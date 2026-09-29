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लखनऊ के गोलागंज में अपार्टमेंट का पिलर टूटा, बिल्डिंग सीज़, सवाल कहां जाएंगे 150 लोग

लखनऊ के गोलागंज के एसए अपार्टमेंट का पिलर टूटा. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के गोलागंज के बारूदखाना इलाके में छह मंजिला एसए अपार्टमेंट का एक पिलर अचानक तेज आवाज के साथ टूट गया था. पिलर टूटने के बाद पूरी इमारत में तेज कंपन हुआ और बिल्डिंग हिलने लगी.

इससे अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई. लोग जिस हालत में थे, उसी हालत में अपना घर छोड़कर बाहर निकल आए. कई लोगों को कुछ देर के लिए लगा कि भूकंप आया है. लखनऊ के गोलागंज के एसए अपार्टमेंट का पिलर टूटा. (ईटीवी भारत) घटना की सूचना मिलने के बाद एलडीए की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा को देखते हुए अपार्टमेंट को सीज कर दिया गया. देर रात पिलर को सहारा देने और क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का काम भी शुरू कराया गया है. एलडीए की इंजीनियरों की टीम अब यह जांच कर रही है कि इमारत को सुरक्षित किया जा सकता है या नहीं. इंजीनियरों की रिपोर्ट के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा. इन सब के बीच सवाल है कि अपार्टमेंट में रहने वाले 150 लोग कहां जाएंगे. नक्शा पास है या नहीं, इसकी भी जांच घटना के बाद जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया है. प्रशासन और एलडीए यह पता लगा रहे हैं कि अपार्टमेंट का निर्माण नियमों के मुताबिक हुआ था या नहीं. अभी तक सामने आई जानकारी के मुताबिक इमारत का नक्शा पास नहीं होने की बात कही जा रही है. हालांकि बिल्गिंग के संदर्भ में जांच की जा रही है. लखनऊ के डीएम विशाख जी. अय्यर ने कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है. अगर जांच में नियमों की अनदेखी कर निर्माण कराने की बात सामने आती है, तो बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, फिलहाल एलडीए बिल्डिंह को लेकर जांच कर रहा है. 24 फ्लैट, करीब डेढ़ सौ लोग रहते हैं गोलागंज के एसए अपार्टमेंट में कुल 24 फ्लैट हैं, इनमें डेढ़ सौ लोग रहते हैं. बिल्डर साहबुद्दीन ने वर्ष 2010 में इस इमारत का निर्माण कराया था. बिल्डर ने अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर अपना कार्यालय भी बना रखा है. घटना के बाद कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी भी दफ्तर बंद कर वहां से निकल गए. अपार्टमेंट के पहले माले पर डीएम कार्यालय में तैनात ज्योति का फ्लैट है. घटना के समय वह कार्यालय में थीं, जबकि उनके पति घर पर मौजूद थे. दूसरे तल पर मसूद जिलानी और तीसरी मंजिल पर आसिफ हाशमी का परिवार रहता है. लखनऊ के गोलागंज के एसए अपार्टमेंट का पिलर टूटा. (ईटीवी भारत) मसूद जिलानी ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि घटना के समय वह कोर्ट में मौजूद थे. जब वह वापस पहुंचे तो बिल्डिंग को सीज किया जा चुका था. उन्होंने बताया कि उनके घर में दवाइयां, पैसे और जरूरी सामान रखा हुआ है, लेकिन बिल्डिंग सीज होने की वजह से वह सब अंदर ही रह गया है. ऐसे में रोजमर्रा के काम करने में भी काफी परेशानी हो रही है.