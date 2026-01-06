ETV Bharat / state

पंचकूला में पिंजौर-कालका-शिमला हाईवे पर सख्ती, टोल पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले की होगी धरपकड़

पंचकूला: हरियाणा पुलिस ने समूचे प्रदेश में जहां नव वर्ष की शुरुआत से ही व्यापक रणनीति अपनाते हुए कानून एवं यातायात व्यवस्था में प्रभावी बदलाव करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है. वहीं, जिला पंचकूला पुलिस ने भी जिले में यातायात सुरक्षा के मद्देनजर शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले वाहन चालकों की धरपकड़ की स्थाई रणनीति बनाई है. इसके लिए पुलिस ने अपनी कार्रवाई की योजना की सफलता के लिए उन दो टोल प्लाजा को चिन्हित किया है, जहां पिंजौर-कालका और शिमला से वाहन चालक जिला पंचकूला में आवाजाही करते हैं.

अधिक यातायात वाले स्थानों पर विशेष नाके: सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए और बढ़ते सड़क हादसों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से पंचकूला पुलिस द्वारा नेशनल हाईवे पर विशेष ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान लगातार चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत टोल प्लाजा जैसे संवेदनशील और अधिक यातायात दबाव वाले स्थानों पर विशेष नाके लगाकर वाहन चालकों की सघन जांच की जा रही है, ताकि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.

एनएच टोल पर भुगतना होगा भारी जुर्माना: दरअसल, पुलिस ने पंचकूला में नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर ड्रिंक एंड ड्राइव के स्थाई नाके स्थापित किए हैं. नतीजतन, यदि यहां से शराब के नशे में गाड़ी चलाकर निकलने का प्रयास किया तो पकड़े जाने पर टोल फीस के साथ साथ भारी जुर्माने का भुगतान भी करना पड़ सकता है. यदि बीते एक सप्ताह के आंकड़ों पर गौर करें तो पुलिस इन टोल पर कुल 207 चालान कर चुकी है. एसीपी ट्रैफिक सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि पिछले एक सप्ताह के दौरान चंडीमंदिर टोल प्लाजा और जलौली टोल प्लाजा पर ड्रिंक एंड ड्राइव के विशेष नाके लगाए गए. इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले 82 वाहन चालकों के चालान काटे गए. इसके अतिरिक्त बीते सप्ताह समूचे जिले में चलाए गए इस विशेष अभियान के अंतर्गत कुल 207 चालान किए गए हैं.

शराब पीकर ड्राइविंग दुर्घटनाओं का कारण: डीसीपी क्राइम एवं ट्रैफिक मनप्रीत सिंह सूदन ने बताया कि "सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में शराब पीकर वाहन चलाना एक गंभीर और जानलेवा कारण है. इसके मद्देनजर पंचकूला से गुजरने वाले दोनों नेशनल हाईवे पर ड्रिंक एंड ड्राइव के स्थायी नाके स्थापित किए गए हैं, ताकि हर समय निगरानी रखी जा सके और हादसों की रोकथाम की जा सके".