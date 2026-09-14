वाराणसी में पायलट ने फ्लाइट उड़ाने से किया इनकार, विमान से उतारे गए यात्री
इंडिगो एयरलाइंस के विमान को वाराणसी से 178 यात्रियों को लेकर बेंगलुरु जाना था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 8:41 PM IST
वाराणसी: लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोमवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब वाराणसी से बेंगलुरु जाने वाली इंडिगो के सभी यात्री बोर्डिंग पास लेकर जांच प्रक्रिया के बाद विमान मे सवार हो गए. इस दौरान पायलट ने विमान को ले जाने से मना कर दिया. विमान मे सवार सभी यात्री हंगामा करने लगे. सूचना मिलते ही सीआईएसएफ क्यूआरटी दस्ते के जवानों के साथ अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझा बुझा कर यात्रियों को शांत कराया.
इंडिगो एयरलाइंस विमान सख्या 6ई 6559 वाराणसी से 178 यात्रियों को लेकर सुबह 11:55 बजे बेगलुरु के लिए उड़ान भरना था. पायलट ने कान में दर्द का हवाला देते हुए विमान को ले जाने से माना कर दिया.
विमान मे सवार यात्रियों को यह सूचना मिली की पायलट ने अपनी तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए विमान को उड़ाने से मना कर दिया है. जानकारी मिलते ही यात्रियों में खलबली मच गई, गुस्साए यात्रीयों ने नाराजगी जाहिर करते हुए हंगामा शुरु कर दिया.
किसी तरह विमान में सवार सभी यात्रियों को समझा बूझकर नीचे उतारा गया और टर्मिनल भवन में बैठाया गया. अपने गतंव्य को सही समय से न पहुंंच पाने के कारण यात्रियों ने नाराजगी जाहिर की. मौके पर मौजूद एयरलाइन्स कर्मियों से नोक झोंक भी हुई, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एयरलाइंस वैकल्पिक व्यवस्था में जुट गई.
एयरपोर्ट निदेशक पुनीत गुप्ता ने बताया की विमान के लैंडिंग के बाद पायलट की तबीयत खराब हो गईं थी. जिसके बाद मेडिकल इंस्पेक्शन रूम में उपस्थित चिकित्सक द्वारा उनकी जांच की गई. चिकित्सकीय जांच के बाद पायलट को उड़ान संचालन हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया. जिसके बाद मेडिकल इंस्पेक्शन रूम में उसकी जांच की गई.
हालांकि, वाराणसी एयरपोर्ट पर यह पहली घटना नहीं है, इसी एयरलाइंस के पायलट ने बीते बृहस्पतिवार को तबियत ख़राब होने का हवाला देते हुए ले जाने से माना कर दिया था. जिसके बाद, हैदराबाद के विमान से वाराणसी पहुंचे दूसरे पायलट ने लगभग 4 घंटे के बाद विमान को मुंबई के लिए लेकर उड़ा था.
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