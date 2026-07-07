ETV Bharat / state

पीलीभीत में भीषण सड़क हादसा; दावत खाने जा रहे दो चचेरे भाइयों की मौत

पीलीभीत : शहर कोतवाली क्षेत्र में सोमवार रात ज्ञान इंटरनेशनल स्कूल के पास दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया. अज्ञात मोटरसाइकिल से टक्कर के बाद बाइकसवार दो चचेरे भाइयों की दुखद मौत हो गई. दोनों युवक रिश्तेदारी में दावत खाने जा रहे थे. दुर्घटना में एक साथ घर के दो चिराग बुझने से पूरे गांव में मातम पसरा है. परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है.





शहर कोतवाल प्रमेंद्र कुमार ने बताया कि सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम गुटैया पिपरा निवासी शिवकुमार (20) पुत्र लालाराम अपने चचेरे भाई शिवम कुमार (21) पुत्र होरीलाल के साथ सोमवार रात करीब 8:30 बजे मोटरसाइकिल से न्यूरिया थाना क्षेत्र के गांव पिपरिया अग्ररु में दावत में शामिल होने जा रहे थे. ज्ञान इंटरनेशनल स्कूल के पास सामने से तेज रफ्तार में आ रहे किसी मोटरसाइकिल ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद दोनों युवक उछलकर सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए.



स्थानीय लोगों ने युवकों की मदद की कोशिश की और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने लहूलुहान युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया. जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. कोतवाल प्रमेंद्र कुमार ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. टक्कर मारकर भागने वाले बाइकसवार की तलाश की जा रही है.





