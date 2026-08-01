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पति की कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाई, गला घोंटकर हत्या; पुलिस हिरासत में आरोपी पत्नी

पति की कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाई, गला घोंटकर हत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )