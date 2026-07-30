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पीलीभीत में ड्रंक एंड ड्राइव: CMS के बेटे की कार ने बाइक सवार दंपती को रौंदा, पति की मौत और पत्नी गंभीर

टक्कर से पति की मौत: पुलिस ने आरोपी को गाड़ी सहित हिरासत में ले लिया है. जहानाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम मीरापुर निवासी 37 वर्षीय ओमकार गुरुवार दोपहर अपनी 32 वर्षीय पत्नी लवली के साथ बाइक से पीलीभीत की ओर जा रहे थे. जैसे ही वे सियावाड़ी पट्टी मोड़ के पास पहुंचे, सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में सीधी टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि पति-पत्नी सड़क पर गिर गए.

पीलीभीत: पीलीभीत-जहानाबाद मार्ग पर गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. सियावाड़ी पट्टी फाटक के पास एक तेज़ रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपति को ज़ोरदार टक्कर मार दी. हादसे में घायल पति की जिला अस्पताल में मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल पत्नी का इलाज जारी है. आरोपी कार चालक जिला अस्पताल पीलीभीत के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का बेटा बताया जा रहा है.

कार चालक CMS का बेटा निकला: दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने एंबुलेंस के जरिए दोनों घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया. अस्पताल में डॉक्टरों ने ओमकार को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसकी पत्नी लवली की हालत चिंताजनक बनी हुई है और उनका इलाज चल रहा है. वहीं, घटना स्थल पर मौजूद राहगीरों और परिजनों ने कार चालक के नशे में होने की आशंका जताई है. पुलिस की पूछताछ में आरोपी कार चालक की पहचान जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एसपी सिंह के पुत्र निर्भय सिंह के रूप में हुई है.

बच्चों के सिर से उठा पिता का साया: मामले की जानकारी देते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक नताशा गोयल ने बताया कि हादसे के बाद घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया था. आरोपी कार चालक को वाहन समेत हिरासत में ले लिया गया है. परिजनों द्वारा दी जाने वाली तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. इस सड़क हादसे ने ओमकार के हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया है.

परिजनों की तहरीर पर होगी कार्रवाई: ओमकार अपने पीछे तीन मासूम बच्चों सुहानी (12 वर्ष), अनन्या (10 वर्ष) और उत्कर्ष (1 वर्ष) को छोड़ गए हैं. एक तरफ मां जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, तो दूसरी तरफ पिता का साया उठने से तीनों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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