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पीलीभीत की गौशाला में घटिया चारे से 48 घंटे में 8 गायों की मौत, चारा सप्लायर का ठेका निरस्त

पीलीभीत: पीलीभीत के बरखेड़ा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मूसेपुर जयसिंह स्थित वृहद गौशाला में सरकारी दावों और व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है. पिछले 48 घंटों के भीतर गौशाला में 8 गौवंशों की मौत होने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. आक्रोशित ग्रामीणों ने गुरुवार को गौशाला परिसर में इकट्ठा होकर जोरदार प्रदर्शन किया. ग्रामीणों का आरोप है कि चारे की आपूर्ति करने वाली संस्था की लापरवाही के कारण बेजुबान जानवरों की जान गई है.

घटिया चारे और पोषकहीन आहार का आरोप: प्रधान प्रतिनिधि दिगंबर दयाल और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गौशाला में गौवंशों को जानबूझकर गुणवत्ताहीन और पोषकहीन चारा परोसा जा रहा था. चारे में गेहूं के शुद्ध भूसे के बजाय सरसों के डंठल (तुरी) को मिलाकर खिलाया जा रहा था, जो गायों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. इस कठोर चारे के सेवन से कई गायें बीमार पड़ गईं और समय पर उपचार न मिलने के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया. गौवंशों की मौत की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी.

प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे: मामले की गंभीरता को देखते हुए खंड विकास अधिकारी (BDO) और पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरपाल सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. स्थिति तनावपूर्ण होती देख उपजिलाधिकारी (SDM) नागेंद्र पांडेय ने भी घटनास्थल का मुआयना किया और ग्रामीणों की शिकायतें सुनीं. एसडीएम ने मौके पर मौजूद पशु चिकित्साधिकारी को बीमार गायों के तत्काल उपचार और मृत गौवंशों के शवों के सम्मानजनक निस्तारण के सख्त निर्देश दिए. जांच के दौरान गौशाला में भारी अव्यवस्थाएं और कई अन्य गायें भी गंभीर रूप से बीमार पाई गईं.