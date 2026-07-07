पीलीभीत में आबादी के पास पहुंचा 12 फीट का विशालकाय मगरमच्छ, ग्रामीणों ने कर दिया ऐसा काम
जहानाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अमरिया तहसील के गांव अकबरगंज का मामला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 7, 2026 at 12:10 PM IST
पीलीभीत : जहानाबाद थाना क्षेत्र की अमरिया तहसील के गांव अकबरगंज में सोमवार रात तालाब से निकलकर करीब 12 फीट लंबा विशालकाय मगरमच्छ आबादी के नजदीक पहुंच गया. ग्रामीणों की नजर पड़ी तो अफरातफरी मच गई. रिहायशी इलाके में मगरमच्छ की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या लोग मौके पर जुटने लगे. हालांकि कुछ ग्रामीणों ने सूझबूझ और साहस दिखाते हुए मगरमच्छ को रस्सियों में बांध दिया. इसके बाद वन विभाग को सूचना दी.
बताया जा रहा कि जहानाबाद थाना क्षेत्र की अमरिया तहसील के गांव अकबरगंज में सोमवार रात करीब 11 कब्रिस्तान की तरफ गए कुछ ग्रामीणों की नजर भारी-भरकम मगरमच्छ पर पड़ी. आबादी के काफी नजदीक पहुंचे मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए और आननफानन गांव में सूचना दी. कुछ देर में ही बड़ी संख्या में ग्रामीण लाठी-डंडे, टार्च लेकर मौके पर पहुंचे गए. हालांकि किसी मगरमच्छ के नजदीक जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी. इस बीच किसी ने वन विभाग और पुलिस को सूचना दी.
वन विभाग की टीम का काफी देर तक इंतजार करने के बाद कुछ ग्रामीणों ने मगरमच्छ को आबादी की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए प्रयास शुरू किए और सूझबूझ और साहस दिखाते हुए मगरमच्छ को घेरकर रस्सियों से बांध दिया. इसके बाद वन विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद वनकर्मियों ने ग्रामीणों के सहयोग से मगरमच्छ को अपने कब्जे में लिया और किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर चली गई. डीएफओ भरत कुमार ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची टीम ने मगरमच्छ को सुरक्षित रेस्क्यू कर नदी में छोड़ दिया है.
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