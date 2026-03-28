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पीलीभीत: बीसलपुर में नवजात का शव सड़क पर फेंककर भागे कार सवार, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

पीलीभीत: जनपद के बीसलपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली और मानवता को शर्मसार करने वाला वाकया सामने आया है. यहां शनिवार को कुछ अज्ञात कार सवार लोग एक नवजात शिशु के शव को बीच रास्ते पर फेंककर मौके से फरार हो गए. पुलिस ने सूचना मिलते ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है.

तेज रफ्तार कार से फेंका शव: यह वारदात बीसलपुर थाना क्षेत्र के सबसे व्यस्ततम बिलसंडा तिराहे के पास हुई. शनिवार को सामान्य चहल-पहल के बीच प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक संदिग्ध तेज रफ्तार कार अचानक वहां आकर रुकी थी. कार में सवार अज्ञात व्यक्तियों ने एक कपड़े में लिपटा हुआ पैकेट सड़क के किनारे फेंका और तुरंत ही वाहन दौड़ाकर वहां से रफूचक्कर हो गए. कार के जाने के बाद वहां से गुजर रहे कुछ राहगीरों को उस पैकेट पर शक हुआ और उन्होंने पास जाकर उसे देखने की कोशिश की.

कपड़े में लिपटी मिली मासूम की डेड बॉडी: जब राहगीरों ने हिम्मत जुटाकर उस कपड़े के पैकेट को खोलकर देखा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और सबके होश उड़ गए. उस कपड़े के भीतर एक नवजात शिशु की डेड बॉडी निर्दयी तरीके से लिपटी हुई पाई गई थी. यह खबर इलाके में आग की तरह फैली और देखते ही देखते बिलसंडा तिराहे पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. नवजात के शव को इस तरह लावारिस हालत में पड़ा देखकर मौके पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं और वे अज्ञात माता-पिता को कोसते नजर आए.