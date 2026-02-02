ETV Bharat / state

पिनगवां ज्वेलर्स चोरी मामला: नूंह पुलिस ने किया 3 आोरोपियों को गिरफ्तार, 20 किलो से ज्यादा चांदी, अवैध हथियार, नकदी बरामद

पिनगवां ज्वेलर्स चोरी मामला ( ETV Bharat )

नूंह: जिले के थाना पिनगवां क्षेत्र में बीते वर्ष 27/28 दिसंबर की रात को हुई ज्वेलर्स चोरी की सनसनीखेज वारदात में नूंह पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. बदमाशों ने पिनगवां कस्बे में एक ज्वेलर्स की दुकान का शटर तोड़कर करोड़ों रुपये मूल्य के आभूषण चोरी कर लिए थे. इस मामले में पुलिस ने अब तक तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि भारी मात्रा में चोरी का माल भी बरामद किया गया है. पुलिस लगातार इस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है. अंतरराज्यीय स्तर पर गठित हुईं विशेष टीमें: इस बारे में नूंह एएसपी आयुष यादव ने प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि, " इस मामले की जांच के लिए कुल छह विशेष टीमें गठित की गई थीं. इन टीमों ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में आपसी समन्वय के साथ लगातार छापेमारी की. पुलिस की इस रणनीति का उद्देश्य आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ना और चोरी गए आभूषणों की बरामदगी सुनिश्चित करना था." नूंह पुलिस ने किया 3 आोरोपियों को गिरफ्तार (ETV Bharat) मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी: एएसपी आयुष यादव ने आगे बताया कि, "पुलिस कार्रवाई के दौरान गुरुग्राम और नूंह पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी यादराम निवासी बदायूं उत्तर प्रदेश, हाल जयपुर को गुरुग्राम से काबू किया. यादराम पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था. उसे प्रोडक्शन वारंट पर नूंह लाया गया, जहां उसके मकान से 1.650 किलोग्राम चांदी के आभूषण बरामद किए गए."