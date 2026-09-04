ETV Bharat / state

बंद कोयला खदानें बनेंगी विकास का नया केंद्र, गिरिडीह और करमा OCP से झारखंड में शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट

खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव की अध्यक्षता में बैठक (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड में बंद हो रही कोयला खदानों को नए सिरे से उपयोगी और उत्पादक परिसंपत्तियों में बदलने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. गिरिडीह ओपन कास्ट प्रोजेक्ट और रामगढ़ जिले की करमा OCP को पायलट परियोजना के लिए चुना गया है. दोनों खदानों के लिए भारत सरकार को अनुशंसा भेजने पर रांची में हुई उच्चस्तरीय बैठक में सहमति बनी है.

कोयला खदानों की बंदी के बाद नया इस्तेमाल

यह पहल भारत सरकार के कोयला मंत्रालय और जर्मनी की संस्था GIZ के सहयोग से संचालित Technical Cooperation on To-be-Closed Coal Mines यानी TCCM परियोजना के तहत की जा रही है. बैठक में खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव अरवा राजकमल समेत राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, GIZ, कोल कंट्रोलर ऑर्गनाइजेशन, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और CMPDI के अधिकारी शामिल हुए.

परियोजना के तहत चयनित दोनों खदानों के लिए Final Mine Closure and Repurposing Plan तैयार किया जाएगा. इसमें खदान बंद होने के बाद वहां की जमीन, जल संसाधन, पर्यावरण, आधारभूत संरचना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को किस तरह दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, इसका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा.

खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव की अध्यक्षता में बैठक (ETV Bharat)

पर्यटन से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा तक संभावनाएं

सरकार का उद्देश्य खदान बंद होने के बाद उस क्षेत्र को केवल परित्यक्त भूमि के रूप में छोड़ना नहीं, बल्कि उसे पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित और आर्थिक रूप से उपयोगी बनाना है. संभावित उपयोग के तौर पर नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, कौशल विकास केंद्र और अन्य आर्थिक गतिविधियों की संभावनाएं तलाशने की योजना है. इससे खनन प्रभावित इलाकों में पर्यावरण सुधार के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आजीविका के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है.