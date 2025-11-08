ETV Bharat / state

पिनगवां में दंगल: नासिर हुसैन कुरैशी ने जीता खिताब, 1 मिनट में किया मंजीत पहलवान को चित

महिला पहलवानों ने जीता दिल: इस दंगल में पुरुषों के साथ-साथ महिला पहलवानों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, जिसने आयोजन को और खास बना दिया. इसी दौरान गुलालता गांव की नन्ही धाविका आलिया ने मैदान के पांच चक्कर लगाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. दर्शकों ने उसकी हिम्मत और प्रदर्शन से खुश होकर हजारों रुपये का इनाम देकर उसका उत्साहवर्धन किया.

इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए ग्राउंड खचाखच भरा रहा. जब नासिर हुसैन ने अपने प्रतिद्वंदी को पलभर में पटखनी दी, तो मैदान तालियों और जयघोष से गूंज उठा. भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कुछ देर के लिए व्यवस्था प्रभावित हुई, मगर पुलिस प्रशासन और आयोजन समिति के सहयोग से कार्यक्रम सुचारू रूप से पूरा हुआ.

नूंह: जिले के पिनगवां के राजीव गांधी खेल परिसर में आयोजित विशाल कुश्ती दंगल में उटावड़ के नासिर हुसैन कुरैशी ने झज्जर के मंजीत पहलवान को मात्र 1 मिनट में चित कर फाइनल मुकाबला जीत लिया. विजेता को 1,70,000 रुपया का इनाम दिया गया.

साइबर मुक्त और नशा मुक्त मेवात’ थीम पर आयोजन: इस कुश्ती दंगल का आयोजन “साइबर मुक्त मेवात, नशा मुक्त मेवात” थीम पर किया गया. ग्राम पंचायत पिनगवां के सरपंच पति मनोज कुमार और कुश्ती कोच तस्लीम पहलवान लाहबास ने बताया कि यह आयोजन “साइबर मुक्त मेवात” और “नशा मुक्त मेवात” थीम पर किया गया.उन्होंने कहा कि दशकों बाद मेवात में इस स्तर का दंगल आयोजित किया गया है, जिसमें मंच से लेकर मैदान तक उत्कृष्ट व्यवस्था की गई.

विजेता ने की युवाओं से खास अपील: फाइनल विजेता नासिर हुसैन कुरैशी ने युवाओं से अपील की कि वे नशे और अपराध से दूर रहकर खेलों की ओर रुख करें. नासिर हुसैन कुरैशी ने कहा कि "मैं युवाओं से अपील करता हूं कि वे नशे और साइबर अपराध से दूर रहें और खेलों की ओर ध्यान दें. आज खेलों में भी नाम, पैसा और सम्मान सब कुछ है। सरकार खिलाड़ियों को करोड़ों रुपये के इनाम और नौकरियां दे रही है. अगर मेवात के युवा खेलों की दिशा में आगे बढ़ें, तो हमारा इलाका भी देश में अपनी पहचान बना सकता है."

दर्शकों ने आयोजन समिति की सराहना की: इस दौरान दर्शकों ने आयोजन समिति की सराहना करते हुए कहा कि कई सालों बाद मेवात में ऐसा बेहतरीन दंगल देखने को मिला, जहां व्यवस्था और रोमांच दोनों ही शानदार रहे. आयोजन कमेटी ने पूरे आयोजन को यादगार बना दिया.

ये रहे मौजूद: इस दौरान एएसपी आयुष यादव, डीएसपी जितेंद्र राणा (पुनहाना), सुभाष चंद (पिनगवां) सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे. कार्यक्रम में राजस्थान केसरी लाला पहलवान थलचाना, भारत केसरी दशरथ पहलवान, हंसी पटेल सरपंच, आबिद डीलर, इमरान इंदना, आस मोहम्मद (पूर्व सरपंच उटावड़) सहित कई जानी-मानी हस्तियों ने भी भाग लिया.

