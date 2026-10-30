ETV Bharat / state

वन्य जीव-मानव संघर्ष को रोकने में सफल हो रहे बाघ मित्र, बिना वेतन-भत्ते के निःस्वार्थ निभाते जिम्मेदारी, अब मिलगा इतने लाख का बीमा कवर?

बाघ मित्रों की पीएम मोदी भी कर चुके प्रशंसा ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: वन्य जीव और इंसानों के बीच की दूरी जब कम हो जाती है तभी इनमें संघर्ष शुरू होता है जिसकी कीमत दोनों पक्षों को चुकानी पड़ती है. ऐसा ही कुछ हो रहा उत्तर प्रदेश के जंगलों से सटे इलाकों में जहां आए दिन कोई ना कोई हिंसक पशु इंसानों पर हमला करते रहते हैं. जिसमें जनहानि भी होती है. हाल ही एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने ही कहा कि यूपी में अब तक 4000 लोगों को जान गंवानी पड़ चुकी है. इसी संघर्ष को रोकने के लिए पीलीभीत टाइगर रिर्जव में शुरू किया गया बाघ मित्र अभियान. जिसकी सफलता की तारीफ खुद पीएम मोदी भी कर चुके हैं. अब इनको 5 लाख का बीमा मिला है. आखिर ये बाघ मित्रों कैसे मुश्किल हालातों में काम करते हैं, इसी की पड़ताल करती पढ़िए यह खास रिपोर्ट...

5 लाख का इंश्योरेंस