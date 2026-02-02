पीलीभीत में मूंगफली के पैसे मांगने पर दबंग ने तोड़ दी दुकानदार की अंगुली
बिलसंडा के तिकुनिया पार्क के पास की घटना है. वारदात के बाद से आरोपी फरार है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 2, 2026 at 10:51 AM IST
पीलीभीत : बिलसंडा कस्बे में अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए मूंगफली की रेहड़ी लगाने वाले छात्र की अंगुली एक दबंग ने तोड़ दी. छात्र की दो दिन बाद परीक्षा शुरू होने वाली है. ऐसे में छात्र के सामने परीक्षा देने का संकट आ गया है. घटना के पीछे मूंगफली के पैसे मांगने का विवाद सामने आया है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.
घटना बिलसंडा के तिकुनिया पार्क के पास की है. बीए प्रथम वर्ष का छात्र पवन कुमार सड़क किनारे रेहड़ी पर मूंगफली बेच रहा था. पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार मुड़िया बिलहरा गांव का रहने वाला रुपेश शुक्ला वहां पहुंचा और 10 रुपये की मूंगफली खरीदी. जब पवन ने रुपये मांगे तो आरोपी रुपेश शुक्ला ने गाली-गलौज और मारपीट कर दी. हमले में पवन की अंगुली मरोड़कर तोड़ दी. इसके बाद आरोपी रुपेश जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया.
पवन कुमार का कहना है कि उसकी बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा दो दिन बाद शुरू होने वाली है. मैं दाहिने हाथ से लिखता हूं और आरोपी रुपेश ने उसी हाथ की अंगुली तोड़ दी है. अब समझ नहीं आ रहा कि परीक्षा में कैसे लिख पाऊंगा. थाना अध्यक्ष सिद्धांत शर्मा ने बताया कि प्राथमिक जांच के बाद दुकानदार पवन के पक्ष को सही पाया गया है. पवन का मेडिकल परीक्षण कराया गया है. आरोपी रुपेश के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जाएगी.