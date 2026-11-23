दिल्ली: मयूर विहार में महिला कॉलेज के पास खुला पिंक पुलिस बूथ, छात्राओं की सुरक्षा के लिए तैनात होंगी पिंक स्कूटी
दिल्ली पुलिस ने मयूर विहार स्थित शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन के पास पिंक पुलिस बूथ की शुरुआत की है.
Published : November 23, 2026 at 9:06 PM IST
नई दिल्ली: महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस ने मयूर विहार स्थित शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन के पास पिंक पुलिस बूथ की शुरुआत की है. सोमवार को दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर, जोन-1) देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने इस पिंक पुलिस बूथ का उद्घाटन किया. इस पहल से कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ-साथ आसपास के इलाकों में रहने वाली महिलाओं को भी पुलिस सहायता आसानी से उपलब्ध हो सकेगी.
इस मौके पर पूर्वी रेंज के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर मिलिंद महादेव डुम्बरे, पूर्वी जिले के डीसीपी राजीव कुमार, उत्तर-पूर्वी जिले के डीसीपी राहुल अलवाल, शाहदरा जिले के डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.
छात्राएं बेझिझक अपनी समस्याएं रख सकेंगी
पिंक पुलिस बूथ को महिला सुरक्षा के लिहाज से विशेष रूप से तैयार किया गया है. यहां महिलाओं और छात्राओं की शिकायतों को प्राथमिकता से सुनने और उन पर त्वरित कार्रवाई करने की व्यवस्था विकसित की जाएगी. उद्घाटन के बाद स्पेशल सीपी ने कॉलेज के शिक्षकों, छात्राओं, आरडब्ल्यूए, एमडब्ल्यूए प्रतिनिधियों और पुलिस मित्रों के साथ संवाद किया. उन्होंने छात्राओं से बिना किसी झिझक के अपनी समस्याएं पुलिस के सामने रखने की अपील की.
ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध
महिला सुरक्षा को लेकर स्पेशल सीपी ने कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए. पिंक बूथ पर निर्भीक शिकायत पेटी लगाने, क्यूआर कोड के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध कराने और पिंक बूथ के साथ पिंक स्कूटी तैनात करने के निर्देश दिए गए. इसके अलावा कॉलेज, शिक्षण संस्थानों, बाजारों और महिलाओं की आवाजाही वाले स्थानों पर पुलिस की गश्त बढ़ाने पर जोर दिया गया.
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महिला सुरक्षा और पुलिस तक आसान पहुंच को प्राथमिकता
स्पेशल सीपी ने कहा कि पुलिस बूथ केवल एक ढांचा नहीं होना चाहिए, बल्कि यह आम लोगों की सहायता, शिकायतों के निवारण और पुलिस-जनता के बीच बेहतर संवाद का सक्रिय केंद्र बने. उन्होंने महिला सुरक्षा और पुलिस तक आसान पहुंच को प्राथमिकता देने की बात कही. इस दौरान निगम पार्षद मुनेश ने भी महिला कॉलेज के पास पिंक पुलिस बूथ शुरू किए जाने के महत्व को रेखांकित करते हुए छात्राओं और क्षेत्र की महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसे महत्वपूर्ण पहल बताया.
इसके अलावा कार्यक्रम के पहले चरण में चिल्ला बॉर्डर पर भी नए पुलिस बूथ का उद्घाटन किया गया. इसका उद्देश्य अंतरराज्यीय सीमा पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाना, गश्त मजबूत करना और आम लोगों को पुलिस सहायता उपलब्ध कराना है. पूर्वी जिला पुलिस का कहना है कि इन दोनों पहलों से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस-जनता के बीच समन्वय को मजबूत करने में मदद मिलेगी.
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