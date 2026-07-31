ETV Bharat / state

बसों में महिलाओं के फ्री सफर के लिए 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' की अनिवार्यता बढी, 15 अगस्त तक जारी रहेंगी पुरानी पिंक टिकटें

16 अगस्त से बसों में फ्री सफर के लिए 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड'का होना अनिवार्य ( फाइल फोटो )

नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में बसों में सफर करने वाली महिलाओं के लिए अच्छी खबर है. अब दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की ओर से बसों में फ्री सफर करने के लिए 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड'की अनिवार्यता को 15 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. यानी कि जिन महिलाओं के पास 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' नहीं है वो भी 15 अगस्त तक बसों में फ्री सफर कर सकती हैं. 16 अगस्त से बसों में फ्री सफर के लिए 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड'का होना अनिवार्य होगा. इसके लिए डीटीसी की ओर से महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया गया है.

दिल्ली सरकार की तरफ से पहले एक अगस्त 2026 से बसों में महिला यात्रियों के फ्री सफर के लिए 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया था. हालांकि, स्मार्ट कार्ड आधारित व्यवस्था में आसानी से और बिना किसी असुविधा के बदलाव को सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान व्यवस्था को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए डीटीसी की तरफ से सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 15 अगस्त 2016 तक बस कंडक्टर मौजूदा व्यवस्था के अनुसार सभी महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा के लिए पिंक टिकट जारी करते रहेंगे. अधिसूचित योजना के तहत ये टिकटें पूरी तरह से मान्य रहेंगी.

16 अगस्त से अनिवार्य होगा पिंक कार्ड

सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि 16 अगस्त 2026 से केवल उन्हीं महिला यात्रियों को पिंक टिकट जारी किए जाएंगे, जिनके पास एक वैध 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' उपलब्ध होगा. वे यात्रा या बस में चढ़ते समय निर्धारित तरीके से इसका उपयोग करेंगी. यदि किसी महिला यात्री के पास वैध पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड नहीं होगा, तो उन्हें पिंक टिकट नहीं दिया जाएगा. ऐसी स्थिति में महिलाओं को बसों में यात्रा करने के लिए लागू सामान्य किराए का भुगतान करके सामान्य टिकट खरीदना अनिवार्य होगा.

जागरूकता पर विशेष ध्यान