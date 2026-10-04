ETV Bharat / state

वाराणसी में 10 हजार अजन्मी आत्माओं का पिंडदान, तर्पण, पंचबलि और ब्राह्मण भोज भी हुआ

अजन्मी आत्माओं का किया गया पिंडदान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : "पिंडदान तो एक बहाना है, असल में अंधे मां-बाप को जगाना है..." काशी के पवित्र दशाश्वमेध घाट पर जब वैदिक मंत्रोच्चार गूंज रहे थे, तब गंगा की लहरें भी जैसे बेटियों के इस मौन दर्द से ठहर सी गईं. अवसर था पितृपक्ष की मातृ नवमी का. जहां 'आगमन सामाजिक संस्था' के तत्वावधान में अजन्मी बेटियों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण अनुष्ठान किया, जिन्हें दुनिया में आने से पहले ही उन्हीं के अपनों ने कोख में मार दिया. बता दें कि घाट पर 5 वैदिक आचार्यों के सानिध्य में लगभग 10,000 अजन्मी बेटियों का पिंडदान, तर्पण, पंचबलि और ब्राह्मण भोज संपन्न हुआ.

इस दौरान सबसे पहले गंगा की पवित्र मिट्टी से विशेष वेदी का निर्माण कर अनुष्ठान का शुभारंभ हुआ. इसके बाद गंगाजल, कुशा एवं अग्नि से भूमि का संस्कार किया गया. आयोजक डॉ. संतोष ओझा ने बताया कि वैदिक आचार्यों के निर्देशन में कोख में मार दी गईं अजन्मी बेटियों की अतृप्त आत्माओं का श्रद्धापूर्वक आह्वान किया गया. इसके साथ ही पितृसत्तात्मक अंधाधुंधता से मुक्ति और उनकी आत्मा की शांति का संकल्प लिया गया. उन्होंने बताया कि अजन्मी बेटियों के प्रति पश्चाताप और सम्मान प्रकट करते हुए कुशा, जौ, तिल एवं गंगाजल के साथ पिंड अर्पित कर पिंड पूजन कच्चा सूत, चंदन, फूल-माला, धूप-दीप नैवेद्य प्रदान कर प्रत्येक पिंड को बेटी के प्रतीक रूप में स्थापित कर उनकी सद्गति हेतु प्रार्थना किया गया. अनुष्ठान के अंत में समाज में व्याप्त इस कुरीति के प्रति ईश्वर से क्षमा-याचना की गई और पिंडों का मां गंगा की धारा में आदरपूर्वक विसर्जन कर शांति की कामना की गई.