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सीएम योगी ने 2500 बंगाली परिवारों को दिया नागरिकता प्रमाणपत्र, मंच से कही ऐसी बात

पीलीभीत पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. ( Photo Credit : ETV Bharat )