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रांची में महिला यात्रियों के लिए बढ़ेगी पिंक बसों की संख्या: छह नई बसों के संचालन की तैयारी

रांचीः राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को महिलाओं के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में रांची नगर निगम ने एक और कदम बढ़ाया है. शहर में अब छह नई पिंक सिटी बसें चलाने की तैयारी है.

इसके लिए रांची नगर निगम ने टेंडर जारी कर दिया है. चयनित एजेंसी के साथ प्रक्रिया पूरी होने के बाद बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा. नई बसों के सड़कों पर उतरने से महिलाओं और छात्राओं को शहर के अलग-अलग हिस्सों तक आने-जाने के लिए परिवहन का एक अतिरिक्त विकल्प मिलेगा.

दरअसल, शहर में फिलहाल चार पिंक सिटी बसें चल रही हैं. इन बसों में महिलाओं की भागीदारी और मिल रहे सकारात्मक रुझान को देखते हुए नगर निगम ने इनकी संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है. निगम का मानना है कि महिला यात्रियों के लिए अलग बस सेवा होने से उन्हें रोजमर्रा की आवाजाही में सुविधा मिल रही है. खासकर पढ़ाई और नौकरी के सिलसिले में नियमित रूप से घर से निकलने वाली महिलाओं के लिए यह सेवा उपयोगी साबित हो सकती है. इसी जरूरत को देखते हुए मौजूदा बेड़े में छह और बसें जोड़ने की तैयारी की गई है.

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद बसों के परिचालन से जुड़ी आगे की व्यवस्था की जाएगी. इसके तहत रूट और संचालन की रूपरेखा भी तय होगी. नई बसों को शहर के ऐसे प्रमुख मार्गों से जोड़ने की योजना है, जहां महिलाओं और छात्राओं की आवाजाही अधिक रहती है. कांटाटोली, लालपुर, अलबर्ट एक्का चौक, रातू रोड और धुर्वा जैसे इलाकों में रहने और कामकाज के लिए आने-जाने वाली महिलाओं को इससे लाभ मिल सकता है.

पिंक सिटी बसों की खास बात यह है कि इनका संचालन महिला यात्रियों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है. बसों में कंडक्टर के रूप में भी महिलाओं की तैनाती है. नगर निगम का उद्देश्य केवल बसों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि शहर की परिवहन व्यवस्था में महिलाओं की जरूरतों को प्राथमिकता देना है. भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं को होने वाली असुविधा को देखते हुए अलग बस सेवा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.