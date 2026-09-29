लखनऊ के गोलागंज में अपार्टमेंट का पिलर टूटा, बिल्डिंग सीज़, सवाल कहां जाएंगे 150 लोग
अपार्टमेंट का पिलर टूटने से अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई. लोग जिस हालत में थे, उसी हालत में बाहर निकल आए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 10:07 AM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ के गोलागंज के बारूदखाना इलाके में छह मंजिला एसए अपार्टमेंट का एक पिलर अचानक तेज आवाज के साथ टूट गया था. पिलर टूटने के बाद पूरी इमारत में तेज कंपन हुआ और बिल्डिंग हिलने लगी.
इससे अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई. लोग जिस हालत में थे, उसी हालत में अपना घर छोड़कर बाहर निकल आए. कई लोगों को कुछ देर के लिए लगा कि भूकंप आया है.
घटना की सूचना मिलने के बाद एलडीए की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा को देखते हुए अपार्टमेंट को सीज कर दिया गया. देर रात पिलर को सहारा देने और क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का काम भी शुरू कराया गया है.
एलडीए की इंजीनियरों की टीम अब यह जांच कर रही है कि इमारत को सुरक्षित किया जा सकता है या नहीं. इंजीनियरों की रिपोर्ट के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा. इन सब के बीच सवाल है कि अपार्टमेंट में रहने वाले 150 लोग कहां जाएंगे.
नक्शा पास है या नहीं, इसकी भी जांच
घटना के बाद जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया है. प्रशासन और एलडीए यह पता लगा रहे हैं कि अपार्टमेंट का निर्माण नियमों के मुताबिक हुआ था या नहीं. अभी तक सामने आई जानकारी के मुताबिक इमारत का नक्शा पास नहीं होने की बात कही जा रही है. हालांकि बिल्गिंग के संदर्भ में जांच की जा रही है.
लखनऊ के डीएम विशाख जी. अय्यर ने कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है. अगर जांच में नियमों की अनदेखी कर निर्माण कराने की बात सामने आती है, तो बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, फिलहाल एलडीए बिल्डिंह को लेकर जांच कर रहा है.
24 फ्लैट, करीब डेढ़ सौ लोग रहते हैं
गोलागंज के एसए अपार्टमेंट में कुल 24 फ्लैट हैं, इनमें डेढ़ सौ लोग रहते हैं. बिल्डर साहबुद्दीन ने वर्ष 2010 में इस इमारत का निर्माण कराया था. बिल्डर ने अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर अपना कार्यालय भी बना रखा है. घटना के बाद कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी भी दफ्तर बंद कर वहां से निकल गए.
अपार्टमेंट के पहले माले पर डीएम कार्यालय में तैनात ज्योति का फ्लैट है. घटना के समय वह कार्यालय में थीं, जबकि उनके पति घर पर मौजूद थे. दूसरे तल पर मसूद जिलानी और तीसरी मंजिल पर आसिफ हाशमी का परिवार रहता है.
मसूद जिलानी ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि घटना के समय वह कोर्ट में मौजूद थे. जब वह वापस पहुंचे तो बिल्डिंग को सीज किया जा चुका था. उन्होंने बताया कि उनके घर में दवाइयां, पैसे और जरूरी सामान रखा हुआ है, लेकिन बिल्डिंग सीज होने की वजह से वह सब अंदर ही रह गया है. ऐसे में रोजमर्रा के काम करने में भी काफी परेशानी हो रही है.
मसूद जिलानी ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या अब यह है कि परिवार के साथ कहां रहा जाए. उन्होंने एलडीए से अपील की है कि बिल्डिंग को जल्द से जल्द तकनीकी रूप से दुरुस्त कराया जाए और अगर इमारत सुरक्षित हो तो उन्हें दोबारा अपने फ्लैट में रहने की अनुमति दी जाए.
तेज कंपन हुआ तो घर छोड़कर बाहर भागे लोग
अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने बताया कि अचानक तेज आवाज के साथ कंपन शुरू हुआ. कुछ समझ में आता, उससे पहले ही लोगों को लगा कि इमारत हिल रही है. इसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए.
लोगों का कहना है कि उस समय किसी को दरवाजा बंद करने या सामान उठाने तक का ध्यान नहीं रहा. 25 परिवारों की नगदी, जेवर और दूसरी जरूरी चीजें अपार्टमेंट के अंदर ही हैं. बिल्डिंग में दोबारा जाने को लेकर भी लोगों में डर बना हुआ है.
मौके पर पहुंचीं कई टीमें
घटना की जानकारी मिलते ही वजीरगंज इंस्पेक्टर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. इसके बाद लखनऊ के डीएम विशाख जी. अय्यर और जॉइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.
एलडीए, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने भी मौके पर पहुंच कर बचाव और सुरक्षा की कार्रवाई शुरू किया है.
इमारत को तत्काल सहारा देने के लिए आनन-फानन में ईंटें मंगाई गईं. देर रात एलडीए की ओर से क्षतिग्रस्त पिलर की मरम्मत का काम भी शुरू कराया गया. महापौर सुषमा खर्कवाल ने भी मौके पर पहुंचकर राहत और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया.
आसपास के रास्तों पर लगाया गया डायवर्जन
बबलू कुमार ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने बताया कि बिल्डिंग के गिरने की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के लिए अपार्टमेंट के आसपास के रास्तों पर अस्थायी डायवर्जन किया गया है. जनरल स्टोर से अपार्टमेंट की ओर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई. वाहन दाहिनी तरफ मजार की ओर से जा सकेंगे.
वहीं मजार से अपार्टमेंट की तरफ भी वाहनों को जाने की अनुमति नहीं दी गई. वजीरगंज, लाल मस्जिद और क्रिश्चियन कॉलेज की ओर से वाहनों को निकाला गया.
इंजीनियरों की रिपोर्ट के बाद होगा फैसला
एलडीए सचिव सुशील कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल इमारत को सीज कर दिया गया है. इंजीनियरों की टीम मौके पर जांच कर रही है कि इमारत को तकनीकी रूप से सुरक्षित किया जा सकता है या नहीं. इंजीनियरों की राय के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.
वहीं जॉइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार ने बताया कि मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है. लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन और एलडीए के साथ समन्वय किया जा रहा है. स्थिति के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.