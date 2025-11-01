ETV Bharat / state

पीलीभीत में लेखपाल रिश्वत लेते गिरफ्तार; जमीन बंटवारी की रिपोर्ट में हेराफेरी करने की हुई थी डील

विजिलेंस टीम लेखपाल को पहले बीसलपुर कोतवाली लेकर पहुंची, जहां औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरोपी को बरेली ले जाया गया.

पीलीभीत में लेखपाल रिश्वत लेते गिरफ्तार.
पीलीभीत में लेखपाल रिश्वत लेते गिरफ्तार. (Photo Credit; Pilibhit Administration)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 10:50 AM IST

पीलीभीत: जमीन के बंटवारे (कुराबंदी) के नाम पर किसान से रिश्वत मांगने वाले पीलीभीत की बीसलपुर तहसील के लेखपाल को शुक्रवार की दोपहर उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) बरेली सेक्टर की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. टीम ने लेखपाल को 10 हजार रुपये की घूस लेते हुए धर दबोचा, जिसके बाद तहसील परिसर में हड़कंप मच गया.

ग्राम मीरपुर वाहनपुर निवासी किसान सरताज ने विजिलेंस बरेली सेक्टर में शिकायत दर्ज कराई थी कि बीसलपुर तहसील के लेखपाल संजीव कुमार ने उसकी जमीन के बंटवारे की रिपोर्ट उसके पक्ष में करने के एवज में 10 हजार रुपए की मांग की है. शिकायत में बताया गया था कि किसान की जमीन 18 हिस्सेदारों में बंटी हुई है और लेखपाल ने तालाब किनारे की जमीन छोड़कर शेखापुर मार्ग के किनारे की उपजाऊ जमीन उसके नाम दर्ज करने का लालच दिया था.

शिकायत की जांच के बाद विजिलेंस टीम ने पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में ट्रैप की योजना बनाई. तय कार्यक्रम के तहत शुक्रवार दोपहर शिकायतकर्ता सरताज तहसील परिसर पहुंचा और लेखपाल को रुपए दिए. जैसे ही लेखपाल ने पैसे हाथ में लिए, टीम ने उसे पकड़ लिया. रिश्वत की रकम बरामद कर ली गई.

विजिलेंस टीम लेखपाल को पहले बीसलपुर कोतवाली लेकर पहुंची, जहां औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरोपी को बरेली ले जाया गया. टीम ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. कार्रवाई की सूचना मिलते ही तहसील परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

एसडीएम नागेंद्र पांडेय ने बताया कि विजिलेंस टीम ने लेखपाल को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है. आरोपी लेखपाल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी तय है. विजिलेंस की इस कार्रवाई से तहसील के अन्य कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है.

