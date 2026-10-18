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'पुष्पा' स्टाइल में तस्करी: सिरोही में नाकाबंदी तोड़कर भागा टैंकर, पीछा कर पकड़ा तो निकले 4.42 करोड़ के डोडा-पोस्त

प्लास्टिक के 147 कट्टों में 2,947 किलो डोडा-पोस्त मिला ( ETV Bharat Sirohi )

सिरोही: जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पिण्डवाड़ा थाना पुलिस ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने एक टैंकर से भारी मात्रा में अवैध डोडा-पोस्त बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. टैंकर में प्लास्टिक के 147 कट्टों में भरकर कुल 2,947 किलो 100 ग्राम डोडा-पोस्त ले जाया जा रहा था. बरामद मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 4 करोड़ 42 लाख रुपए बताई गई है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अजेय सिंह राठौड़ के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे 'ऑपरेशन त्रिनेत्र' के तहत की गई.