ETV Bharat / state

पंचकूला के पिंजौर में दुकानदार मर्डर केस में बड़ा एक्शन, आरोपियों के बाल मुंडवाए गए, पिंजौर थाना SHO भी सस्पेंड

पंचकूला के पिंजौर में दुकानदार की हत्या के बाद डीसीपी ने सख्त कार्रवाई करते हुए पिंजौर थाना एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है.

Pinjore police station SHO suspended after shopkeeper murder in Panchkula
पंचकूला के पिंजौर में दुकानदार मर्डर केस में बड़ा एक्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 6, 2026 at 8:27 PM IST

|

Updated : June 6, 2026 at 10:32 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला: हरियाणा के पंचकूला के पिंजौर के मुख्य बाजार में दुकानदार की सरेराह हत्या मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों से पुलिस ने आज निशानदेही करवाई. इन आरोपियों में मनप्रीत सिंह उर्फ मनी निवासी गणेशपुर भौरिया, पिंजौर, रोहित मेहता उर्फ विक्की निवासी नंगल कालका व मनीष कुमार निवासी रतपुर कालोनी और खुशदीप सिंह उर्फ दिपी वासी मानकपुर ठाकुरदास हैं. पुलिस ने आरोपियों के पहले बाल मुंडवाए और फिर उन्हें पिंजौर के मुख्य बाजार में घटनास्थल पर लेकर पहुंची. इस दौरान रोष व्याप्त बाजार के दुकानदारों और बाकी लोगों ने सभी हत्यारोपियों की अपने-अपने मोबाइल से फोटो और वीडियो बनाई.

सीन रीक्रिएट करवा निशानदेही करवाई: पुलिस की जांच टीम पूरी सुरक्षा के साथ हत्यारोपियों को घटनास्थल लेकर पहुंची. यहां वारदात के सीन को रीक्रिएट करवाते हुए उनसे निशानदेही करवा केस को मजबूत किया गया. हत्यारोपियों ने जिस जगह दुकानदार जितेश मनोचा को उसकी स्कॉर्पियो कार से उतारकर उस पर डंडे, लाठियों व चाकू से हमला किया था, जांच टीम ने उन सभी तथ्यों के मद्देनजर निशानदेही करवाई.

Pinjore police station SHO suspended after shopkeeper murder in Panchkula
सीन रीक्रिएट करवा निशानदेही करवाई (ETV Bharat)

वारदात के तीन घंटे में गिरफ्तार: पुलिस ने शुक्रवार को हत्याकांड की वारदात के महज तीन घंटे के भीतर चारों हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया. त्वरित कार्रवाई, तकनीकी जांच, गुप्त सूचना तंत्र और फील्ड स्तर पर तेज समन्वय से वारदात में शामिल चार मुख्य आरोपियों को काबू किया जा सका. पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा और अपराध करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

Pinjore police station SHO suspended after shopkeeper murder in Panchkula
वारदात के तीन घंटे में गिरफ्तार (ETV Bharat)

गंभीर चोटों के कारण मौत: मामले में डीसीपी क्राइम एवं ट्रैफिक अमरिंदर सिंह ने बताया कि पिंजौर के मेन बाजार क्षेत्र में जितेश मनोचा के साथ मारपीट की गई थी. हमले में लगी गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई. वारदात के बाद घटनास्थल पर सीन ऑफ क्राइम टीम ने भी वैज्ञानिक विधि से घटनास्थल का निरीक्षण किया.

