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पीलीभीत में भतीजे को बचाने पहुंचे चाचा को दबंग ने पीटकर मार डाला, रक्षाबंधन पर देहरादून से आया था घर

न्यूरिया थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव का मामला.

पीलीभीत में हत्या.
पीलीभीत में हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 8:00 AM IST

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​पीलीभीत : न्यूरिया थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव में रक्षाबंधन के त्योहार पहले दिल दहला देने वाली वारदात हो गई. यहां भतीजे की पिटाई कर रहे दंबग के बीच बचाव करने पहुंचे चाचा को को पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. आरोपी गांव का ही रहने वाला है. वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया है.


बताया गया कि बसंतपुर गांव निवासी रामपाल (46) लंबे समय से अपने परिवार सहित देहरादून में रहकर मजदूरी का काम करते थे. रक्षाबंधन पर्व मनाने के सिलसिले में वह तीन दिन पूर्व ही पूरे परिवार के साथ अपने पैतृक गांव बसंतपुर लौटे थे. बुधवार शाम करीब छह बजे वह अपने बेटे सुनील के साथ पीलीभीत शहर से जरूरी काम निपटाकर वापस गांव लौट रहे थे. गांव के बाहर बिरजारी लाल की मड़ैया के पास गांव का अनिल उर्फ अमित उनके भतीजे सूरज के साथ मारपीट कर रहा था.

सूरज को पिटता देख रामपाल फौरन बीच-बचाव के लिए पहुंचे और दोनों को अलग करने लगे. इसी बात से आक्रोशित होकर आरोपी अनिल ने भतीजे को छोड़कर रामपाल पर लात-घूंसों से हमला कर दिया. आरोपी ने हाथ में पहने भारी लोहे के कड़े से रामपाल के मुंह और सिर पर कई घातक वार किए. जिससे वह सड़क पर गिरकर अचेत हो गए. बचाने के दौरान बेटे सुनील पर भी आरोपी ने वार किया और लोगों को आता देख मौके से फरार हो गया. परिजन आननफानन घायल रामपाल को जिला अस्पताल ले गए, जहां रात में उनकी मौत हो गई.

थानाध्यक्ष दिगंबर सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. वारदात के बाद से आरोपी फरार हो गया. उसकी तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है.

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