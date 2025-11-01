15 दिन पहले खुला पीलीभीत टाइगर रिजर्व; पर्यटन सत्र का आगाज, 'मिनी गोवा' में रिकॉर्ड बुकिंग
इससे पहले हर साल पीलीभीत टाइगर रिजर्व 15 नवंबर को खुलता था. लेकिन, इस बार इसे 1 नवंबर को ही खोल दिया गया.
पीलीभीत: उत्तर प्रदेश की सबसे फेमस बाघों की शरणस्थली पीलीभीत टाइगर रिजर्व का नया पर्यटन सत्र शनिवार 1 नवंबर से पूरे उत्साह और तैयारियों के साथ शुरू हो गया. बराही रेंज के नए प्रवेश द्वार पर प्रदेश के वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने चूका बीच की लहरों और घने जंगल की हरियाली के बीच पर्यटन सत्र का औपचारिक उद्घाटन किया.
इस बार का पर्यटन सीजन 15 दिन पहले शुरू किया गया है. इससे पहले हर साल पीलीभीत टाइगर रिजर्व 15 नवंबर के आसपास खुलता था. लेकिन, इस बार इसे 1 नवंबर को ही पर्यटकों के लिए खोल दिया गया. इस अवसर पर जिले के विधायक बाबूराम पासवान और विवेक वर्मा समेत भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप, समेत वरिष्ठ वन अधिकारी और बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद रहे.
पर्यटन सत्र के पहले ही दिन कोर जोन की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, बाघों की दुनिया और जंगल सफारी का रोमांच सैलानियों को लुभा गया. बराही गेट पर नए बुकिंग काउंटर का शुभारंभ, हट्स की एडवांस बुकिंग और ऑनलाइन सफारी स्लॉट के शुरू होने से पर्यटकों की सुविधा में नई क्रांति आई है.
चूका बीच की हट्स, जंगल सफारी की एडवांस बुकिंग 9 नवंबर तक फुल हो चुकी है, जो ट्रिप प्लान करने वालों की तत्परता को दर्शाता है. हर साल देश-विदेश के हजारों सैलानी इस रिजर्व की शांति और रोमांच का अनुभव लेने आते हैं.
उद्घाटन समारोह के दौरान जब वन मंत्री की अगुवाई में सफारी वाहनों का काफिला जंगल में प्रवेश करने लगा, तभी दर्जनों निजी वाहन भी पीछे-पीछे जंगल के भीतर तेजी से घुस गए. इसमें कई वाहन सत्ता पक्ष के नेताओं और आम लोगों के थे, जिससे जंगल सफारी के निर्धारित नियमों की खुलेआम अनदेखी हुई.
मुख्य वन संरक्षक पीपी सिंह ने इसे लेकर नाराजगी प्रकट की और कहा कि नियमों के विरुद्ध किसी निजी वाहन को कोर जंगल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है. उन्होंने ऐसी घटनाओं की जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया.
पीलीभीत टाइगर रिजर्व में कोर जोन की सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण के लिए विभाग सख्त नियम लागू करता है. निजी गाड़ियों का प्रवेश न केवल अवैध है, बल्कि इससे पर्यावरणीय संतुलन, वन्यजीवों की सुरक्षा और पर्यटन प्रशासन की साख भी प्रभावित होती है. वन अधिकारियों ने विभागीय स्टाफ को निगरानी बढ़ाने और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है.
वन मंत्री अरुण सक्सेना ने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व के आसपास बसे गांव के लोगों को रोजगार मिले इसलिए हमने एक नया गेट भी खिला है. हम पर्यटन को नया आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं, वन मंत्री से जब पीलीभीत में लगातार हो रहे शिकार के मामलों पर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जहां पर्यटक बढ़ते हैं वहां शिकार अपने आप काम हो जाता है.
