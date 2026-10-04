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Special : समय पर पहचान और जागरूकता ही है ब्रेस्ट कैंसर की ढाल, जानें क्या हैं भ्रांतियां...

जयपुर : पिंक अक्टूबर यानी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ. इसका मकसद महिलाओं को डराना नहीं, बल्कि बीमारी को समय रहते पहचानने, चिकित्सकीय सलाह लेने और इलाज शुरू कराने के लिए प्रेरित करना है. इस बीमारी को लेकर जागरूकता बढ़ने के बावजूद समाज में कई भ्रांतियां अब भी मौजूद हैं. मसलन, स्तन में हर गांठ कैंसर होती है, बायोप्सी से कैंसर फैलता है या कैंसर मतलब मौत. विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसी धारणाएं समय पर जांच और उपचार में देरी का कारण बन सकती हैं.

भ्रांति नंबर-1: हर गांठ कैंसर होती है : सीमा ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर को लेकर सबसे आम भ्रांतियों में एक है कि स्तन में महसूस होने वाली हर गांठ कैंसर होती है, ऐसा नहीं है. WHO के अनुसार अधिकांश स्तन गांठें कैंसर नहीं होतीं, लेकिन किसी भी नई या असामान्य गांठ, मोटापन या बदलाव को नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए. सीमा कहती है कि स्तन में गांठ के अलावा आकार या आकृति में बदलाव, त्वचा में गड्ढे या असामान्य बदलाव, निप्पल में परिवर्तन, निप्पल से असामान्य या खून मिला स्राव जैसे संकेत भी डॉक्टर से सलाह लेने की वजह हो सकते हैं. इसमें किसी तरह की लापरवाही जानलेवा हो सकती है. सीमा का कहना है कि ऐसे में डॉक्टर से जांच कराएं. समय पर जांच, कैंसर को हराने की पहली सीढ़ी है.

'कैंसर शब्द सुनकर डर' : कैंसर जागरूकता के क्षेत्र में काम कर रहीं सामाजिक कार्यकर्ता सीमा सेठी का कहना है कि कैंसर के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत अस्पताल से पहले जागरूकता से होती है. जयपुर कैंसर रिलीफ सोसायटी स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम करती है और अब औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंच बनाने पर जोर है. सीमा बताती हैं कि जागरूकता अभियानों के साथ मैमोग्राफी और दूसरी जांच सुविधाओं को मोबाइल वैन के जरिए लोगों के नजदीक ले जाने का प्रयास किया जाता है. वे कहती हैं कि पढ़ी-लिखी महिला भी कैंसर शब्द सुनकर डर सकती है. यही डर कई बार जांच को टाल देता है. इस डर को बातचीत, जानकारी और समय पर चिकित्सकीय सलाह के जरिए कम करना जरूरी है.

आंकड़े डराते है : विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 2024 में दुनिया में करीब 24 लाख महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का निदान हुआ और 6.94 लाख महिलाओं की मौत इस बीमारी से हुई. ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में दुनिया का सबसे आम कैंसर बना हुआ है. भारत में भी तस्वीर चिंता बढ़ाने वाली है. ग्लोबोकैन 2022 के मुताबिक देश में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के 1,92,020 नए मामले दर्ज किए गए थे, जो महिलाओं में सामने आए सभी नए कैंसर मामलों का 26.6 प्रतिशत था. वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यवार अनुमान में 2025 के लिए भारत में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के 2,40,381 नए मामलों का अनुमान है. इसी अनुमान के अनुसार राजस्थान में 2025 में 15,702 नए मामले और 6,752 मौतों का अनुमान लगाया गया है. 2021 में राजस्थान में अनुमानित नए मामले 13,233 थे. यानी सरकारी अनुमान में राज्य में यह संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है.

भ्रांति नंबर-2: कैंसर मतलब मौत : सीमा सेठी कहती हैं कि कैंसर को लेकर सबसे बड़ा भ्रम यही है कि इसका मतलब अंत है. वास्तविकता इससे अलग है. WHO के अनुसार ब्रेस्ट कैंसर की जल्दी पहचान और समय पर उपचार से मृत्यु का जोखिम कम किया जा सकता है. शुरुआती अवस्था में बीमारी की पहचान होने पर उपचार के परिणाम बेहतर होते हैं. यही वजह है कि कुछ नहीं होगा सोचकर लक्षणों को टालना और कैंसर होगा तो क्या फायदा सोचकर जांच से बचना, दोनों ही गलत रास्ते हैं. वे साफ कहती हैं कि डर से बीमारी छोटी नहीं होती, लेकिन समय पर जांच बीमारी के खिलाफ विकल्प जरूर बढ़ाती है.

स्तन में आए बदलावों को नहीं करे नजरअंदाज (ETV Bharat GFX)

भ्रांति नंबर-3, छूने से फैलता है कैंसर : कैंसर को लेकर समाज में एक और गलत धारणा है कि कैंसर मरीज के साथ बैठने, उसे छूने या उसकी देखभाल करने से दूसरे व्यक्ति को कैंसर हो सकता है. यह सही नहीं है, कैंसर संक्रामक बीमारी नहीं है. इसलिए मरीज से दूरी बनाने के बजाय उसे भावनात्मक और सामाजिक सहयोग देना जरूरी है. सीमा सेठी ने बताया कि अस्पतालों में कैंसर मरीजों से मिलना, उनसे बातचीत करना और उनके मनोबल को बनाए रखने की कोशिश करना, मरीज के चेहरे पर मुस्कान लाना भी देखभाल का हिस्सा है. इस तरह के प्रयोग से कई बार मरीज को विल पावर मिलती है और वो बीमारी को हरा पाता है.