Pinjore police station SHO suspended after shopkeeper murder in Panchkula
आरोपियों के बाल मुंडवाए (ETV Bharat)

पिता ने वारदात बयां की: मृतक के पिता ने अपने बयानों में बताया कि उनका बेटा जितेश मनोचा उर्फ किट्टू उनके साथ मेन बाजार पिंजौर स्थित कपड़े की दुकान पर काम करता था. शुक्रवार की दोपहर लगभग 3:15 बजे उनका बेटा अपने परिचित की गाड़ी में बैठकर बातचीत कर रहा था. उसी दौरान कुछ युवक अचानक वहां पहुंचे और उसे जबरन गाड़ी से खींच कर डंडों, लात-घूंसों से पीटना शुरू कर दिया. शोर सुनकर और लोगों के इक्ट्‌ठा होने पर हमलावर मौके से फरार हो गए. लेकिन गंभीर रूप से घायल जितेश को अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया. हत्यारोपियों के खिलाफ थाना पिंजौर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(3), 190 और 103(1) के तहत मामला दर्ज कर जांच जारी है.

खुशदीप ने पुरानी रंजिश में की वारदात: डीसीपी क्राइम एवं ट्रैफिक अमरिंदर सिंह ने बताया कि शुरूआती जांच में पता लगा है कि मृतक जितेश मनोचा और आरोपी खुशदीप सिंह के बीच लगभग एक महीने पहले दुकान के बाहर पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था. उस दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हुई थी और पुलिस थाने में शिकायत भी दी गई थी. हालांकि बाद में दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो गया था. लेकिन आरोपी खुशदीप ने रंजिश रखते हुए साथियों के साथ मिलकर हमले की साजिश रची और वारदात को अंजाम दे डाला. वहीं, पुलिस जांच में पता लगा कि हत्यारोपी मनप्रीत उर्फ मनी के खिलाफ पहले भी लड़ाई-झगड़े के चार आपराधिक मामले दर्ज हैं.

एसएचओ निलंबित : वहीं दुकानदार जितेश मनोचा की हत्या के बाद जिला पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. नतीजतन बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है. डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता ने गंभीरता दिखाते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने में लापरवाही मिलने पर थाना पिंजौर के एसएचओ, इंस्पेक्टर बच्चू सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही पिंजौर थाना में तैनात अन्य पुलिस स्टाफ का भी तबादला कर दिया गया है.

जिलेभर के पुलिसकर्मियों का फेरबदल: इस कार्रवाई के तहत न केवल पिंजौर, बल्कि जिले के विभिन्न थाना और पुलिस चौकियों में भी व्यापक स्तर पर फेरबदल किया गया है. पुलिस प्रशासन द्वारा विभिन्न इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों की नई तैनाती कर कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी व जवाबदेह बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है. डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता ने कहा कि जिला पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता आमजन की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है. किसी भी स्तर पर लापरवाही या कार्य में शिथिलता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस बल में समय-समय पर आवश्यक प्रशासनिक बदलाव किए जाते हैं, ताकि व्यवस्था को अधिक चुस्त, सक्रिय और जवाबदेह बनाया जा सके.

लोगों का भरोसा जीतना है मकसद: डीसीपी ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करना नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्था विकसित करना है, ताकि अपराधों की रोकथाम और जनता में सुरक्षा का विश्वास मजबूत हो. इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिले में यह प्रशासनिक फेरबदल किया गया है.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : पंचकूला के पिंजौर में कपड़ा कारोबारी का क़त्ल, भरे बाज़ार बदमाशों ने गाड़ी से उतारा, डंडे-चाकू से किया वार

ये भी पढ़ें : गुरुग्राम में गर्लफ्रेंड के रूम में वाइफ का मर्डर, 3 महीने पहले हुई थी शादी, आरोपी पति फरार

ये भी पढ़ें : करनाल की महिला क्लर्क डिंपल अरोड़ा हत्याकांड में बड़ा खुलासा, ऑस्ट्रेलिया-बैंकॉक में रची गई मर्डर की साज़िश

Last Updated : June 6, 2026 at 10:32 PM IST

TAGGED:

PINJORE SHO SUSPENDED
PANCHKULA SHOPKEEPER MURDER
पंचकूला के पिंजौर में मर्डर
PINJORE SHO SUSPENDED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.