओं को एक साधारण पिंक पेपर टिकट दिया जाता था. इस पेपर टिकट व्यवस्था में सबसे बड़ी कमी यह थी कि इससे केवल यात्रियों की कुल संख्या का पता चलता था, लेकिन यह डेटा नहीं मिल पाता था कि किस महिला ने कहां से कहां तक सफर किया. किस महिला ने कितनी बार सफर किया. इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि दिल्ली में कितनी महिलाएं व अन्य यात्री कितना सफर करते हैं, इसका एक सटीक डिजिटल रिकॉर्ड रखा जा सके. इससे न सिर्फ परिवहन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी, बल्कि भविष्य में रूट व बसों की संख्या तय करने में भी आसानी होगी. महिला सुरक्षा पुख्ता करने में भी मदद मिलेगी.

अब तक का प्रोग्रेस कार्ड: 15.46 लाख से अधिक कार्ड जारी

डीटीसी के डिप्टी सीजीएम अमन देव छिकारा ने बताया कि दिल्ली में 16 जुलाई 2026 तक कुल 15,46,900 स्मार्ट कार्ड बनाए जा चुके हैं. इस पूरे आंकड़े में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक रही है. कुल आंकड़ों में से 15.32 लाख (15,32,000) से अधिक कार्ड दिल्ली की रहने वाली महिलाओं ने बनवाए हैं, जबकि पुरुषों के लिए जारी होने वाले ब्लू कार्ड की संख्या 14,900 है, जो अभी काफी कम है.

कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को तेज करने व लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत दिल्ली में केंद्रों की संख्या 58 से बढ़ाकर 74 कर दी गई है. इन केंद्रों पर पिंक कार्ड व ब्लू कार्ड बनाने का काम तेजी से चल रहा है, जिससे 1 अगस्त की समय सीमा से पहले सभी पात्र लोग अपना कार्ड बनवा सकें. केंद्रों की सूची डीटीसी ने अपनी वेबसाइट पर डाली हुई है, जिससे लोग अपने घर के नजदीक के केंद्र पर जाकर स्मार्ट कार्ड बनवा सकें.

जानिए चारों तरह के स्मार्ट कार्ड व उनके फायदे