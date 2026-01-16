ETV Bharat / state

कोटा: हिजाब पहनते समय 11 साल की बच्ची की श्वास नली में फंसी पिन, डॉक्टर्स ने एंडोस्कोपी से बचाई जान

जब बच्ची हिजाब पहन रही थी, तब एक पिन मुंह में दबा रखी थी. सांस लेने के दौरान वह पिन श्वास नली में चली गई.

Pin seen in X-ray
एक्सरे में दिखी पिन (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 16, 2026 at 8:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: मेडिकल कॉलेज कोटा के एमबीएस अस्पताल के ईएनटी डिपार्टमेंट में शुक्रवार को एक 11 साल की बच्ची की श्वास नली में फंसी पिन को एंडोस्कोपी से निकाला गया. मध्य प्रदेश के श्योपुर की रहने वाली 11 साल की बच्ची की श्वास नली (ट्रेकिया) में पिन तब फंस गई, जब वह हिजाब पहन रही थी.

एक इंच लंबी थी पिन: मेडिकल कॉलेज कोटा के ईएनटी विभाग अध्यक्ष डॉ शिवकुमार ने बताया कि गुरुवार को 11 वर्ष की बालिका को उसके परिजन लेकर आए थे. जिसको खांसी और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी. शुक्रवार को बालिका एमबीएस अस्पताल में भर्ती हो गई. जिसके बाद एंडोस्कोपिक प्रोसीजर के जरिए इस पिन को सावधानी से निकला गया. डॉ शिवकुमार ने बताया कि हिजाब पिन आलपिन की तरह होती है, यह करीब एक इंच लंबी थी और पीछे की तरफ इसमें प्लास्टिक का एक मोतीनुमा हिस्सा बना हुआ था.

डॉक्टर ने बताया कैसे निकाली पिन? देखें वीडियो (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: चिकित्सकों ने 3 साल की बच्ची को दिया नया जीवन, श्वास नली से ऑपरेशन कर निकाला मक्के का दाना - Corn grain removed from trachea

मुंह में दबाई पिन, घुसी ट्रेकिया में: मरीज के परिजनों ने उन्हें बताया कि बालिका हिजाब पहन रही थी. इस दौरान एक पिन उसने मुंह में दबा ली और दूसरी को वह लगा रही थी. तभी श्वास लेते समय मुंह वाली पिन उसके श्वास नली (ट्रेकिया) में जाकर फंस गई थी. इसके बाद उसे खांसी और सांस लेने में तकलीफ हुई थी. ऐसे में श्योपुर के चिकित्सक के पास लेकर गए थे. जहां एक्सरे करवाने पर यह पिन नजर आ गई थी, लेकिन वहां सुविधा नहीं होने से निकलना संभव नहीं था. इसलिए उसे कोटा लेकर आए और एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया. अब बालिका पूरी तरह से स्वस्थ है, खा-पी भी रही है. बालिका का शनिवार को रिपीट एक्स-रे करवाया जाएगा और उसमें सब कुछ दुरुस्त होने पर उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा.

Pins removed by endoscopy
एंडोस्कोपी से निकाली गई पिन (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: एम्स में रोबोट ने किया कमाल, काटा कैंसर ग्रस्त आधा फेफड़ा और श्वास नली, मरीज को दिया नया जीवन दान

'बेहोश कर रोका सांस': डॉ शिवकुमार ने बताया कि इस प्रोसीजर के दौरान बालिका को एनेस्थीसिया देकर बेहोश किया गया. बेहोश करने के बाद सांस को पूरी तरह से बंद कर दिया और एंडोस्कोपी से पिन को निकाला गया. इस पूरे प्रोसीजर को 2 मिनट से कम समय में पूरा किया गया. यह नहीं निकलता तो आगे श्वसन प्रक्रिया में रुकावट आ सकती थी, जिससे बालिका की जान पर बन सकती थी. इसके अलावा जहां पर यह पिन फंसा हुआ था, वहां इन्फेक्शन का खतरा बन गया था. डॉ शिवकुमार का कहना है कि एंडोस्कोपी को ज्यादा देर श्वास नली में नहीं रख सकते थे, अन्यथा देरी होने पर बच्ची की ज्यादा समय सांस रोकने से परेशानी हो सकती थी, या फिर ब्रेन हेमरेज हो सकता था. इस तरह के केस काफी कम आते हैं, लेकिन काफी जटिल माने जाते हैं. क्योंकि इनमें काफी सावधानी रखकर प्रोसीजर करना होता है.

TAGGED:

PIN STUCK IN TRACHEA OF 11 YEAR OLD
PIN REMOVED THROUGH ENDOSCOPY
PIN GOT STUCK IN WINDPIPE OF GIRL
DOCTORS SAVED LIVES WITH ENDOSCOPY
HIJAB PIN REMOVED FROM TRACHEA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.