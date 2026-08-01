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पति की कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाई, गला घोंटकर हत्या; पुलिस हिरासत में आरोपी पत्नी

पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का गहन निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

पति की कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाई, गला घोंटकर हत्या.
पति की कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाई, गला घोंटकर हत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 11:20 AM IST

2 Min Read
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पीलीभीत: जिले के माधोटांडा थाना क्षेत्र के गांव लोहरपुरी में शनिवार की सुबह एक सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया. एक महिला ममता पर अपने ही पति उमाशंकर की गला घोंटकर बेरहमी से हत्या करने का गंभीर आरोप लगा है. वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से भाग रही महिला को गांव के लोगों ने पड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ममता ने पहले पूरी योजना बनाकर अपने शुक्रवार रात को पति उमाशंकर की कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर पिला दी. जब उमाशंकर बेसुध होकर सो गया, तब ममता ने अपनी साड़ी से फंदा बनाकर उसका गला घोंट दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

मृतक के बच्चों ने बताई आपबीती. (Video Credit: ETV Bharat)

घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अशोक पाल पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ तत्काल लोहरपुरी पहुंचे। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का गहन निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए.

इसके बाद शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया. मृतक उमाशंकर अपने पीछे 18 वर्षीय पुत्र विकास और 12 वर्षीय पुत्री गीता को छोड़ गए हैं, जिनका रो-रोकर बुरा हाल है.

अवैध संबंध और गुजरात कनेक्शन: थाना प्रभारी अशोक पाल ने बताया कि पुलिस की शुरुआती जांच में एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है. वर्ष 2024 में ममता द्वारा गुजरात निवासी एक व्यक्ति से कथित तौर पर कोर्ट मैरिज करने की बात सामने आई है.

हालांकि, पुलिस का कहना है कि इस पहलू की अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है. थाना प्रभारी अशोक पाल ने बताया कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है. आरोपी पत्नी से भी पूछताछ की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा. मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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