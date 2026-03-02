ETV Bharat / state

नूंह का कैथली बेर बना लोगों की पहली पसंद, हरे रंग में छिपी है खास मिठास, हो रही अच्छी कमाई

10 एकड़ का बाग, दो खास वैरायटी: नर्सरी परिसर में लगभग 10 एकड़ भूमि में बेर का बाग विकसित किया गया है, जिसमें गोला और कैथली दो प्रमुख वैरायटी शामिल हैं. गोला बेर पहले बाजार में पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही कैथली बेर की आवक होती है, ग्राहक सीधे उसी की ओर रुख करते हैं. हरे रंग का यह बेर स्वाद में चीनी जैसी मिठास लिए होता है और इतना मुलायम कि बुजुर्ग भी इसे आसानी से खा सकते हैं.

नूंह: जिले के मेवात क्षेत्र में स्थित पिनगवां का राजकीय बाग एवं नर्सरी इन दिनों कैथली बेर की मिठास से सराबोर है. करीब चार एकड़ में फैली इस विशेष किस्म की फसल बाजार में आते ही बिक जा रही है. ये बेर लोगों की पहली पसंद बन गई है. 80 रुपये प्रति किलो कीमत होने के बावजूद खरीदारों की भीड़ बेर के दुकान में कम नहीं हो रही. सेब, संतरा और अंगूर जैसे फलों से अधिक दाम होने के बाद भी कैथली बेर की मांग लगातार बढ़ रही है.

ठेकेदार हक्कू बोले- “कैथली की मांग सबसे ज्यादा”: ठेकेदार हक्कू ने बताया, “कैथली बेर की बाजार में जबरदस्त मांग है. 80 रुपये किलो के भाव पर भी ग्राहक बिना मोलभाव के खरीद रहे हैं. इस सीजन में हमें अच्छा मुनाफा होता है और विभाग को भी लाखों की आय होती है.”

महिला मजदूरों को मिल रहा रोजगार: बेर तोड़ने वाली महिला मोहमदी ने कहा, “दो महीने तक हमें रोज काम मिल जाता है. इससे घर का खर्च चलाने में काफी सहारा मिलता है.” वहीं, राजो ने बताया, “कैथली बेर तोड़ने का काम आसान भी है और मजदूरी भी ठीक मिल जाती है. सीजन में हमें लगातार रोजगार मिलता है.”

ग्रामीणों के लिए वरदान साबित: वहीं, ग्रामीण ईसा ने कहा, “कैथली बेर ने पिनगवां की पहचान बना दी है. बाहर से लोग यहां खास तौर पर बेर खरीदने आते हैं. इससे गांव के छोटे दुकानदारों और रेहड़ी वालों को भी फायदा होता है.”

कैथल से आई किस्म, बनी क्षेत्र की शान: ग्रामीणों की मानें तो कैथली बेर की यह किस्म मूल रूप से कैथल से करीब दो दशक पहले यहां लाई गई थी. पिनगवां की उपजाऊ भूमि और अनुकूल जलवायु में यह किस्म खूब फल-फूल रही है. आज दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों के लोग भी इसे सौगात के रूप में खरीदकर ले जाते हैं. कैथली बेर अब केवल एक फल नहीं, बल्कि पिनगवां की आर्थिक मजबूती और क्षेत्रीय पहचान का प्रतीक बन चुका है.

