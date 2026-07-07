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पीलीभीत में आबादी के पास पहुंचा 12 फीट का विशालकाय मगरमच्छ, ग्रामीणों ने कर दिया ऐसा काम

पीलीभीत : जहानाबाद थाना क्षेत्र की अमरिया तहसील के गांव अकबरगंज में सोमवार रात तालाब से निकलकर करीब 12 फीट लंबा विशालकाय मगरमच्छ आबादी के नजदीक पहुंच गया. ग्रामीणों की नजर पड़ी तो अफरातफरी मच गई. रिहायशी इलाके में मगरमच्छ की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या लोग मौके पर जुटने लगे. हालांकि कुछ ग्रामीणों ने सूझबूझ और साहस दिखाते हुए मगरमच्छ को रस्सियों में बांध दिया. इसके बाद वन विभाग को सूचना दी.

पीलीभीत में आबादी के पास पहुंचा मगरमच्छ. (Video Credit : ETV Bharat)

बताया जा रहा कि जहानाबाद थाना क्षेत्र की अमरिया तहसील के गांव अकबरगंज में सोमवार रात करीब 11 कब्रिस्तान की तरफ गए कुछ ग्रामीणों की नजर भारी-भरकम मगरमच्छ पर पड़ी. आबादी के काफी नजदीक पहुंचे मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए और आननफानन गांव में सूचना दी. कुछ देर में ही बड़ी संख्या में ग्रामीण लाठी-डंडे, टार्च लेकर मौके पर पहुंचे गए. हालांकि किसी मगरमच्छ के नजदीक जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी. इस बीच किसी ने वन विभाग और पुलिस को सूचना दी.