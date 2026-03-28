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पीलीभीत: बीसलपुर में नवजात का शव सड़क पर फेंककर भागे कार सवार, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

बीसलपुर के थानाध्यक्ष संजीव शुक्ला ने बताया, बिलसंडा तिराहे के पास नवजात का शव मिलने की सूचना मिली थी. पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

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बिलसंडा तिराहे के पास फेंका नवजात का शव. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 3:51 PM IST

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पीलीभीत: जनपद के बीसलपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली और मानवता को शर्मसार करने वाला वाकया सामने आया है. यहां शनिवार को कुछ अज्ञात कार सवार लोग एक नवजात शिशु के शव को बीच रास्ते पर फेंककर मौके से फरार हो गए. पुलिस ने सूचना मिलते ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है.

तेज रफ्तार कार से फेंका शव: यह वारदात बीसलपुर थाना क्षेत्र के सबसे व्यस्ततम बिलसंडा तिराहे के पास हुई. शनिवार को सामान्य चहल-पहल के बीच प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक संदिग्ध तेज रफ्तार कार अचानक वहां आकर रुकी थी. कार में सवार अज्ञात व्यक्तियों ने एक कपड़े में लिपटा हुआ पैकेट सड़क के किनारे फेंका और तुरंत ही वाहन दौड़ाकर वहां से रफूचक्कर हो गए. कार के जाने के बाद वहां से गुजर रहे कुछ राहगीरों को उस पैकेट पर शक हुआ और उन्होंने पास जाकर उसे देखने की कोशिश की.

कपड़े में लिपटी मिली मासूम की डेड बॉडी: जब राहगीरों ने हिम्मत जुटाकर उस कपड़े के पैकेट को खोलकर देखा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और सबके होश उड़ गए. उस कपड़े के भीतर एक नवजात शिशु की डेड बॉडी निर्दयी तरीके से लिपटी हुई पाई गई थी. यह खबर इलाके में आग की तरह फैली और देखते ही देखते बिलसंडा तिराहे पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. नवजात के शव को इस तरह लावारिस हालत में पड़ा देखकर मौके पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं और वे अज्ञात माता-पिता को कोसते नजर आए.

पुलिस ने शुरू की सीसीटीवी फुटेज की जांच: भीड़ से मिली सूचना के आधार पर बीसलपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का बारीकी से निरीक्षण किया. पुलिस ने पंचनामा भरने की औपचारिकता पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है. थानाध्यक्ष संजीव शुक्ला ने बताया कि अज्ञात कार सवारों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि उस कार और उसमें सवार लोगों तक पहुंचा जा सके.

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