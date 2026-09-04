बंद कोयला खदानें बनेंगी विकास का नया केंद्र, गिरिडीह और करमा OCP से झारखंड में शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट
झारखंड में गिरिडीह और करमा ओसीपी से पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : September 4, 2026 at 12:06 AM IST
रांचीः झारखंड में बंद हो रही कोयला खदानों को नए सिरे से उपयोगी और उत्पादक परिसंपत्तियों में बदलने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. गिरिडीह ओपन कास्ट प्रोजेक्ट और रामगढ़ जिले की करमा OCP को पायलट परियोजना के लिए चुना गया है. दोनों खदानों के लिए भारत सरकार को अनुशंसा भेजने पर रांची में हुई उच्चस्तरीय बैठक में सहमति बनी है.
कोयला खदानों की बंदी के बाद नया इस्तेमाल
यह पहल भारत सरकार के कोयला मंत्रालय और जर्मनी की संस्था GIZ के सहयोग से संचालित Technical Cooperation on To-be-Closed Coal Mines यानी TCCM परियोजना के तहत की जा रही है. बैठक में खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव अरवा राजकमल समेत राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, GIZ, कोल कंट्रोलर ऑर्गनाइजेशन, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और CMPDI के अधिकारी शामिल हुए.
परियोजना के तहत चयनित दोनों खदानों के लिए Final Mine Closure and Repurposing Plan तैयार किया जाएगा. इसमें खदान बंद होने के बाद वहां की जमीन, जल संसाधन, पर्यावरण, आधारभूत संरचना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को किस तरह दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, इसका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा.
पर्यटन से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा तक संभावनाएं
सरकार का उद्देश्य खदान बंद होने के बाद उस क्षेत्र को केवल परित्यक्त भूमि के रूप में छोड़ना नहीं, बल्कि उसे पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित और आर्थिक रूप से उपयोगी बनाना है. संभावित उपयोग के तौर पर नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, कौशल विकास केंद्र और अन्य आर्थिक गतिविधियों की संभावनाएं तलाशने की योजना है. इससे खनन प्रभावित इलाकों में पर्यावरण सुधार के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आजीविका के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है.
करमा OCP के आठ गांवों पर विशेष फोकस
करमा OCP के पांच किलोमीटर के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले आठ गांवों को भी परियोजना के तहत चिन्हित किया गया है. इनमें सुगिया, मरार, बोंगाबार, करमा, कैथा, कंडेर, लोढ़मा और पैंकी शामिल हैं. इन गांवों में सामाजिक-आर्थिक स्थिति, कमजोर वर्गों और स्थानीय लोगों की आजीविका से जुड़े अवसरों का आकलन किया जा रहा है. स्थानीय स्तर पर समन्वय के लिए Mine Closure Advisory Committee का गठन भी किया गया है.
तैयार होगी विस्तृत DPR
परियोजना के तहत विस्तृत DPR तैयार की जाएगी. इसमें पर्यावरणीय पुनर्स्थापन, भूमि उपयोग, जल प्रबंधन, माइन वॉइड मैनेजमेंट और मौजूदा आधारभूत संरचनाओं के पुनर्पयोग जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाएगा. इसके अलावा उपयुक्त स्थानों पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और दूसरे निवेश की संभावनाओं का भी अध्ययन होगा.
राज्य सरकार के अनुसार, खनिज संसाधन समाप्त होने के बाद भी खनन क्षेत्रों को उत्पादक बनाए रखना जरूरी है. गिरिडीह और करमा OCP से तैयार होने वाला यह मॉडल झारखंड में सस्टेनेबल पोस्ट-माइनिंग डेवलपमेंट की दिशा में आधार तैयार कर सकता है. TCCM परियोजना मार्च 2030 तक संचालित होगी. परियोजना से मिले अनुभवों और तैयार किए गए मॉडल को भविष्य में देश की अन्य बंद हो रही कोयला खदानों में भी लागू करने की योजना है.
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