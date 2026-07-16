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दुर्ग में पिंक पेट्रोलिंग, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सड़क पर उतरी, 14 टीमें तैनात

दुर्ग में पिंक पेट्रोलिंग ( ETV Bharat )

ये टीमें स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, बाजार, मॉल, पार्क, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगातार गश्त करेंगी, ताकि महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित माहौल मिल सके.

दुर्ग जिले के 13 थाना क्षेत्रों और एक रक्षा टीम सहित कुल 14 पिंक पेट्रोलिंग टीमों का गठन किया गया है. प्रत्येक टीम में चार पुलिसकर्मी और एक पीएसआई प्रभारी तैनात रहेगा.

दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पिंक पेट्रोलिंग की शुरुआत की गई है. महिला पुलिसकर्मियों की विशेष टीमों को स्कूटी और गुलाबी रंग के हेलमेट दिए गए हैं. इन टीमों को दुर्ग पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने सेक्टर 6 स्थित पुलिस कंट्रोल रूम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

14 टीमें तैनात (ETV Bharat)

14 टीमें तैनात (ETV Bharat)

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एसएसपी विजय अग्रवाल ने कहा कि पिंक पेट्रोलिंग का उद्देश्य केवल गश्त तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं से जुड़ी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करना, डायल-112 से मिलने वाली सूचनाओं पर तुरंत मौके पर पहुंचना और जरूरत पड़ने पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करना भी है.

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विजय अग्रवाल ने कहा कि मनचलों और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएगी. दुर्ग पुलिस महिला हेल्पलाइन 1091, आपातकालीन सेवा 112 और साइबर हेल्पलाइन 1930 के प्रति भी लोगों को जागरूक करेगी.

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पिंक पेट्रोलिंग की जरूरत इसलिए है, क्योंकि स्कूल के आसपास असामाजिक तत्वों की उपस्थिति रहती है, जिससे बच्चों को दिक्कत होती है. स्कूल के ऑडिट में ये बात सामने आई है, उसी आधार पर 14 पेट्रोलिंग शुरू की गई है, ताकि सुरक्षा का माहौल रहे. हर थाना क्षेत्र की सूची उपलब्ध कराई गई है. पिंक पेट्रोलिंग टीम सभी स्कूलों पर नजर रखेगी: विजय अग्रवाल, एसएसपी

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पुलिस की अपील

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, उत्पीड़न या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें. महिलाओं की सुरक्षा दुर्ग पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और हर शिकायत पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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