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दिल्ली: मयूर विहार में महिला कॉलेज के पास खुला पिंक पुलिस बूथ, छात्राओं की सुरक्षा के लिए तैनात होंगी पिंक स्कूटी

मयूर विहार में महिला कॉलेज के पास पिंक बूथ का उद्घाटन. ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस ने मयूर विहार स्थित शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन के पास पिंक पुलिस बूथ की शुरुआत की है. सोमवार को दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर, जोन-1) देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने इस पिंक पुलिस बूथ का उद्घाटन किया. इस पहल से कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ-साथ आसपास के इलाकों में रहने वाली महिलाओं को भी पुलिस सहायता आसानी से उपलब्ध हो सकेगी.

इस मौके पर पूर्वी रेंज के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर मिलिंद महादेव डुम्बरे, पूर्वी जिले के डीसीपी राजीव कुमार, उत्तर-पूर्वी जिले के डीसीपी राहुल अलवाल, शाहदरा जिले के डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.