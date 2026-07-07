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गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया पीलीभीत, पुरानी रंजिश में दबंगों ने की फायरिंग, कपड़ा सुखाने को लेकर हुआ था विवाद

पीलीभीत में अंधाधुंध फायरिंग ( Photo Credit: ETV Bharat )