इन संकेतों को भी नहीं करे नजरअंदाज (ETV Bharat GFX)

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भ्रांति नंबर-4: बायोप्सी से कैंसर फैलता है : ब्रेस्ट कैंसर को लेकर सबसे बड़ी भ्रांतियों में से एक बायोप्सी को लेकर है. कई महिलाओं को डर रहता है कि बायोप्सी कराने से कैंसर फैल जाता है. इस पर वरिष्ठ कैंसर चिकित्सक डॉ अजय बापना ने स्पष्ट किया कि बायोप्सी कैंसर के निदान की महत्वपूर्ण जांच है और इसका उद्देश्य बीमारी की सही पहचान करना है. उन्होंने कहा कि केवल लक्षणों के आधार पर कैंसर का प्रकार निर्धारित नहीं किया जा सकता. बायोप्सी से यह पता लगाने में मदद मिलती है कि बीमारी कैंसर है या नहीं और यदि कैंसर है तो उसका प्रकार क्या है. इसी रिपोर्ट के आधार पर चिकित्सक आगे के उपचार की दिशा तय करते हैं.

सीमा सेठी को राज्यपाल ने किया सम्मानित (Source - Seema Sethi)

किसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत? : सीमा सेठी कहती है कि ब्रेस्ट कैंसर का जोखिम उम्र बढ़ने के साथ बढ़ता है. इसके अलावा परिवार में ब्रेस्ट कैंसर का इतिहास, कुछ आनुवंशिक बदलाव, मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता, शराब का सेवन, तंबाकू, पहले हुई छाती की रेडिएशन और कुछ हार्मोनल और प्रजनन संबंधी कारण जोखिम को प्रभावित कर सकते हैं. इसलिए सिर्फ यह मान लेना कि मेरे परिवार में किसी को नहीं हुआ पर्याप्त सुरक्षा नहीं है. सीमा सेठी महिलाओं को अपने शरीर में होने वाले बदलावों के प्रति सजग रहने की सलाह देती हैं. उनका कहना है कि घर पर खुद अपने स्तनों को देखना या किसी बदलाव को महसूस करना चाहिए. किसी गांठ या असामान्य बदलाव को देख डॉक्टर की सलाह जरूरी है.

कैंसर पीड़ितों के साथ सीमा सेठी (Source - Seema Sethi)

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'समय पर पहचान और इलाज जरूरी' : सीमा कहती है कि कैंसर की लड़ाई में अस्पताल और दवा जितने जरूरी हैं, उतनी ही जरूरी समय पर पहचान और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी है. ब्रेस्ट कैंसर की चर्चा सिर्फ अक्टूबर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. गुलाबी रिबन तभी सार्थक है जब वह महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग बनाए, परिवारों को बीमारी से जुड़े मिथकों से बाहर निकाले और लक्षण सामने आने पर जांच में देरी न हो. उन्होंने कहा कि जागरूकता का मतलब सिर्फ मंच से भाषण देना नहीं है. इसका मतलब है स्कूल-कॉलेज तक जाना, औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं तक पहुंचना, सवालों के जवाब देना, जांच के लिए प्रेरित करना और कैंसर मरीज के साथ खड़े रहना.

कैंसर पीड़ित के साथ सीमा सेठी (Source - Seema Sethi)

'30 की उम्र के बाद स्तनों की सामान्य संरचना पहचानें' : वरिष्ठ कैंसर चिकित्सक डॉ अजय बापना ने बताया कि महिलाओं के लिए सबसे जरूरी है कि वे अपने स्तनों की सामान्य संरचना को समझें. उन्होंने सलाह दी कि 30 वर्ष की उम्र के बाद हर महिला को अपने स्तनों की नियमित रूप से जांच करते हुए यह पहचान होनी चाहिए कि सामान्य स्थिति में उनके स्तनों का आकार और बनावट कैसी है. ऐसा करने से किसी भी तरह का असामान्य बदलाव आने पर उसे शुरुआती स्तर पर पहचाना जा सकता है. उन्होंने कहा कि स्तन में किसी भी तरह की गांठ या बदलाव महसूस होने पर उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ऐसी स्थिति में महिला को अपने नजदीकी चिकित्सक, फैमिली फिजिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट से परामर्श लेना चाहिए.

डॉ अजय बापना ने दिए ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े सवालों के जवाब (ETV Bharat Jaipur)

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'गांठ को सामान्य मान नजरअंदाज न करें' : डॉ बापना ने कहा कि आमतौर पर मैमोग्राफी की सलाह 40 वर्ष की उम्र के बाद दी जाती है, लेकिन कम उम्र की महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में किसी भी उम्र में स्तन में गांठ महसूस हो, तो उसे सामान्य मानकर छोड़ना ठीक नहीं है. चिकित्सकीय जांच के बाद ही यह पता चल सकता है कि गांठ सामान्य है या आगे किसी जांच की जरूरत है. उन्होंने बताया कि मैमोग्राफी स्तन में मौजूद असामान्यताओं की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. जांच के आधार पर चिकित्सक आगे की प्रक्रिया तय करते हैं.

ब्रेस्ट कैंसर एक ही तरह की बीमारी नहीं : डॉ बापना ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर को एक ही प्रकार की बीमारी मानना भी सही नहीं है. इसके अलग-अलग प्रकार होते हैं और प्रत्येक स्थिति में उपचार की रणनीति अलग हो सकती है. इसलिए सही समय पर जांच और सटीक डायग्नोसिस बेहद जरूरी है. उन्होंने महिलाओं से अपील की कि स्तन में किसी भी असामान्य बदलाव को लेकर डरने के बजाय तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें और आवश्यक जांच कराने में देरी न करें. शुरुआती स्तर पर बीमारी की पहचान होने से चिकित्सक के लिए आगे की उपचार प्रक्रिया तय करना आसान होता है.