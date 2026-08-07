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36 किलोमीटर लंबे इस फोरलेन से बदलेगी हिमाचल और हरियाणा की किस्मत, एशिया की सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्री को मिलेगी बूस्टर डोज

पिंजौर-बद्दी-नालागढ़ फोरलेन से फार्मा इंडस्ट्री को मिलेगा बूस्टर डोज ( CONCEPT IMAGE )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ का एरिया बीबीएन के नाम से विख्यात है. बीबीएन की खासियत इसके एशिया के फार्मा हब के रूप में है. अब 36 किलोमीटर लंबे एक फोरलेन के कारण न केवल हिमाचल बल्कि हरियाणा की भी बल्ले-बल्ले होगी. हिमाचल की फार्मा इंडस्ट्री को ट्रांसपोर्टेशन का शानदार साधन मिलने वाला है. ये साधन पिंजौर-बद्दी-नालागढ़ फोरलेन प्रोजेक्ट के रूप में है. इस फोरलेन निर्माण के रास्ते की बड़ी बाधा दूर हो गई है. इस फोरलेन के बाकी बचे काम के लिए 378 करोड़ रुपए से अधिक की रकम का एलओए यानी लैटर ऑफ एक्सेप्टेंस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जारी हो गया है. इस फोरलेन परियोजना का निर्माण ईपीएस मोड यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड पर होगा. बीबीएन में सालाना चालीस हजार करोड़ रुपए का दवाओं का कारोबार है. बीबीएन को एशिया का फार्मा हब कहा जाता है. यहां से उत्पादित दवाओं के बेहतर ट्रांस्पोर्टेशन से कई लाभ होंगे. क्या है पूरी परियोजना पिंजौर का एरिया हरियाणा राज्य में है. बद्दी व नालागढ़ हिमाचल में आते हैं. परियोजना का नाम पिंजौर-बद्दी-नालागढ़ फोरलेन है. इसकी कुल लंबाई 36 किलोमीटर है. इसका 17 किलोमीटर से अधिक एरिया हिमाचल में पड़ता है. बाकी बचा हिस्सा हरियाणा राज्य के तहत है. परियोजना मार्ग में 16 छोटे व पांच बड़े पुल होंगे. इस परियोजना का एनएचएआई के अनुसार पूरा नाम बैलेंस वर्क ऑफ फोर लेनिंग ऑफ दि प्रोजेक्ट हाईवे फ्रॉम एंड ऑफ पिंजौर बाईपास-बद्दी-नालागढ़ सेक्शन है. पूरे प्रोजेक्ट की कैपिटल लागत 1692 करोड़ रुपए से अधिक है. इस परियोजना में देरी का मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट तक पहुंचा था. हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी से देरी के कारणों व अन्य पहलुओं को लेकर विस्तार से हल्फनामा दाखिल करने के निर्देश दिए थे. एनएचएआई ने परियोजना में देरी का कारण पूर्व ठेकेदार की तरफ से काम छोड़ना, प्रशासनिक अड़चने और बिजली की समस्या आदि कारण गिनाए थे. उल्लेखनीय है कि इसी साल के मार्च महीने में ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा था.