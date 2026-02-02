ETV Bharat / state

पिनगवां ज्वेलर्स चोरी मामला: नूंह पुलिस ने किया 3 आोरोपियों को गिरफ्तार, 20 किलो से ज्यादा चांदी, अवैध हथियार, नकदी बरामद

पिनगवां ज्वेलर्स चोरी मामले में नूंह पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

पिनगवां ज्वेलर्स चोरी मामला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 2, 2026 at 5:28 PM IST

नूंह: जिले के थाना पिनगवां क्षेत्र में बीते वर्ष 27/28 दिसंबर की रात को हुई ज्वेलर्स चोरी की सनसनीखेज वारदात में नूंह पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. बदमाशों ने पिनगवां कस्बे में एक ज्वेलर्स की दुकान का शटर तोड़कर करोड़ों रुपये मूल्य के आभूषण चोरी कर लिए थे. इस मामले में पुलिस ने अब तक तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि भारी मात्रा में चोरी का माल भी बरामद किया गया है. पुलिस लगातार इस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.

अंतरराज्यीय स्तर पर गठित हुईं विशेष टीमें: इस बारे में नूंह एएसपी आयुष यादव ने प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि, " इस मामले की जांच के लिए कुल छह विशेष टीमें गठित की गई थीं. इन टीमों ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में आपसी समन्वय के साथ लगातार छापेमारी की. पुलिस की इस रणनीति का उद्देश्य आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ना और चोरी गए आभूषणों की बरामदगी सुनिश्चित करना था."

नूंह पुलिस ने किया 3 आोरोपियों को गिरफ्तार (ETV Bharat)

मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी: एएसपी आयुष यादव ने आगे बताया कि, "पुलिस कार्रवाई के दौरान गुरुग्राम और नूंह पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी यादराम निवासी बदायूं उत्तर प्रदेश, हाल जयपुर को गुरुग्राम से काबू किया. यादराम पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था. उसे प्रोडक्शन वारंट पर नूंह लाया गया, जहां उसके मकान से 1.650 किलोग्राम चांदी के आभूषण बरामद किए गए."

हथियार सप्लायर और दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी: एएसपी आयुष यादव ने बताया कि, जांच को आगे बढ़ाते हुए 23 जनवरी को पुलिस ने अर्जुन निवासी बदायूं, हाल जयपुर को गिरफ्तार किया, जो बदमाशों को अवैध हथियार उपलब्ध कराने का काम करता था. इसके बाद 25 जनवरी को नूंह सीआईए की टीम ने तीसरे आरोपी आर्य सिंह उर्फ भारत निवासी बदायूं, हाल जयपुर/अजमेर को तमिलनाडु के सेलम से गिरफ्तार किया. तीनों आरोपियों से अलग-अलग रिमांड अवधि में कड़ी पूछताछ की गई."

20 किलो से अधिक चांदी और नकदी की बरामदगी: पुलिस की मानें तो पूछताछ और रिमांड के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में चोरी का माल बरामद किया. 28 जनवरी को आर्य सिंह से कासगंज, उत्तर प्रदेश से 5.691 किलोग्राम चांदी की ईंट बरामद हुई. इसके बाद 29 जनवरी को उसकी पत्नी प्रीति की जयपुर स्थित गहना ज्वेलर्स दुकान से 12.910 किलोग्राम चांदी के आभूषण और 794.78 ग्राम अतिरिक्त चांदी बरामद की गई.इस प्रकार कुल लगभग 20.045 किलोग्राम चांदी की सामग्री पुलिस के कब्जे में आई.

अवैध हथियार और आगे की जांच जारी: एक फरवरी को आर्य सिंह के गांव धनुपुरा स्थित मकान से एक अवैध देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और पांच लाख रुपये नकद बरामद किए गए. एएसपी आयुष यादव ने बताया कि, "यह सफलता टीम वर्क, अंतरराज्यीय समन्वय और लगातार की गई मेहनत का परिणाम है.फिलहाल मामले में जांच जारी है और अन्य संलिप्त आरोपियों की तलाश की जा रही है. जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर कानून के शिकंजे में लिया जाएगा."

