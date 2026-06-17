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पिंजौर किडनैपिंग केस: युवक को लूटकर फेंका, पुलिस मुठभेड़ में दो आरोपियों के पैर में लगी गोली

दो आरोपी मुठभेड़ में घायल: इसके बाद पुलिस टीम ने दोनों घायल आरोपियों को काबू कर लिया, जिन्हें उपचार के लिए सेक्टर-6 जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है. आरोपियों की पहचान चरखी दादरी निवासी दीपेश और भिवानी निवासी योगेश के रूप में हुई है. एक आरोपी रोहित गोदारा गैंग से भी जुड़ा होना बताया जा रहा है लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी शेष है. पुलिस ने घटनास्थल पर आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल भी बरामद की है.

पंचकूला: पिंजौर में युवक के अपहरण और लूटपाट के एक मामले में आज बुधवार की सुबह बरवाला इंडस्ट्रियल क्षेत्र के पास पुलिस और अपहर्ताओं के बीच मुठभेड़ हो गई. फरार होने के मकसद से आरोपियों ने टीम पर फायरिंग की लेकिन जवाबी कार्रवाई में दो आरोपियों पैर में गोली लगी.

नगदी, 12 हजार रुपये और ऑनलाइन भुगतान:दरअसल, इस वारदात की शुरूआत 15 जून की शाम पिंजौर से हुई. पिंजौर निवासी मनजिंदर सिंह का चार युवकों ने एचएमटी क्षेत्र से कथित तौर पर अपहरण किया. फिर आरोपी चाकू की नोक पर उसे स्कॉर्पियो गाड़ी में बिठाकर हाईवे पर घुमाते रहे. इस दौरान आरोपियों ने मनजिंदर से 12 हजार रुपये नकद, मोबाइल फोन और ऑनलाइन भुगतान के जरिए पैसे लूटे.

पंचकूला पुलिस मुठभेड़ (ETV Bharat)

बरवाला अनाज मंडी के पास गिरा हुए फरार:अपहर्ताओं ने पीड़ित मनजिंदर सिंह के मोबाइल से पेट्रोल भी डलवाया और नकदी भी लूटी. इसके बाद चारों आरोपी मनजिंदर को बरवाला की अनाज मंडी के पास गाड़ी से बाहर फैंक कर फरार हो गए थे. इसके बाद मनजिंदर ने उनके साथ ही वारदात की सूचना पुलिस को दी. इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच सेक्टर-19 की टीम ने शुरू की और मंगलवार देर रात दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था.

पुलिस मुठभेड़ में दो अपहर्ताओं के पैर में लगी गोली (ETV Bharat)

बरवाला में की पुलिस पर फायरिंग:काबू आए दो आरोपियों से पूछताछ और गुप्त सूचना के आधार पर अन्य दो आरोपियों की तलाश में पुलिस जांच टीम आज, बुधवार की सुबह बरवाला पहुंची. इस दौरान पुलिस टीम ने आरोपियों को देखकर उनकी धरपकड़ करनी चाही तो आरोपियों ने पुलिस पर अचानक फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गए. अब पुलिस मामले की आगामी पड़ताल में जुटी है और यह पता लगाने के प्रयास में है कि वारदात में कोई अन्य आरोपी भी शामिल है या नहीं. इसके अलावा आरोपियों से बरामद हथियार वे कहां और किससे लेकर आए थे, इस संबंध में भी पूछताछ की जा रही है.

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