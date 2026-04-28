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दो हफ्ते से मटमैला आ रहा पिंडर नदी का पानी, कौन कर रहा 'दूषित', मामले से प्रशासन बेखबर

दो हफ्ते से मटमैला आ रहा पिंडर नदी का पानी (वीडियो- ETV Bharat)

स्थानी निवासी यमुना प्रसाद उनियाल, कमलेश चंद्र, अनिल जोशी, नरेश चंद्र, रमेश चंद्र आदि लोगों का कहना है कि पिंडर नदी का पानी लगातार गंदा होता जा रहा है, जिससे नदी में रहने वाले जलीय जीवों पर संकट मंडरा रहा है. इससे उनकी मौत तक हो रही है. बावजूद इसके अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर नदी को प्रदूषित करने का स्रोत क्या है? क्या किसी अवैध गतिविधि, मिट्टी डंपिंग, कचरा निस्तारण या अन्य कारणों से यह स्थिति उत्पन्न हो रही है? इसका कारण जानना होगा.

चमोली: थराली के पिंडर घाटी क्षेत्र में बहने वाली अलकनंदा की सहायक नदी पिंडर इन दिनों दूषित (मटमैला) नजर आ रही है. हैरानी की बात ये है कि दो हफ्ते से ज्यादा का समय बीत जाने के बावजूद वन विभाग और जिला प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कोई ठोस कार्रवाई करते नहीं दिख रहे हैं.

स्थानीय लोग करते हैं पानी का इस्तेमाल: भीषण गर्मी के बीच स्थानीय ग्रामीण इसी नदी के पानी का उपयोग पीने और दैनिक कार्यों के लिए कर रहे हैं. ऐसे में दूषित पानी सीधे तौर पर मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बन चुका है. जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन संबंधित विभागों की ओर से न तो जांच की गई है और न ही कोई चेतावनी जारी की गई है. जिसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं.

थराली में पानी का हाल (फोटो- ETV Bharat)

पिंडर नदी का है धार्मिक और सामाजिक महत्व: पिंडर नदी का धार्मिक और सामाजिक महत्व भी है. यहां के लोग धार्मिक अनुष्ठानों, पिंडदान और अन्य कार्यों में इसी पवित्र जल का इस्तेमाल करते हैं. साथ ही नदी किनारे बिछी कई पेयजल पाइपलाइन योजनाएं भी इसी जल स्रोत पर निर्भर हैं. ऐसे में नदी का दूषित होना पर्यावरण, आस्था और जनजीवन तीनों के लिए गंभीर संकट के साथ खतरा बन गया है.

पिंडर नदी का पानी हो रहा दूषित (फोटो- ETV Bharat)

जलीय जीवों के साथ इंसानी जीवन पर मंडराया खतरा: स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए समय-समय पर आवाज उठाने वाले सामाजिक संगठन और पर्यावरण प्रेमी भी इस मुद्दे पर खामोश नजर आ रहे हैं. लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या प्रशासन समय रहते इस समस्या की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करेगा? क्या पवित्र पिंडर नदी यूं ही प्रदूषण की चपेट में आती रहेगी या फिर जलीय जीवों के साथ-साथ इंसानी जीवन भी खतरे में पड़ता रहेगा.

कुछ ऐसी नजर आ रही है नदी (फोटो- ETV Bharat)

"पिंडर नदी का पानी किस कारण दूषित हो रहा है? इस संबंध में तत्काल वन विभाग को निर्देशित किया जाएगा. पानी किस कारण दूषित हो रहा है, उसकी जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने को कहा जाएगा. अगर कोई ऐसी निर्माणदायी संस्था नदी को दूषित कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."- पंकज भट्ट, उप जिलाधिकारी, थराली

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