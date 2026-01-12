मिशन 2026: बिहार में जमीन सर्वे के लिए शुरू हुआ 'पायलट प्रोजेक्ट', जान लें सर्वेक्षण का ये नियम
बिहार में जमीन का सर्वे जारी है. अब विभाग ने इसमें आने वाली कठिनाइयों को समझने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है. पढ़ें
Published : January 12, 2026 at 3:49 PM IST
गया: बिहार में भूमि सर्वे का काम साल 2024 से चल रहा है. इस कार्य के लिए कई बार निर्धारित समय को आगे बढ़ाया जा चुका है. सर्वे के काम में कई तरह की कठिनाई भी आ चुकी है. कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ ही भूमि मालिकों को भी समस्या पेश आ रही थी, जिसको अब ध्यान में रखते हुए विभाग ने इसका हल तलाश किया है.
जमीन सर्वे के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू: विभाग ने इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट बनाया है ताकि एक साथ समस्याओं को समझने में आसानी हो सके और फिर उसका समाधान करके एक साथ अन्य जगहों पर सर्वेक्षण का कार्य हो. गया जिले में अतरी अंचल को इसके लिए चयनित किया गया है.
क्या है पायलट प्रोजेक्ट?: पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक साल में एक अंचल में सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा. पायलट प्रोजेक्ट में प्रावधान किया गया है कि एक आंचल में एक साथ उसके सभी मौजा 'रेवेन्यू विलेज' के सर्वे का काम शुरू हो.
"अतरी अंचल में 62 मौजे हैं तो वहां एक साथ 62 अमीन और लगभग 4-5 कानूनगो को लगाया जाएगा. अतरी के पूरे अंचल में एक साथ सर्वे शुरू होगा और कोशिश होगी कि इस साल के अंत तक सर्वे का काम पूरा कर लिया जाए. इसके कई फायदे हैं. अगर ये समय से पहले पूरा होता है तो इसी तरह से अभी अंचल में काम किए जाएंगे."- मुकेश कुमार, जिला बंदोबस्त पदाधिकारी गया जी
अन्य जगहों पर होते रहेंगे कार्य: पायलट प्रोजेक्ट के लिए जिन अंचल को चयनित किया गया है, उसके अतिरिक्त बाकी जगहों पर भी भूमि सर्वे के काम भी होते रहेंगे. पायलट प्रोजेक्ट में लगाए गए कर्मचारियों का फोकस सिर्फ उसी स्थान पर होगा.
सभी मौजा में एक साथ सर्वे: जिला बंदोबस्त पदाधिकारी मुकेश कुमार ने कहा कि अन्य जगहों पर जो संसाधन उपलब्ध हैं, उसी के तहत कार्य हो रहे हैं. लेकिन जो पायलट प्रोजेक्ट के लिए अंचलों चयनित किया गया है, वहां सभी मौजा में एक साथ काम होगा.
अतरी अंचल को किया गया चयनित: जिला बंदोबस्त पदाधिकारी के अनुसार इसके कई फायदे भी हैं. एक अंचल में पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम करके देखना चाहते हैं कि व्यावहारिक रूप से क्या कठिनाई आ रही है. अगर कुछ राज्य स्तर से नियमों के सुधार या कुछ और सुधारने की आवश्यकता होगी तो उसके लिए हम लोग वहां पर बात करेंगे.
व्यापक होगा प्रचार प्रसार: उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत जब एक आंचल में व्यापक रूप से सर्वे का काम होगा तो उसका प्रचार प्रसार भी आसपास के अंचल और जिले में खूब होगा. पायलट प्रोजेक्ट के तहत जब काम होंगे तो किन-किन कागजातों की आवश्यकता भूमि सर्वे के लिए है. वह सब कागज की जानकारी देने में हमारे लोगों का भी सहयोग होगा. ऐसी स्थिति में इसका आसपास के अंचल में व्यापक प्रचार प्रसार भी हो जाएगा, जिससे जब दूसरी जगह पर सर्वे शुरू होगा तो वहां के लोगों के लिए यह आसानी भरा काम होगा.
पायलट प्रोजेक्ट से सर्वे में आएगी तेजी: जिला बंदोबस्त पदाधिकारी मुकेश कुमार ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट से भूमि सर्वे का काम तेज गति से होगा. एक साल के अंदर अतरी में कार्य पूरे हो जाएंगे. गया जी में अगस्त 2024 से सर्वे का काम शुरू हुआ था. पायलट प्रोजेक्ट में लगभग 70 अमीन कानूनगो और अन्य लोग लगाए गए हैं.
बिहार में जमीन का सर्वे भूमि अभिलेखों को आधुनिक बनाने और दशकों से चले आ रहे भूमि विवादों को समाप्त करने के लिए कराया जा रहा है. बिहार में लगभग 60-70 दीवानी और आपराधिक मामले भूमि विवादों से जुड़े हैं. सर्वे का उद्देश्य जमीन के मालिकाना हक को स्पष्ट कर विवादों को खत्म करना है. साथ ही पुराने और फटे-पुराने कागजों की जगह अभी सभी जमीन रिकॉर्ड को डिजिटल करना भी मकसद है. बिहार सरकार ने इस सर्वे को पूरा करने का समय दिसंबर 2026 कर दिया है.
