ETV Bharat / state

बसों में महिलाओं के फ्री सफर के लिए 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' की अनिवार्यता बढी, 15 अगस्त तक जारी रहेंगी पुरानी पिंक टिकटें

16 अगस्त से बसों में फ्री सफर के लिए 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड'का होना अनिवार्य होगा.

16 अगस्त से बसों में फ्री सफर के लिए 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड'का होना अनिवार्य
16 अगस्त से बसों में फ्री सफर के लिए 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड'का होना अनिवार्य (फाइल फोटो)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 31, 2026 at 7:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में बसों में सफर करने वाली महिलाओं के लिए अच्छी खबर है. अब दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की ओर से बसों में फ्री सफर करने के लिए 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड'की अनिवार्यता को 15 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. यानी कि जिन महिलाओं के पास 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' नहीं है वो भी 15 अगस्त तक बसों में फ्री सफर कर सकती हैं. 16 अगस्त से बसों में फ्री सफर के लिए 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड'का होना अनिवार्य होगा. इसके लिए डीटीसी की ओर से महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया गया है.

दिल्ली सरकार की तरफ से पहले एक अगस्त 2026 से बसों में महिला यात्रियों के फ्री सफर के लिए 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया था. हालांकि, स्मार्ट कार्ड आधारित व्यवस्था में आसानी से और बिना किसी असुविधा के बदलाव को सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान व्यवस्था को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए डीटीसी की तरफ से सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 15 अगस्त 2016 तक बस कंडक्टर मौजूदा व्यवस्था के अनुसार सभी महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा के लिए पिंक टिकट जारी करते रहेंगे. अधिसूचित योजना के तहत ये टिकटें पूरी तरह से मान्य रहेंगी.

16 अगस्त से अनिवार्य होगा पिंक कार्ड

सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि 16 अगस्त 2026 से केवल उन्हीं महिला यात्रियों को पिंक टिकट जारी किए जाएंगे, जिनके पास एक वैध 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' उपलब्ध होगा. वे यात्रा या बस में चढ़ते समय निर्धारित तरीके से इसका उपयोग करेंगी. यदि किसी महिला यात्री के पास वैध पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड नहीं होगा, तो उन्हें पिंक टिकट नहीं दिया जाएगा. ऐसी स्थिति में महिलाओं को बसों में यात्रा करने के लिए लागू सामान्य किराए का भुगतान करके सामान्य टिकट खरीदना अनिवार्य होगा.

जागरूकता पर विशेष ध्यान

डीटीसी के डिप्टी सीजीएम अमन देव छिकारा के मुताबिक सभी डिपो मैनेजरों, क्षेत्रीय प्रबंधकों, कंडक्टरों व प्रवर्तन कर्मचारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे इस नई तिथि का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें. इसके साथ ही महिला यात्रियों को सलाह दें कि वे 16 अगस्त से पहले नामित 'पिंक कार्ड वितरण केंद्रों' से अपना 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' प्राप्त कर लें, जिससे उनकी मुफ्त यात्रा निर्बाध रूप से चलती रहे. 15 अगस्त तक की अवधि के दौरान डिपो अनाउंसमेंट, इन-बस अनाउंसमेंट, सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से से यात्रियों के बीच सार्वजनिक जागरूकता फैलाने पर विशेष बल दिया जाएगा.

17 लाख से अधिक पिंक कार्ड जारी

डीटीसी के डिप्टी सीजीएम अमन देव छिकारा के मुताबिक, ''दिल्ली में अभी तक कुल 17 लाख 36 हजार 987 कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिनमें पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड की संख्या 17 लाख 20 हजार 93 है. बाकी के ब्लू कार्ड बनाए गए हैं, जो फ्री बस सफर की श्रेणी में नहीं आते हैं ये कार्ड उनके लिए है.''

बता दें कि राजधानी दिल्ली में कुल 74 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनाया जा रहा है. डीटीसी की वेबसाइट पर इन केंद्रों की सूची मौजूद है. अधिकारियों की अपील है कि जो महिलाएं दिल्ली की रहने वाली हैं और उनका आधार कार्ड दिल्ली का है वह 15 अगस्त तक पिंक कार्ड जरूर बनवा लें, जिससे कि बसों में फ्री सफर कर लाभ ले सकें.

ये भी पढ़ें:

  1. DTC बसों में महिलाओं के फ्री सफर पर आया नया नियम, इस दिन से 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' होगा अनिवार्य
  2. DTC की बसों में ‘सहेली पिंक कार्ड’ से ही करें सफर, महिलाओं से अपील शुरू, अब तक 7.67 लाख कार्ड जारी
  3. दिल्ली सरकार की पिंक कार्ड योजना का दायरा तेजी से बढ़ा, रोज बन रहे 12,500 सहेली पिंक कार्ड

TAGGED:

DTC BUS PINK CARD
DELHI DTC FREE BUS PINK TICKET
DELHI TRANSPORT CORPORATION
FREE BUS FOR WOMAN IN DELHI
PINK SAHELI SMART CARD IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.