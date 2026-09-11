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पायलट बोले, 'पंजाब में 'आप' सरकार ने जनता को ताक में रखा, विधानसभा चुनाव में जनता देगी जवाब'

'विकास कार्य ठप, कानून-व्यवस्था के बुरे हाल': उन्होंने कहा, शहरों में पहले जिस तरह के विकास कार्य होते थे. वो अब थम से गए हैं. जयपुर सहित प्रदेशभर में कानून-व्यवस्था के बुरे हाल हैं. जयपुर के सेंट्रल पार्क से एक व्यक्ति को दिनदहाड़े किडनैप कर लिया गया. यह राजधानी के हालात हैं तो ग्रामीण इलाकों और दूर-दराज में क्या हाल होंगे, कल्पना की जा सकती है. चुनाव में कांग्रेस बढ़त हासिल करेगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अच्छा प्रचार किया है. घर-घर जाकर लोगों से संपर्क किया. प्रत्याशियों के चयन से लेकर प्रभारियों को जिम्मा देने और प्रचार करने में सभी नेताओं ने मिलकर काम किया है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सब लोगों को अलग-अलग जिम्मेदारी दी है. जिसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे.

'जनता बताएगी राजस्थान में कितना काम हुआ': वोट डालने के बाद सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह चुनाव निश्चित रूप से इस बात को दिखाएगा कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में कितना काम किया है. हम जानते हैं कि चुनाव क्यों हो रहे हैं. यह चुनाव सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि हाईकोर्ट ने सरकार को लताड़ लगाई थी, जबकि सरकार तमाम बहानेबाजी करके चुनाव को टालने की कोशिश कर रही थी. अभी भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है. केवल नगरीय निकाय के चुनाव ही हो रहे हैं.

जयपुर: कांग्रेस के राष्ट्रीय राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब के प्रभारी सचिन पायलट ने शुक्रवार को नगर निगम के चुनाव में वार्ड नंबर 97 के मतदान केंद्र पर वोट दिया. उन्होंने राजस्थान और देश की भाजपा सरकार के साथ ही पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया. वे बोले, राजस्थान में आखिरकार लंबे इंतजार के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर निकाय चुनाव हो रहे हैं. हालांकि, अभी पंचायतीराज के चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है. उन्होंने केंद्र और पंजाब की सरकार पर युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने का आरोप लगाया. उन्होंने भरोसा जताया कि राजस्थान के निकाय चुनाव में कांग्रेस बढ़त हासिल करेगी. साथ ही कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता को ताक में रखकर केवल केंद्रीय नेतृत्व को संरक्षण देने का काम किया है. अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता जवाब देगी. कांग्रेस पंजाब में मजबूत विकल्प बनेगी.

'दो-तीन दिन में पंजाब के सभी नेताओं से मुलाकात': पंजाब के प्रभारी बनाए जाने से जुड़े सवाल पर सचिन पायलट ने कहा पंजाब की न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि देश के लिए भी अहम भूमिका है. सीमावर्ती राज्य जहां अगले साल जहां चुनाव होने हैं. राहुल गांधी ने उन्हें प्रदेश की जिम्मेदारी दी है. पिछले दो-तीन दिनों में पंजाब के सभी प्रमुख नेताओं से मुलाकात की है. बहुत जल्द पंजाब जाकर औपचारिक रूप से चुनावी अभियान का आगाज किया जाएगा. वे बोले, उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी आग्रह किया है कि वे खुद पंजाब पहुंचकर चुनावी अभियान शुरू करें.

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'पंजाब में 'आप' सरकार ने जनता को ताक में रखा': उन्होंने कहा, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत ऐतिहासिक बहुमत के साथ बनी थी. लेकिन अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल में आप सरकार ने अपने केंद्रीय नेतृत्व को संरक्षण देने और उनकी मदद करने के अलावा कोई काम नहीं किया. प्रदेश के लोगों को उन्होंने ताक में रख दिया है. आज पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा ड्रग्स का है. जहां खुलेआम ड्रग नेक्सस और कार्टल बने हुए हैं. जिसे तोड़ने की सरकार की न तो इच्छाशक्ति है और न ही उन्होंने इस दिशा में कोई प्रयास किया. अब जब कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो बड़े-बड़े वादे किए जा रहे हैं.

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'ड्रग्स रिकवरी में भारत दुनिया में नंबर वन': उन्होंने पंजाब की सरकार के साथ ही केंद्र की भाजपा सरकार पर भी सवाल खड़े किए. वे बोले, पंजाब के नौजवानों को इस अंधकार में धकेलने की आखिर जिम्मेदारी किसकी है. केंद्र में 12 साल से भाजपा की सरकार है. देश में ड्रग्स कहीं ना कहीं से तो आते होंगे. सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मा किसके पास है. गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है. दुनियाभर में ड्रग्स की सबसे ज्यादा रिकवरी हमारे देश में हुई है. जहां 21 हजार करोड़ की कोकीन पकड़ी गई. यह तो वो खेप है जो पकड़ी गई. इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना कोकीन और ड्रग्स देश भर में आता है.

'कांग्रेस के राज में पंजाब में सुधरे हालात': वे बोले, पंजाब में प्रमुख मुद्दा है कि कानून व्यवस्था के हालात सुधरे और ड्रग्स पर प्रभावी रूप से अंकुश लगे. बेरोजगारी के चलते युवाओं का भविष्य अंधकार में है. पंजाब के लोग कनाडा, अमेरिका और यूरोप क्यों जा रहे हैं. गांव के गांव खाली हो रहे हैं. पंजाब में जब भी कांग्रेस की सरकार रही, वहां हालात सुधरे. सरदार बेअंत सिंह ने पंजाब के लोगों के लिए अपनी कुर्बानी दी. हम पंजाब में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे. पार्टी में गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने कहा, किन्ही मुद्दों को लेकर किसी की अलग राय हो सकती है, लेकिन सभी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में मिलकर चुनाव लड़ेंगे.