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36 किलोमीटर लंबे इस फोरलेन से बदलेगी हिमाचल और हरियाणा की किस्मत, एशिया की सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्री को मिलेगी बूस्टर डोज

पिंजौर-बद्दी-नालागढ़ फोरलेन के बाकी काम के लिए NHAI ने 378 करोड़ रुपये का LOA जारी किया. जुलाई 2028 तक इसे पूरा करना होगा.

पिंजौर-बद्दी-नालागढ़ फोरलेन से फार्मा इंडस्ट्री को मिलेगा बूस्टर डोज
पिंजौर-बद्दी-नालागढ़ फोरलेन से फार्मा इंडस्ट्री को मिलेगा बूस्टर डोज (CONCEPT IMAGE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 4:18 PM IST

4 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ का एरिया बीबीएन के नाम से विख्यात है. बीबीएन की खासियत इसके एशिया के फार्मा हब के रूप में है. अब 36 किलोमीटर लंबे एक फोरलेन के कारण न केवल हिमाचल बल्कि हरियाणा की भी बल्ले-बल्ले होगी. हिमाचल की फार्मा इंडस्ट्री को ट्रांसपोर्टेशन का शानदार साधन मिलने वाला है. ये साधन पिंजौर-बद्दी-नालागढ़ फोरलेन प्रोजेक्ट के रूप में है.

इस फोरलेन निर्माण के रास्ते की बड़ी बाधा दूर हो गई है. इस फोरलेन के बाकी बचे काम के लिए 378 करोड़ रुपए से अधिक की रकम का एलओए यानी लैटर ऑफ एक्सेप्टेंस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जारी हो गया है. इस फोरलेन परियोजना का निर्माण ईपीएस मोड यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड पर होगा. बीबीएन में सालाना चालीस हजार करोड़ रुपए का दवाओं का कारोबार है. बीबीएन को एशिया का फार्मा हब कहा जाता है. यहां से उत्पादित दवाओं के बेहतर ट्रांस्पोर्टेशन से कई लाभ होंगे.

क्या है पूरी परियोजना

पिंजौर का एरिया हरियाणा राज्य में है. बद्दी व नालागढ़ हिमाचल में आते हैं. परियोजना का नाम पिंजौर-बद्दी-नालागढ़ फोरलेन है. इसकी कुल लंबाई 36 किलोमीटर है. इसका 17 किलोमीटर से अधिक एरिया हिमाचल में पड़ता है. बाकी बचा हिस्सा हरियाणा राज्य के तहत है. परियोजना मार्ग में 16 छोटे व पांच बड़े पुल होंगे. इस परियोजना का एनएचएआई के अनुसार पूरा नाम बैलेंस वर्क ऑफ फोर लेनिंग ऑफ दि प्रोजेक्ट हाईवे फ्रॉम एंड ऑफ पिंजौर बाईपास-बद्दी-नालागढ़ सेक्शन है.

पूरे प्रोजेक्ट की कैपिटल लागत 1692 करोड़ रुपए से अधिक है. इस परियोजना में देरी का मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट तक पहुंचा था. हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी से देरी के कारणों व अन्य पहलुओं को लेकर विस्तार से हल्फनामा दाखिल करने के निर्देश दिए थे. एनएचएआई ने परियोजना में देरी का कारण पूर्व ठेकेदार की तरफ से काम छोड़ना, प्रशासनिक अड़चने और बिजली की समस्या आदि कारण गिनाए थे. उल्लेखनीय है कि इसी साल के मार्च महीने में ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा था.

बीबीएन औद्योगिक संघ ने इस परियोजना में देरी के कारण सड़क मार्ग की दुर्दशा पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी. अप्रैल महीने में अदालत में ये तथ्य सामने आया कि फोरलेन के टेंडर को 17 दफा बढ़ाया गया. हाईकोर्ट ने मामले में सख्ती दिखाते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी प्रबंधन, सोलन के डीसी व संबंधितों को नोटिस जारी किया था. हाईकोर्ट से एनएचएआई को भी कड़ी फटकार लगाई गई थी. अदालत की सख्ती के बाद हरकत में आए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उच्च अधिकारियों ने परियोजना के रास्ते की बाधाओं को दूर करने में सक्रियता दिखाई.

उद्योग जगत को हो रहा भारी नुकसान

फोरलेन परियोजना में देरी के कारण उद्योग जगत को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. सड़क पर भारी यातायात के कारण घंटों जाम लगा रहता है. इस कारण कच्चे माल की ढुलाई की लागत बढ़ रही थी. आलम ये था कि कई बार समय पर कच्चा माल उद्योगों तक न पहुंचने और तैयार माल महानगरों में देरी से पहुंचने के कारण बड़े आर्डर कैंसिल हो रहे थे. अदालती सख्ती के बाद बाकी बचे काम का एलओए जारी होने से अब फोरलेन निर्माण गति पकड़ेगा. अब इस निर्माण कार्य को पूरा करने की डेडलाइन दो साल रखी गई है.

जुलाई 2028 तक इस फोरलेन को पूरी तरह से फंक्शनल किया जाएगा. एक अनुमान के अनुसार बीबीएन में इंडस्ट्री एरिया में काम करने के लिए 30 हजार से अधिक लोग रोज विभिन्न इलाकों से आवाजाही करते हैं. इसके अलावा यहां बीस हजार से अधिक वाहन रोज गुजरते हैं. भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने बताया कि केंद्र के साथ इस मामले पर लगातार संपर्क रखा गया था. पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस मामले में सक्रियता दिखाई है. महाजन ने आशा जताई कि अब ये कार्य तय समय में पूरा हो सकेगा. वहीं, एनएचएआई के रीजनल ऑफिसर की तरफ से भी प्रेस बयान जारी कर इस कार्य को 2028 तक पूरा करने की बात कही गई है.

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