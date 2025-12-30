दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में पिंक बूथ का शुभारंभ जल्द, जानें छात्राओं के लिए क्या होंगी सुविधाएं
यह पिंक बूथ महिलाओं के लिए डर से मुक्त होकर अपनी बात रखने का सुरक्षित मंच बनेगा.
Published : December 30, 2025 at 4:11 PM IST
नई दिल्ली: नए साल के आगमन के साथ मिरांडा हाउस कॉलेज की छात्राओं, शिक्षिकाओं और महिला कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है. दिल्ली विश्वविद्यालय के इस महिला कॉलेज परिसर में दिल्ली पुलिस द्वारा पिंक बूथ बनाया जा रहा है. नए साल पर यह पहल सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि यह संदेश है कि 2026 की शुरुआत महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और भरोसे के साथ की जा रही है.
कॉलेज की प्रधानाचार्य प्रो. विजया लक्ष्मी नंदा ने कहा कि यह पिंक बूथ महिलाओं के लिए डर से मुक्त होकर अपनी बात रखने का सुरक्षित मंच बनेगा. जनवरी में पिंक बूथ का उद्घाटन होगा, जिसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल होंगे.
नए साल में सुरक्षा को मिली नई दिशा:
प्रो. विजया लक्ष्मी नंदा ने बताया कि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर और कमिश्नर ऑफ पुलिस की योजना के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों में पिंक बूथ बनाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि नए साल के मौके पर मिरांडा हाउस में इसकी शुरुआत होना खास है, क्योंकि यह कॉलेज हजारों युवा छात्राओं का घर है. क्षेत्र के एसएचओ की पहल पर कॉलेज परिसर में यह बूथ बनाया गया, जिससे छात्राओं को रोजमर्रा की सुरक्षा में राहत मिल सके.
अब डर नहीं, यहीं होगी शिकायत:
प्रो. विजया लक्ष्मी नंदा ने बताया कि अक्सर देखा जाता है कि छात्राएं या महिलाएं छोटी-छोटी परेशानियों को भी अनदेखा कर देती हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशन जाना आसान नहीं लगता. नए साल में यह स्थिति बदलने जा रही है. पिंक बूथ बनने से अब छात्राओं को दूर पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा. साइबर अपराध, छेड़छाड़ या किसी भी तरह की परेशानी की शिकायत वह सीधे कॉलेज परिसर में बने पिंक बूथ में दर्ज करा सकेंगी.
महिला पुलिस से आसान और संवेदनशील बातचीत:
प्रधानाचार्य ने बताया कि पिंक बूथ पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी, जिससे छात्राएं बिना झिझक अपनी बात रख सकें. पुलिस स्टेशन की औपचारिकता और डर की जगह यहां समझ और संवेदना के साथ बातचीत होगी. नए साल में यह व्यवस्था महिलाओं को आत्मविश्वास देने वाली साबित होगी.
सिर्फ सुरक्षा नहीं, सीखने का मौका भी:
प्रधानाचार्य ने बताया कि नए साल में पिंक बूथ को शिक्षा से भी जोड़ा जा रहा है. छात्राएं यहां कानून-व्यवस्था, एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया और साइबर क्राइम की जानकारी सीधे पुलिस से ले सकेंगी. इससे छात्राओं में कानूनी जागरूकता बढ़ेगी और वह खुद को ज्यादा सशक्त महसूस करेंगी.
रिसर्च और समझ को मिलेगा सहारा:
महिला सुरक्षा और कानून से जुड़े विषयों पर रिसर्च करने वाली छात्राओं के लिए भी यह पिंक बूथ एक उपयोगी मंच होगा. फील्ड वर्क, फोकस ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू जैसी गतिविधियां कॉलेज परिसर में ही संभव होंगी.
सभी महिलाओं के लिए खुली सुविधा:
प्रो. विजया लक्ष्मी नंदा ने बताया कि यह पिंक बूथ केवल छात्राओं के लिए नहीं, बल्कि कॉलेज की फैकल्टी और नॉन-टीचिंग स्टाफ के लिए भी होगा. आसपास के इलाके की महिलाएं भी यहां अपनी समस्याएं साझा कर सकेंगी. इससे पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और भरोसे का माहौल बनेगा.
दिल्ली में पिंक बूथ का इतिहास
पहला पिंक बूथ: दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए पिंक बूथ की पहल दिल्ली पुलिस ने अक्टूबर 2021 में शुरू की थी, ताकि सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं को अधिक सुरक्षित महसूस हो और वह आसानी से शिकायत दर्ज करा सकें. इस कार्यक्रम में पहले पिंक बूथों को महिला पुलिसकर्मियों के साथ अधिक फुटफॉल वाले इलाकों में रखा गया था. इस दिशा में जनपथ बाजार में पिंक बूथ सहित कई प्रमुख जगहों पर इन्हें बनाया गया था.
दिल्ली में पिंक बूथों की संख्या:
नई दिल्ली में 6, द्वारका में 16, पश्चिमी दिल्ली में 12, दक्षिणी दिल्ली में 2, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में 7, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में 7, पूर्वी दिल्ली में 5, उत्तरी दिल्ली में 14, उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 6, उत्तर-पश्चिम दिल्ली में 13, बाहरी दिल्ली में 10, बाहरी उत्तर दिल्ली में 5, रोहिणी में 7, शाहदरा में 17, मध्य दिल्ली में 12 बूथ बनाए गए है. इसमें सबसे अधिक संख्या शहादरा जिले में है.
दिल्ली में प्रमुख पिंक बूथ
- कनॉट प्लेस, जनपथ बाजार
- इंडिया गेट, राजपथ क्षेत्र
- मिरांडा हाउस कॉलेज के पास (दिल्ली यूनिवर्सिटी क्षेत्र)
- करोल बाग, चन्ना मार्केट क्षेत्र
- आनंद पर्वत, वेस्ट पटेल नगर इलाका
- पंजाबी बाग (वेस्ट) क्लब रोड
- कालकाजी, कृष्णा मार्केट
- द्वारका सेक्टर-16 सी, GGSIPU (आईपी यूनिवर्सिटी) के पास
- जगतपुरी कृष्णा नगर क्षेत्र
- ओखला फेज-1 औद्योगिक क्षेत्र
- चीकंबरपुर क्षेत्र
ये भी पढ़ें: