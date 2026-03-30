पीलीभीत सड़क हादसा; नवोदय में चयन के बाद बेटे का मेडिकल कराने जा रहे पिता की मौत, ट्रैक्टर ने मारी टक्कर
थानाध्यक्ष नरेश त्यागी ने बताया कि हादसे में पिता-पुत्र घायल हुए थे. पिता की मौत हो गयी है. शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 3:16 PM IST
पीलीभीत: जनपद में सोमवार को एक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियों को गहरे मातम में बदल दिया. गोकिल प्रसाद के बेटे मयंक वर्मा का चयन नवोदय विद्यालय में हुआ था, जो पूरे परिवार के लिए गर्व का विषय था. पिता अपने बेटे की इस बड़ी सफलता से बेहद उत्साहित थे और उसका मेडिकल परीक्षण कराने जिला अस्पताल जा रहे थे. रास्ते में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी.
डिग्री कॉलेज के पास हुआ हादसा: सुनगढ़ी थानाध्यक्ष नरेश त्यागी ने बताया कि यह भीषण हादसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत डिग्री कॉलेज के पास घटित हुआ. ग्राम सहगमा नगरिया निवासी गोकिल प्रसाद अपने बेटे मयंक और एक रिश्तेदार प्यारे के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर अस्पताल के लिए निकले थे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गन्ने से लदी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गोकिल प्रसाद सीधे ट्रैक्टर के भारी पहियों के नीचे आ गए.
पिता की मौके पर मौत, बेटा गंभीर घायल: इस दर्दनाक दुर्घटना में गोकिल प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका बेटा मयंक वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल छात्र को आनन-फानन में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है. मोटरसाइकिल पर सवार तीसरे व्यक्ति (रिश्तेदार प्यारे) को गनीमत रही कि मामूली खरोंचें ही आईं और वे सुरक्षित बच गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.
ट्रैक्टर छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर: दुर्घटना की सूचना मिलते ही सुनगढ़ी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया. सुनगढ़ी थानाध्यक्ष नरेश त्यागी ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा गया है. हादसे के तुरंत बाद ड्राइवर अपनी ट्रैक्टर-ट्रॉली को मौके पर ही छोड़कर भाग निकला, जिसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है. पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया है और आरोपी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.
यह भी पढ़ें- अमर शहीदों की प्रतिमाएं तोड़े जाने के मामले में दिखा असर, हटाए गए नगर आयुक्त विपिन, सौम्या गुरुरानी को कमान