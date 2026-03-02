दुखद; मेहंदी उतरने से पहले उजड़ा सुहाग, पीलीभीत में बेकाबू कार की टक्कर से नवविवाहित युवक की मौत
बरखेड़ा थाना क्षेत्र में हुई दुर्घटना. 15 दिन पहले हुई थी युवक की शादी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 2, 2026 at 8:37 AM IST
पीलीभीत : बरखेड़ा थाना क्षेत्र में रविवार शाम हुए सड़क हादसे में नवविवाहिता के हाथों की मेंहदी छूटने से पहले उसके जीवनसाथी का "संग" छूट गया. हादसे में नवविवाहित युवक की दर्दनाक मौत हो गई. युवक की मौत के बाद घर में मातमी सन्नाटा है. लोग कुदरत की इस क्रूर लीला को कोस रहे हैं. दुर्घटना में दो लोग घायल भी हैं.
थानाध्यक्ष प्रमेंद्र कुमार के अनुसार बरखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम सिसैया निवासी राजकुमार पुत्र पूरन लाल पेशे से टाइल मिस्त्री था. रविवार को वह अपने साथी प्रमोद के साथ बीसलपुर में काम निपटाकर मोटरसाइकिल से घर वापस लौट रहा था. शाम करीब 7 बजे दोनों अनुराग मैरिज हॉल के पास पहुंचे थे. इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी. टक्कर के बाद राजकुमार सड़क पर दूर जा गिरा और सिर में गंभीर चोट लगने के कारण मौके पर ही दम तोड़ दिया. प्रमोद गंभीर रूप से लहूलुहान हो गया था. दुर्घटना में कार सवार प्रियांशु नाम का युवक भी घायल हुआ. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
बताया जा रहा कि राजकुमार की शादी महज 15 दिन पहले ही हुई थी. पत्नी सपना के हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था कि उसकी मांग सूनी हो गई. राजकुमार अपने परिवार का इकलौता पालनहार था. राजकुमार की मौत से घर में कोहराम मचा है. अस्पताल पहुंची सपना और मां कैकई देवी का रो-रोकर बुरा हाल था. उनके करुण क्रंदन से अस्पताल परिसर में मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं.