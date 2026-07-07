ETV Bharat / state

गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया पीलीभीत, पुरानी रंजिश में दबंगों ने की फायरिंग, कपड़ा सुखाने को लेकर हुआ था विवाद

अंधाधुंध फायरिंग में बच्चे, महिलाएं समेत 5 लोग घायल

पीलीभीत में अंधाधुंध फायरिंग
पीलीभीत में अंधाधुंध फायरिंग (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 8:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पीलीभीत: पुरानी रंजिश में माधोटांडा थाना क्षेत्र के कुंवरपुर गांव में जमकर फायरिंग हुई. दबंगों ने एक परिवार पर लाठी-डंडों, अवैध तमंचे और लाइसेंसी बंदूक से जानलेवा हमला कर दिया. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

कपड़े सुखाने को लेकर विवाद: कुंवरपुर गांव के रहने वाले बाबूराम के परिवार ने करीब दो महीने पहले गांव के एक पार्क में कपड़े सुखाने के लिए डाले थे. उस समय इस बात को लेकर गांव के ही दूसरे पक्ष के बालकराम से उनका विवाद और कहासुनी हो गई थी. सोमवार की रात करीब 8:00 बजे यह रंजिश उस वक्त खूनी खेल में बदल गई, जब बालकराम पक्ष के लोगों ने पहले से तय साजिश के तहत बाबूराम के परिवार पर धावा बोल दिया.

फायरिंग में घायल शख्स का अस्पताल में इलाज
फायरिंग में घायल शख्स का अस्पताल में इलाज (Photo Credit: ETV Bharat)

आरोपी बालकराम अपने साथी महेश, रमेश और सोनू उर्फ बाबा साहेब के साथ हथियारों से लैस होकर आया. आरोपियों के हाथों में लाठी-डंडे, तमंचे और लाइसेंसी बंदूक थी. उन्होंने आते ही बाबूराम के परिवार पर फायरिंग शुरू कर दी.- प्रत्यक्षदर्शी

फायरिंग में 5 लोग घायल: इस गोलीकांड में दिनेश, उनका 6 वर्षीय बेटा यश, पत्नी प्रीति, पड़ोसी छत्रपाल की 16 वर्षीय बेटी अंजलि और एक अन्य पड़ोसी रमेश को गोली लगी. घायलों को इलाज के लिए नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में भर्ती कराया गया, जहां उनकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत हायर सेंटर (जिला अस्पताल/हायर मेडिकल कॉलेज) रेफर कर दिया.

फायरिंग में 6 साल का बच्चा जख्मी
फायरिंग में 6 साल का बच्चा जख्मी (Photo Credit: ETV Bharat)

मामले की जानकारी लगी है. जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.-अशोक पाल, थाना अध्यक्ष


गांव में अफरा-तफरी का माहौल: अचानक हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरे गांव में भगदड़ और अफरा-तफरी मच गई. वारदात की सूचना मिलते ही माधोटांडा थाना पुलिस तुरंत भारी बल के साथ मौके पर पहुंची. हालात को देखते हुए गांव में पुलिस बल की तैनाती की गई है.

यह भी पढ़ें: पीलीभीत में चाची की चाकू से निर्मम हत्या; मामूली बात पर हुई कहासुनी, आरोपी भतीजा गिरफ्तार

यह भी पढ़ें: पीलीभीत में शादी के दौरान चली गोली, दूल्हे के चाचा को लगी; बारात में मची भगदड़

TAGGED:

RATTLE GUNFIRE
अंधाधुंध फायरिंग
कुंवरपुर गांव
DISPUTE OVER DRYING CLOTHES
PILIBHIT CRIME NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.