पीलीभीत में पूर्व प्रशासनिक अधिकारी के घर से 60 लाख के जेवर और नकदी चोरी
सुनगढ़ी थाना क्षेत्र की वल्लभनगर कॉलोनी में रहने वाले पूर्व प्रशासनिक अधिकारी के घर में हुई वारदात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 18, 2026 at 8:54 AM IST
पीलीभीत : सुनगढ़ी थाना क्षेत्र की वल्लभनगर कॉलोनी में रहने वाले पूर्व प्रशासनिक अधिकारी के घर से चोरों ने 60 लाख रुपये के जेवर व नगदी पार कर दी. चोर साक्ष्य मिटाने के लिए घर में लगा सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर (DVR) भी उखाड़ ले गए. प्रशासनिक अधिकारी के घर में चोरी से क्षेत्र में दहशत का माहौल है. सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस टीम जांच में जुट गई है.
सुनगढ़ी थानाध्यक्ष नरेश त्यागी ने बताया कि वल्लभनगर निवासी हरीश कुमार पुत्र स्वर्गीय गजेंद्र पाल के छोटे भाई चिरंजीव की पत्नी ने बरेली के एक अस्पताल में बेटी को जन्म दिया था. इसी खुशी में शामिल होने के लिए पूरा परिवार घर में ताला लगाकर बरेली गया हुआ था. मंगलवार सुबह जब पड़ोसियों ने घर का मुख्य गेट और जीने का दरवाजा खुला देखा तो अनहोनी की आशंका हुई. पड़ोसियों ने ही गृहस्वामी को फोन पर इसकी सूचना दी. इसके बाद परिजन आननफानन वापस लौटे. हरीश कुमार के पिता स्वर्गीय गजेंद्र पाल कलेक्ट्रेट के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं. जिसके चलते बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कर्मचारी भी मौके पर जमा हो गए थे.
हरीश के अनुसार अलमारियों के ताले टूटे हुए थे और कमरों में सामान बिखरा पड़ा था. अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवरात (1 किलो से अधिक) गायब थे. इसके अलावा घर में रखे एक लाख रुपये भी नदारद थे. साथ ही चोर घर में लगा सीसीटीवी का डीवीआर भी उखाड़ ले गए हैं. वारदात की जानकारी जुटाने के बाद चोरों की तलाश में पुलिस टीम लगा दी गई हैं. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.