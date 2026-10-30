वन्य जीव-मानव संघर्ष को रोकने में सफल हो रहे बाघ मित्र, बिना वेतन-भत्ते के निःस्वार्थ निभाते जिम्मेदारी, अब मिलगा इतने लाख का बीमा कवर?
यूपी के बाघ मित्र जिन्होंने बाघों से बचाई कई लोगों की जान, अब उनकी जिंदगी सुरक्षित करने के लिए वन विभाग ने बनाया बीमा प्लान
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 7:54 PM IST
लखनऊ: वन्य जीव और इंसानों के बीच की दूरी जब कम हो जाती है तभी इनमें संघर्ष शुरू होता है जिसकी कीमत दोनों पक्षों को चुकानी पड़ती है. ऐसा ही कुछ हो रहा उत्तर प्रदेश के जंगलों से सटे इलाकों में जहां आए दिन कोई ना कोई हिंसक पशु इंसानों पर हमला करते रहते हैं. जिसमें जनहानि भी होती है. हाल ही एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने ही कहा कि यूपी में अब तक 4000 लोगों को जान गंवानी पड़ चुकी है. इसी संघर्ष को रोकने के लिए पीलीभीत टाइगर रिर्जव में शुरू किया गया बाघ मित्र अभियान. जिसकी सफलता की तारीफ खुद पीएम मोदी भी कर चुके हैं. अब इनको 5 लाख का बीमा मिला है. आखिर ये बाघ मित्रों कैसे मुश्किल हालातों में काम करते हैं, इसी की पड़ताल करती पढ़िए यह खास रिपोर्ट...
5 लाख का इंश्योरेंस
उत्तर प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है. इन जनहानि को रोकने के लिए वन विभाग और WWF ने ट्रेनिंग देकर पीलीभीत में 120 बाघ मित्र तैनात किए. इन बाघ मित्रों ने अब तक कई लोगों की जान बचाई है. यही नहीं गुस्साई जनता से जानवरों की भी जान बचाई है. हालांकि इनको न किसी तरह के वेतन की व्यवस्था है और न ही मानदेय की. अभी तक किसी तरह का कोई बीमा प्लान तक नहीं था, लेकिन अब वन विभाग ने इन सभी का पांच लाख रुपए का इंश्योरेंस कराने का फैसला लिया है.
ग्रामीणों की जान बचाना प्राथमिकता
लखनऊ में आयोजित बीमा योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने आए बाघ मित्रों ने ईटीवी भारत से बातचीत में जंगल से सटे रिहायसी इलाकों में वन्य जीवों की आवाजाही से उत्पन्न चुनौतियों के बारे में विस्तार से चर्चा किए. बाघ मित्र प्रमोद कुमार बताते हैं कि ग्रामीणों की सुरक्षा करना और जितने भी जीव हैं उन सभी से उन्हें दूर रखना हमारा काम होता है. अक्सर टाइगर, तेंदुआ और भालू गन्ने के खेतों में छिपे रहते हैं. इसमें सबसे अधिक बाघ छुपे रहते हैं. जिनकी मौजूदगी का पता चलते ही हम लोग गांव गांव जाकर ग्रामीणों को सचेत करते हैं.
बाघ मित्र राजीव कुमार कहते हैं कि जबसे बाघ मित्र नियुक्त हुए हैं, काफी हद तक वन्य जीव संघर्ष कम हुआ है. जो भी वन्यजीव जंगल के बाहर निकल आता है जिसमें टाइगर और लेपर्ड हैं, उसमें कैजुअल्टी हो सकती है. उनके पगमार्क की पहचान कर वन विभाग तक सूचना पहुंचा देते हैं. सही समय पर डिपार्टमेंट एक्शन लेता है तो कनफ्लिक्ट के चांस कम हो जाते हैं. पीएम मोदी ने भी इसका जिक्र कर चुके हैं. हमारा प्रयास है कि सभी जगह यह कार्यक्रम चले जिससे लोगों के जीवन की सुरक्षा हो सके, साथ ही वन्य जीवों भी जंगल में सेफ रहे.
जब टाइगर से हुआ आमना-सामना
बाघ मित्र सनावल हुसैन एक बार का किस्सा सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार टाइगर को ट्रैक करते समय मेरा दो फीट से मुकाबला हो चुका है. वह गन्ने के खेत में बैठा था और हम भी वहीं जाकर खड़े हो जाते हैं. तभी मेरी नजर बाघ पर पड़ती है. मैं चुपचाप खड़ा हो जाता हूं. टाइगर के सामने बचाव यह होता है कि हमें अपने आप को उससे दूर रखना. चीखना चिल्लाना अगर उसके सामने करेंगे तो उसे लगेगा मेरे ऊपर दबाव आ रहा है तो हमला करेगा. अगर आप शांति से रहेंगे तो आपको वह मौका दे सकता है.
कनफ्लिक्ट हो रहा मिनिमाइज
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट सुनील चौधरी कहते हैं कि मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर हमारे डायरेक्शंस क्लियर है. हमारी गाइडलाइंस भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से अप्रूव है. हम इसको स्ट्रेटजी के रूप में हैंडल कर रहे हैं. ट्राई कर रहे हैं कनफ्लिक्ट को मिनिमाइज करें. जहां-जहां कंपनसेशन देना होता है दिया जा रहा है जहां पर पेंडिंग है उन्हें क्लियर किया जा रहा है. कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है ताकि हमारे जितने भी वन्य जीव हैं उन्हें एक सुरक्षित गलियारा अपने बास स्थल तक जाने के लिए मिल सके.
वन्य जीव-इंसान संघर्ष यूपी में राज्य आपदा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष लगातार बढ़ने को लेकर नाराजगी जताई थी. उन्होंने कहा था कि अब तक इस संघर्ष में राज्य में 4000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. इसी को देखते हुए सीएम योगी ने यूपी में मानव वन्य जीव संघर्ष को राज्य आपदा घोषित किया. यूपी ऐसा पहला राज्य बना जहां पर ह्यूमन एनिमल कनफ्लिक्ट को राज्य आपदा माना गया है और लोगों को मुआवजा भी दिया जा रहा है.
वन विभाग ने साल 2024-2025 का मानव वन्य जीव संघर्ष का जो आंकड़ा जारी किया था, उसके मुताबिक 220 अटैक हुए जिसमें 60 लोगों की जान गई थी. इस साल भी मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं काफी हुई हैं. बाघ, तेंदुआ, भेड़िया और अन्य वन्य जीवों ने जमकर रिहायशी इलाकों में उत्पात मचाया.
जंगली जानवरों की ओर से किसी भी घटना को अंजाम देने की सूचना पर सबसे पहले बाघ मित्र ही मौके पर पहुंचते हैं. जिसके बाद वह घटना की पुष्टि होने पर वन विभाग के अधिकारियों को जानकारी देते हैं. शुरुआत में टेलीफोन से जरिए सूचना पहुंचाई जाती थी. बाद में सोशल साइट ग्रुप के जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान होने लगा. लेकिन अब इसको हाइटेक कर दिया गया. अब यह जानकारियां मोबाइल ऐप की मदद से फीड की जा रही है. वहीं पीटीआर के कर्मचारी और अधिकारी इन सूचनाओं पर उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी ऐप पर दर्ज करेंगे. वहीं सूचनाओं को डाटा के तौर पर संकलित कर उस अनुसार ही संरक्षण की रणनीति बनाई जाएगी.
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